Обзор застройщика Stolitsa Group: масштабы, репутация и советы для покупателей Сегодня 09:50 — Недвижимость

ЖК Варшавский, источник фото: bild.ua

Stolitsa Group — это один из самых известных столичных застройщиков. В портфеле компании — жилая и коммерческая недвижимость. Несмотря на войну, девелопер активно строится и продает объекты. Но стоит ли инвестировать в недвижимость этой компании? Разбираемся в этом обзоре Finance.ua.

Что известно о застройщике Stolitsa Group

Stolitsa Group (Столица групп, SG) — это украинско-литовская девелоперская компания, работающая на рынке недвижимости Киева. Специализируется на строительстве жилой и коммерческой недвижимости. На рынке Украины работает уже 23 года.

Владелец — литовская инвестиционная компания BT Invest. Кроме Stolitsa Group, она владеет сетью супермаркетов Novus и крупными столичными коммерческими проектами.

В состав SG входят более 50 юридических лиц, выполняющих комплекс работ, связанный с проектированием, строительством и вводом в эксплуатацию зданий. Stolitsa Group является членом Европейской бизнес-ассоциации с 2014 года.

SG возглавляет рейтинг застройщиков Киева по версии портала « Минфин » и версии Forbes (здесь он занимает лидерскую позицию от 2022 года).

Stolitsa Group 2021 взяла на себя обязательства по достройке объектов обанкротившегося банка «Аркада» ( Меморандум от 07.04.2021 ). Застройщик делает это на собственные средства и взносы инвесторов.

В 2023 году SG вместе с другими ведущими застройщиками вошла во вновь Украинскую ассоциацию девелоперов.

Проекты Stolitsa Group

Согласно данным с официального сайта, SG ввела в эксплуатацию 145 домов, что эквивалентно более 1,5 млн. м². ЛУН приводит более высокую цифру ― 166 домов, а «Минфин» пишет о 163 домах.

Среди самых известных проектов:

ТРЦ Retroville (площадь 120 тыс. м 2 );

); жилые комплексы серии «Варшавский»;

ЖК Южные Ворота;

ЖК Квартет;

ЖК Seven.

Застройщик одним из первых начал строительные работы после начала полномасштабного вторжения. С этого времени SG ввела в эксплуатацию 10 360 квартир (по состоянию на конец 2025 года).

С начала 2026 года введено в эксплуатацию дом № 1 в ЖК H2O, два дома в ЖК Варшавский-3 (№ 10.2 и 10.3) и дом № 27 «Збараж» в ЖК Патриотика.

Реализованные в 2025 году

В прошлом году девелопер сдал девять домов. Это 2577 квартир общей площадью 137 356,52 м² по данным Минфина. ЛУН и NV приводят более высокую цифру сданных квартир — 2854 квартиры.

ЖК Патриотика, источник фото: ЛУН

Это ЖК экономкласса, который находится в Дарницком районе между ул. Бориса Гмыри и ул. Коллекторная. Согласно данным ЛУН, в этом ЖК в общей сложности 33 дома с 20−26 этажами. Отопление централизованное, есть гостевой паркинг. До ближайших станций метро «Осокорки» и «Позняки» около 20 минут ходьбы.

SG в прошлом году сдала дома № 20 «Богуслав» и № 23 «Синевир» (обязательства в рамках Меморандума по достройке объектов «Аркады»).

ЖК Эврика

ЖК Эврика — это жилой комплекс экономкласса, который находится в Голосеевском районе по адресу ул. Академика Глушкова, 6. Состоит из 31 дома, территория двора открыта. В домах 15, 20, 23−24 этажа. Есть автономное отопление.

В прошлом году застройщик ввел в эксплуатацию три дома (№ 14, № 15 и № 18), а также детский ясли-сад по тому же адресу. Строительство этих объектов завершено согласно Меморандуму о наследии банка «Аркада».

ЖК Варшавский, источник фото: Stolitsa Group

Жилой комплекс класса комфорт включает 15 домов (14 и 25 этажей). ЖК находится в Подольском районе по проспекту Правды. Имеет закрытую территорию и парковку для авто. Отопление автономное.

В прошлом году застройщик сдал в эксплуатацию дома № 7.7, № 7.8 и № 10.4.

В работе

По состоянию на июль 2026 года, SG строит дома в трех ЖК. Застройщик не отчитывается по этапам строительства на официальном сайте, поэтому для анализа мы использовали данные с порталов ЛУН DIM.RIA и других ресурсов.

ЖК Очередь / дом Описание работ H2O (прежнее название ― Патриотика на озерах) Дом №2 Отделочные работы Варшавский-3 Дом №10.9 Возведение внешних стен Дом №10.5 Фасадные работы Дом №10.6 Фасадные работы Дом №10.10 Кровельные работы Патриотика Дом №21 «Слобожанщина» Отделочные работы Дом №32 «Батурин» Нет данных

Этапы строительства объектов Stolitsa Group (данные актуальны по состоянию на июль 2026 года)

Дисциплина застройщика

По данным портала «Нерухомі», к SG были задержки со сдачей объектов в 6−12 месяцев в четырех ЖК (Липинка, Seven, Галактика, Варшавский Микрорайон). Большая задержка со сдачей была в ЖК Варшавский Плюс (более года).

Портал «Кто строит» пишет , что средняя задержка застройщика составляет 3 месяца при среднем показателе для столицы в 11 месяцев. Задержки есть в 61% объектов SG, а наиболее продолжительная составляет 14 месяцев.

Распространенные жалобы покупателей

Finance.ua проанализировал отзывы пользователей на разных сайтах и ​​форумах и собрал наиболее распространенные жалобы покупателей и инвесторов:

низкое качество строительства (протекают соединение отопления, проблемы с водопроводом и герметикой окон);

задержки с вводом объектов в эксплуатацию;

проблемы с отоплением и горячей водой;

задержка в выдаче ключей и передаче квартир жильцам;

неудовлетворительная работа отделов продажи и постпродажи;

оформление документов только через нотариуса, рекомендованного SG, с завышенным прайсом на услуги;

отсутствие информации об этапах строительства и реальных сроках сдачи.

В отзывах также часто упоминается управляющая компания DIM 9000, которая, согласно комментариям, предоставляет услуги низкого качества по высокому тарифу. Чаще всего вспоминают долгий ремонт лифтов, неудовлетворительное зимнее содержание двора (не расчищают снег и гололед), запущенное состояние котельных.

Юридические аспекты и тревожные сигналы

Деятельность Stolitsa Group сопровождается многочисленными скандалами вокруг застройки зеленых территорий, что неоднократно влекло за собой протесты местных жителей, судебные споры и наложение запретов на ведение строительных работ. Кратко опишем аспекты, которые следует учитывать потенциальным инвесторам и покупателям:

ЖК H2O ― Волынский окружной административный суд Киева в апреле 2025 года отменил разрешение на строительство на территории экопарка Осокорки. Суд пришел к выводу, что ответчик не предоставил результаты оценки воздействия на окружающую среду для получения разрешения на строительство в зоне охраняемого ландшафта, не согласовал проект строительства с Государственной службой по национальному культурному наследию и Минкультом, а также не согласовал намерения застройки с действительным Генеральным планом города. Stolitsa Group обжаловала решение и Верховный суд в июне 2026 года подтвердил законность разрешения на строительство жилого комплекса H2O на территории экопарка.

Суд пришел к выводу, что ответчик не предоставил результаты оценки воздействия на окружающую среду для получения разрешения на строительство в зоне охраняемого ландшафта, не согласовал проект строительства с Государственной службой по национальному культурному наследию и Минкультом, а также не согласовал намерения застройки с действительным Генеральным планом города. Stolitsa Group обжаловала решение и Верховный суд в июне 2026 года на территории экопарка. Пожар на территории заказника на Осокорках в марте 2024 года — экоактивисты обвинили в поджоге генерального директора Stolitsa Group Эдуарда Соколовского. Топ-менеджер отверг обвинения и заявил, что будет расценивать их как «целенаправленную информационную атаку на компанию». Столичная полиция открыла уголовное производство по статье «Умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда». Основной версией остается поджог, виновных до сих пор не нашли.

Топ-менеджер отверг обвинения и заявил, что будет расценивать их как «целенаправленную информационную атаку на компанию». Столичная полиция открыла уголовное производство по статье «Умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда». Основной версией остается поджог, Минский массив ― Киевский окружной административный суд признал незаконным утверждение детального плана территории Минского массива в мае 2025 года. Суд постановил, что ДПТ грубо противоречит действующему Генплану Киева, поскольку жилую застройку планировали на земле сельскохозяйственного назначения. Отметим, что депутаты Киевсовета утвердили ДПТ Минского массива 10 июня 2021 года исключительно в интересах застройщика. Шестой апелляционный административный суд в январе 2026 года окончательно подтвердил незаконность решения Киевсовета о детальном плане территории Минского массива.

Суд постановил, что ДПТ грубо противоречит действующему Генплану Киева, поскольку жилую застройку планировали на земле сельскохозяйственного назначения. Отметим, что депутаты Киевсовета утвердили ДПТ Минского массива 10 июня 2021 года исключительно в интересах застройщика. Шестой апелляционный административный суд в январе 2026 года Махинации с земельными участками вблизи «Столичного рынка» общей площадью 18 га . В них фигурирует соучредитель SG Владислава Молчанова, которая по данным НАБУ и САП 2021 года переоформила активы бывшего депутата на подставные фирмы и лица, а подконтрольные застройщики служащие Главного управления Госгеокадастра в Киевской области вопреки установленному порядку внесли изменения в Государственный земельный кадастр. Суд арестовал спорные земельные участки.

. В них фигурирует соучредитель SG Владислава Молчанова, которая по данным НАБУ и САП 2021 года переоформила активы бывшего депутата на подставные фирмы и лица, а подконтрольные застройщики служащие Главного управления Госгеокадастра в Киевской области вопреки установленному порядку внесли изменения в Государственный земельный кадастр. Суд арестовал спорные земельные участки. Загрязнение водоема вблизи ЖК H2O — экоактивисты обвинили девелопера, что бетоновозы со строительства жилого комплекса сливают в воду остатки бетона. После сигнала активистов КП «Плес» взяло пробы воды и подтвердило загрязнение. Образцы воды не соответствуют нормам по показателям цвета, мутности, биохимическому потреблению кислорода, а также по содержанию аммиака, сероводорода, жиров и фенолов. Застройщик выложил на официальном сайте информацию о намерении обратиться в Дарницкую окружную прокуратуру с просьбой предоставить правовую оценку изложенным обстоятельствам, проверить возможные причины загрязнения и установить их источник.

Особое внимание следует обращать на ЖК Эврика, Патриотика и Н2О ― это объекты обанкротившегося банка «Аркада». Stolitsa Group взяла на себя обязательства по их восстановлению. Пока строительство продолжается, а дома постепенно вводятся в эксплуатацию. То есть, застройщик выполняет свои обязательства.

Советы покупателям и инвесторам

Покупка недвижимости — это значительная финансовая инвестиция. Независимо от цели приобретения (для собственного проживания или последующей аренды), выбор объекта и застройщика требует тщательного и взвешенного подхода.

Наши практические рекомендации помогут справиться с этим вопросом:

проверяйте конкретное юридическое лицо , являющееся стороной договора, поскольку в одну компанию может входить десятки разных юрлиц, и в случае чего выяснять отношения вы будете именно с ними;

, являющееся стороной договора, поскольку в одну компанию может входить десятки разных юрлиц, и в случае чего выяснять отношения вы будете именно с ними; выясните, нет ли судебных дел именно по земельному участку вашего жилого комплекса, не наложен ли арест;

именно по земельному участку вашего жилого комплекса, не наложен ли арест; проверяйте наличие действующих градостроительных условий и разрешений в государственных реестрах ;

; обращайте внимание на дисциплину застройщика , какие объекты строятся сейчас и когда собираются ввести в эксплуатацию конкретное здание;

, какие объекты строятся сейчас и когда собираются ввести в эксплуатацию конкретное здание; проконсультируйтесь с юристом , специализирующимся на вопросах недвижимости;

, специализирующимся на вопросах недвижимости; тщательно проверяйте квартиру , убедитесь в удовлетворительном качестве строительных работ и ремонта;

, убедитесь в удовлетворительном качестве строительных работ и ремонта; обращайте внимание на технические моменты - какие материалы используются при строительстве, какой тип отопления, качественны ли коммуникации;

- какие материалы используются при строительстве, какой тип отопления, качественны ли коммуникации; ищите информацию о реальном положении дел в закрытых группах, форумах и чатах дома, где собираетесь приобрести квартиру.

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