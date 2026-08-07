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Сколько стоят квартиры на «вторичке» в Украине

Недвижимость
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Семья купила квартиру на вторичке
Семья купила квартиру на вторичке
Разница в стоимости жилья в Украине в зависимости от региона остается впечатляющей: за цену одной однокомнатной квартиры в элитном районе Киева можно приобрести более десяти аналогичных квартир на юге страны.
Об этом свидетельствуют аналитические данные Dim.Ria.

Где самые дешевые квадратные метры

По данным аналитиков, разрыв между самой дорогой и дешевой областью составляет более 5 раз. Дешевое 1-комнатное вторичное жилье традиционно предлагают в прифронтовых и центральных областях.
ТОП-7 самых дешевых регионов Украины
по средней стоимости 1-комнатной квартиры (июль 2026):
  1. Херсонская область — $17 000;
  2. Запорожская — $18 000;
  3. Николаевская — $19 500;
  4. Сумская — $24 000;
  5. Харьковская — $25 000;
  6. Кировоградская — $26 500;
  7. Днепропетровска — $36 000.
Сколько стоят квартиры на «вторичке» в Украине
На противоположной стороне рейтинга оказались Киев ($89 500), Львовская ($79 000), Ивано-Франковская ($75 000) и Закарпатская ($75 000) области.
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Что касается месячной динамики, то наибольший скачок цен зафиксирован в Одесской области (+5%), в то время как больше всего подешевело жилье на Черниговщине (-6%) и Кировоградщине (-5%).

Сколько стоит «вторичка» в столице

Традиционно самым дорогим рынком остается Киев. Однако даже в пределах столицы ценники существенно отличаются в зависимости от месторасположения.
  • Печерский район удерживает безоговорочное лидерство: средняя стоимость 1-комнатной квартиры здесь составляет $180 000, 2-комнатной — $220 000, а 3-комнатной — $312 600.
  • В тройку самых дорогих также входят Шевченковский ($107 000 за 1-комнатную) и Подольский ($99 000) районы.
  • Самым дешевым районом столицы остается Деснянский, где 1-комнатную квартиру можно приобрести в среднем за $49 000, 2-комнатную — за $65 000, а 3-комнатную — за $77 000.
  • В категории доступного жилья также оказались Святошинский ($62 000 за «однокомнатку») и Оболонский ($68 000) районы.
Сколько стоят квартиры на «вторичке» в Украине

Спрос и предложение оживают

Наибольшая активность со стороны покупателей зафиксирована в Сумской (+18%), Кировоградской (+17%), Полтавской (+15%) и Одесской (+13%) областях.
В то же время, падение интереса наблюдалось на Херсонщине (-16%), а также в Киевской, Тернопольской и Запорожской областях (по -4% в каждой).
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Выбор покупателей в июле также расширился. Количество выставленных на продажу квартир выросло в большинстве регионов Украины.
Настоящим лидером по приросту предложения стал Киев, где количество объявлений выросло сразу на 47%. Существенное пополнение базы жилья также зафиксировано в Кировоградской (18%), Киевской (12%), Ровенской (10%) и Сумской (10%) областях.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Жилая недвижимостьЦены на квартирыВторичный рынокКиев
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