Как изменился рынок новостроек Украины за годы войны (инфографика)

Несмотря на полномасштабную войну, первичный рынок жилья в Украине постепенно восстанавливается. С марта 2022 года в эксплуатацию ввели 683 жилых комплекса, насчитывающих 1 339 секций. В то же время 706 проектов остаются на паузе.
Об этом свидетельствуют данные исследования Dim.ria.
Темпы ввода новостроек в эксплуатацию постепенно росли. Если в 2022 году ввели в эксплуатацию 19 жилых комплексов (27 секций), то в 2025 году уже 233 жилых комплекса (449 секций).
По состоянию на июль 2026 года в Украине строят 2 775 жилых проектов.
Больше жилых комплексов возводят:
в Киевской области (без Киева) — 21,3%;
в Киеве — 11,2%;
в Одесской области — 10,9%;
во Львовской области (без Львова) — 8,5%;
в Ивано-Франковской области — 7,1%.
Больше всего девелоперы строят жилье комфорт-класса — 51,9%, доля бизнес-класса составляет 20,1%, а эконом-класса — 6,2%. Еще 21,8% приходится на премиум-класс, таунхаусы и коттеджи.
Подобное распределение по классам недвижимости характерно для большинства регионов.
Во Львове же структура предложения смещена в сторону бизнес-класса: его доля составляет 40,6%, тогда как комфорт-класса — 30,3%.
Наибольшая доля новостроек, доступных по государственным программам «єОселя» и «єВідновлення», в Полтавской (79%), Винницкой (51%), Днепропетровской (47%), Закарпатской (47%), Киевской (46%) и Львовской (45%) областях.
В то же время, в прифронтовых и приграничных регионах (Черниговская, Сумская, Харьковская, Запорожская, Херсонская и Николаевская области) таких предложений на первичном рынке нет.
В каких регионах украинцы чаще всего ищут новостройки
Активнее всего украинцы ищут новостройки в Киеве (16,7% от всех поисковых запросов новостроек в Украине), Львове (12%), Винницкой (8,6%), Киевской (7,2%), Тернопольской (7,1%) и Хмельницкой (6,4%) областях.
Наименьшая доля поисковых запросов приходится на Сумскую (0,2%), Запорожскую (0,2%), Кировоградскую (0,3%), Черниговскую (0,5%) и Николаевскую (0,6%) области.
Чаще всего новостройки, доступные по госпрограммам, ищут в Киеве (22,2% всех поисковых запросов новостроек по госпрограммам в Украине), Винницкой (12,6%), Киевской (12,3%), Одесской (8,2%) и Хмельницкой (7,4%) областях.
Как изменились цены на новостройки
Более всего за год средняя цена квадратного метра на первичном рынке выросла в:
Ивано-Франковской области — +20% (цена в июле 2026 — $1 089/м²);
Винницкой области — +17% (цена в июле 2026 — $1 072/м²);
Львовской области (без учета Львова) — +17% (цена в июле 2026 — $1 055/м²);
Житомирской области — +16% (цена в июле 2026 — $923/м²);
Тернопольской области — +16% (цена в июле 2026 — $834/м²).
Четырехлетняя динамика цен в целом повторяет тенденции последнего года. Наибольшее удорожание с июля 2022 года произошло в:
Ивано-Франковской области — +69,3%;
Львовской области (без учета Львова) — +52%;
Черновицкой области — +38%;
Житомирской области — +34%;
Тернопольской области — +34%.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в первом полугодии 2026 года украинцы гораздо активнее интересовались покупкой частных домов. Наибольший рост спроса зафиксировали в центральных, южных областях и столичном регионе. Киев — лидер по стоимости. Медианная цена частного дома здесь составляет 10,46 — 11,08 млн грн ($234 000 — $247 800).
На втором месте Киевская область, где в июне средняя цена пересекла отметку в 5,5 млн грн (около $123 000). Закарпатская область замыкает тройку самых дорогих регионов 5,27−5,38 млн грн ($117 800 — $120 300).