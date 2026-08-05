Обзор застройщика Stolitsa Group: масштабы, репутация и советы для покупателей
Что известно о застройщике Stolitsa Group
Проекты Stolitsa Group
- ТРЦ Retroville (площадь 120 тыс. м2);
- жилые комплексы серии «Варшавский»;
- ЖК Южные Ворота;
- ЖК Квартет;
- ЖК Seven.
Реализованные в 2025 году
Читайте также: Обзор застройщика City One Development: что следует знать потенциальным покупателям и инвесторам
В работе
|ЖК
|Очередь / дом
|Описание работ
|H2O (прежнее название ― Патриотика на озерах)
|Дом №2
|Отделочные работы
|Варшавский-3
|Дом №10.9
|Возведение внешних стен
|Дом №10.5
|Фасадные работы
|Дом №10.6
|Фасадные работы
|Дом №10.10
|Кровельные работы
|Патриотика
|Дом №21 «Слобожанщина»
|Отделочные работы
|Дом №32 «Батурин»
|Нет данных
Дисциплина застройщика
Распространенные жалобы покупателей
- низкое качество строительства (протекают соединение отопления, проблемы с водопроводом и герметикой окон);
- задержки с вводом объектов в эксплуатацию;
- проблемы с отоплением и горячей водой;
- задержка в выдаче ключей и передаче квартир жильцам;
- неудовлетворительная работа отделов продажи и постпродажи;
- оформление документов только через нотариуса, рекомендованного SG, с завышенным прайсом на услуги;
- отсутствие информации об этапах строительства и реальных сроках сдачи.
Читайте также: Обзор застройщика РИЭЛ: что нужно знать перед покупкой жилья
Юридические аспекты и тревожные сигналы
- ЖК H2O ― Волынский окружной административный суд Киева в апреле 2025 года отменил разрешение на строительство на территории экопарка Осокорки. Суд пришел к выводу, что ответчик не предоставил результаты оценки воздействия на окружающую среду для получения разрешения на строительство в зоне охраняемого ландшафта, не согласовал проект строительства с Государственной службой по национальному культурному наследию и Минкультом, а также не согласовал намерения застройки с действительным Генеральным планом города. Stolitsa Group обжаловала решение и Верховный суд в июне 2026 года подтвердил законность разрешения на строительство жилого комплекса H2O на территории экопарка.
- Пожар на территории заказника на Осокорках в марте 2024 года — экоактивисты обвинили в поджоге генерального директора Stolitsa Group Эдуарда Соколовского. Топ-менеджер отверг обвинения и заявил, что будет расценивать их как «целенаправленную информационную атаку на компанию». Столичная полиция открыла уголовное производство по статье «Умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда». Основной версией остается поджог, виновных до сих пор не нашли.
- Минский массив ― Киевский окружной административный суд признал незаконным утверждение детального плана территории Минского массива в мае 2025 года. Суд постановил, что ДПТ грубо противоречит действующему Генплану Киева, поскольку жилую застройку планировали на земле сельскохозяйственного назначения. Отметим, что депутаты Киевсовета утвердили ДПТ Минского массива 10 июня 2021 года исключительно в интересах застройщика. Шестой апелляционный административный суд в январе 2026 года окончательно подтвердил незаконность решения Киевсовета о детальном плане территории Минского массива.
- Махинации с земельными участками вблизи «Столичного рынка» общей площадью 18 га. В них фигурирует соучредитель SG Владислава Молчанова, которая по данным НАБУ и САП 2021 года переоформила активы бывшего депутата на подставные фирмы и лица, а подконтрольные застройщики служащие Главного управления Госгеокадастра в Киевской области вопреки установленному порядку внесли изменения в Государственный земельный кадастр. Суд арестовал спорные земельные участки.
- Загрязнение водоема вблизи ЖК H2O — экоактивисты обвинили девелопера, что бетоновозы со строительства жилого комплекса сливают в воду остатки бетона. После сигнала активистов КП «Плес» взяло пробы воды и подтвердило загрязнение. Образцы воды не соответствуют нормам по показателям цвета, мутности, биохимическому потреблению кислорода, а также по содержанию аммиака, сероводорода, жиров и фенолов. Застройщик выложил на официальном сайте информацию о намерении обратиться в Дарницкую окружную прокуратуру с просьбой предоставить правовую оценку изложенным обстоятельствам, проверить возможные причины загрязнения и установить их источник.
Советы покупателям и инвесторам
- проверяйте конкретное юридическое лицо, являющееся стороной договора, поскольку в одну компанию может входить десятки разных юрлиц, и в случае чего выяснять отношения вы будете именно с ними;
- выясните, нет ли судебных дел именно по земельному участку вашего жилого комплекса, не наложен ли арест;
- проверяйте наличие действующих градостроительных условий и разрешений в государственных реестрах;
- обращайте внимание на дисциплину застройщика, какие объекты строятся сейчас и когда собираются ввести в эксплуатацию конкретное здание;
- проконсультируйтесь с юристом, специализирующимся на вопросах недвижимости;
- тщательно проверяйте квартиру, убедитесь в удовлетворительном качестве строительных работ и ремонта;
- обращайте внимание на технические моменты - какие материалы используются при строительстве, какой тип отопления, качественны ли коммуникации;
- ищите информацию о реальном положении дел в закрытых группах, форумах и чатах дома, где собираетесь приобрести квартиру.
Сколько лет нужно откладывать зарплату, чтобы купить квартиру в Украине и мире
ПартнерскаяБолее полумиллиарда гривен для ФЛП: как UGB (Укргазбанк) наращивает поддержку малого бизнеса
В Украине обновят строительные нормы для жилых домов: что изменится
Сколько сейчас стоит жилье в Португалии: почему 400 тыс. евро больше недостаточно
Как изменился рынок новостроек Украины за годы войны (инфографика)
Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве