Новостройки не дешевеют: что происходит с рынком жилья Сегодня 10:28 — Недвижимость

Новостройки не дешевеют: что происходит с рынком жилья

Новостройки в Украине продолжают дорожать, а государственная программа «єОселя» все больше влияет на весь рынок жилья.

Об этом говорится в новом видео Finance.ua , в котором руководитель ЛУН Статистики Людмила Кирюхина рассказала, что сегодня больше всего влияет на цены, как работают государственные программы и какие квартиры пользуются наибольшим спросом.

Почему новостройки продолжают дорожать

Экспертка объясняет, что цены на первичном и вторичном рынках формируются по разным принципам.

На вторичном рынке главную роль играют спрос и предложение. Стоимость квартир зависит от того, насколько люди хотят жить в конкретном городе, переезжают ли туда внутренне перемещенные лица, есть ли работа и достаточно ли жилье выставлено на продажу.

В то же время с новостройками ситуация сложнее. Здесь на цену влияет не только спрос покупателей, но и постоянный рост стоимости строительных материалов, работ и строительства. Именно поэтому даже при стабильном спросе квадратный метр в новых жилых комплексах может дорожать.

На Finance.ua вы можете застраховать собственное или съемное жилье от последствий военных действий и «прилетов» 🏠

Как государственные программы влияют на рынок

Важную роль на рынке продолжают играть государственные программы поддержки, в частности «єОселя», «єВідновлення» и жилищные ваучеры для внутренне перемещенных лиц.

По словам экспертов, больше всего программа «єОселя» поддерживает именно первичный рынок, ведь в большинстве регионов она распространяется на квартиры в домах, введенных в эксплуатацию не более трех лет назад.

Впрочем, программа стимулирует и вторичный рынок. Многие украинцы, которые сначала рассматривают покупку жилья через «єОселя», со временем начинают искать другие варианты — квартиры на вторичном рынке или предложения с рассрочкой от застройщиков.

Кирюхина отмечает, что для застройщиков, работающих с программой и имеющих соответствующую аккредитацию, продажи через «єОселя» в благоприятные периоды могут обеспечивать до 20% всех сделок.

Какие квартиры сейчас самые популярные

Традиционно в Украине быстрее всего продаются однокомнатные квартиры, они более доступны по цене и часто покупаются как инвестиция.

Однако в Киеве в последнее время ситуация поменялась. По наблюдениям аналитиков, двухкомнатные квартиры продаются почти так же быстро, как однокомнатные. Это может свидетельствовать об изменении поведения покупателей. Если раньше многие покупали небольшие квартиры как инвестицию, то сейчас все больше украинцев выбирают жилье для собственного проживания, ориентируясь на нужды семьи.

Подробнее о прогнозах цен на жилье до конца 2026 года и перспективах рынка смотрите в видео по ссылке:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.