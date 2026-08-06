Где в Украине появится социальное жилье: названы первые пять городов Вчера 16:05 — Недвижимость

Первое социальное жилье в Украине построят в пяти городах

Первые дома социального жилья в Украине планируют построить в пяти общинах.

Строительство будет финансироваться при поддержке Европейского инвестиционного банка. Параллельно в Украине готовится законодательная база для запуска системы социальной аренды.

Об этом сообщила глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Какие города первыми получат социальное жилье

Первыми участниками пилотного проекта стали:

Кропивницкий,

Кременчуг,

Львов,

Николаев,

Житомир.

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По словам народной депутатки, до финального этапа конкурса дошли именно те общины, которые смогли подтвердить готовность реализовать проект.

Кто сможет получить жилье и какой будет аренда

Пилотный проект предусматривает строительство нового жилищного фонда, который будет находиться в собственности общин и будет использоваться для социальной аренды.

Окончательные решения относительно того, кому предоставлять жилье, на каких условиях и по какой стоимости, будут приниматься местными советами.

Приоритет будет предоставляться:

многодетным семьям,

людям с инвалидностью,

семьям военнослужащих и погибших защитников,

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

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Шуляк подчеркнула, что социальное жилье не стоит путать с доступным жильем. Если уровень дохода семьи позволяет воспользоваться льготной ипотекой или другими жилищными программами, она сможет претендовать на доступное жилье. Социальная аренда предназначена для тех, кто не имеет такой финансовой возможности.

По предварительным расчетам, плата за социальную аренду будет составлять не более 25−30% совокупного дохода семьи, а для отдельных категорий граждан она может быть бесплатной.

После реализации пилотного проекта механизм планируется распространить и на другие общины Украины.

Финансирование проекта

Европейский инвестиционный банк согласовал финансирование в размере 400 млн евро на строительство социального жилья, из которых 100 млн евро уже поступили. В то же время строительство будет стартовать параллельно с подготовкой законопроекта о фонде жилья социального назначения, который планируется принять в следующем году.

«Речь идет о пилотном проекте с Европейским инвестиционным банком — ЕИБ, который выделяет в общей сложности 400 млн евро на строительство социального жилья, в котором, к слову, в европейских странах проживает каждый 5 гражданин. В настоящее время пять общин-финалисток прошли несколько этапов отбора, который Европейский инвестиционный банк проводил совместно с профильным министерством. Сначала поступило 25 заявок от общин, желающих построить социальное жилье, из них отобрали восемь, а до финала дошли пять. Финансовые модели этих пяти общин сейчас направлены в Министерство финансов, которое оценит их финансовую устойчивость, после чего ЕИБ приступит к финансированию», — сообщила Шуляк.

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