Как изменился рынок новостроек Украины за годы войны (инфографика) Сегодня 14:01 — Недвижимость

Темпы ввода новостроек в эксплуатацию постепенно растут

Несмотря на полномасштабную войну, первичный рынок жилья в Украине постепенно восстанавливается. С марта 2022 года в эксплуатацию ввели 683 жилых комплекса, насчитывающих 1 339 секций. В то же время 706 проектов остаются на паузе.

Об этом свидетельствуют данные исследования Dim.ria

Темпы ввода новостроек в эксплуатацию постепенно росли. Если в 2022 году ввели в эксплуатацию 19 жилых комплексов (27 секций), то в 2025 году уже 233 жилых комплекса (449 секций).

Где в Украине строят больше всего жилья

По состоянию на июль 2026 года в Украине строят 2 775 жилых проектов.

Больше жилых комплексов возводят:

в Киевской области (без Киева) — 21,3%;

в Киеве — 11,2%;

в Одесской области — 10,9%;

во Львовской области (без Львова) — 8,5%;

в Ивано-Франковской области — 7,1%.

По состоянию на июль 2026 года в Украине строят 2775 жилых проектов, dom.ria.com

Больше всего девелоперы строят жилье комфорт-класса — 51,9%, доля бизнес-класса составляет 20,1%, а эконом-класса — 6,2%. Еще 21,8% приходится на премиум-класс, таунхаусы и коттеджи.

Больше всего строят жилье комфорт-класса, dom.ria.com

Подобное распределение по классам недвижимости характерно для большинства регионов.

Во Львове же структура предложения смещена в сторону бизнес-класса: его доля составляет 40,6%, тогда как комфорт-класса — 30,3%.

Наибольшая доля новостроек, доступных по государственным программам «єОселя» и «єВідновлення», в Полтавской (79%), Винницкой (51%), Днепропетровской (47%), Закарпатской (47%), Киевской (46%) и Львовской (45%) областях.

Доля новостроек, доступных по государственным программам «єОселя» та «єВідновлення», dom.ria.com

В то же время, в прифронтовых и приграничных регионах (Черниговская, Сумская, Харьковская, Запорожская, Херсонская и Николаевская области) таких предложений на первичном рынке нет.

В каких регионах украинцы чаще всего ищут новостройки

Активнее всего украинцы ищут новостройки в Киеве (16,7% от всех поисковых запросов новостроек в Украине), Львове (12%), Винницкой (8,6%), Киевской (7,2%), Тернопольской (7,1%) и Хмельницкой (6,4%) областях.

Активнее всего украинцы ищут новостройки в Киеве, dom.ria.com

Наименьшая доля поисковых запросов приходится на Сумскую (0,2%), Запорожскую (0,2%), Кировоградскую (0,3%), Черниговскую (0,5%) и Николаевскую (0,6%) области.

Чаще всего новостройки, доступные по госпрограммам, ищут в Киеве (22,2% всех поисковых запросов новостроек по госпрограммам в Украине), Винницкой (12,6%), Киевской (12,3%), Одесской (8,2%) и Хмельницкой (7,4%) областях.

Как изменились цены на новостройки

Более всего за год средняя цена квадратного метра на первичном рынке выросла в:

Ивано-Франковской области — +20% (цена в июле 2026 — $1 089/м²);

Винницкой области — +17% (цена в июле 2026 — $1 072/м²);

Львовской области (без учета Львова) — +17% (цена в июле 2026 — $1 055/м²);

Житомирской области — +16% (цена в июле 2026 — $923/м²);

Тернопольской области — +16% (цена в июле 2026 — $834/м²).

Как изменились цены на новостройки, dom.ria.com

Четырехлетняя динамика цен в целом повторяет тенденции последнего года. Наибольшее удорожание с июля 2022 года произошло в:

Ивано-Франковской области — +69,3%;

Львовской области (без учета Львова) — +52%;

Черновицкой области — +38%;

Житомирской области — +34%;

Тернопольской области — +34%.

Как изменились цены на новостройки в Киеве, dom.ria.com

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в первом полугодии 2026 года украинцы гораздо активнее интересовались покупкой частных домов. Наибольший рост спроса зафиксировали в центральных, южных областях и столичном регионе. Киев — лидер по стоимости. Медианная цена частного дома здесь составляет 10,46 — 11,08 млн грн ($234 000 — $247 800).

На втором месте Киевская область, где в июне средняя цена пересекла отметку в 5,5 млн грн (около $123 000). Закарпатская область замыкает тройку самых дорогих регионов 5,27−5,38 млн грн ($117 800 — $120 300).

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