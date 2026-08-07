Сколько стоят квартиры на «вторичке» в Украине Сегодня 16:01 — Недвижимость

Семья купила квартиру на вторичке

Разница в стоимости жилья в Украине в зависимости от региона остается впечатляющей: за цену одной однокомнатной квартиры в элитном районе Киева можно приобрести более десяти аналогичных квартир на юге страны.

Об этом свидетельствуют аналитические данные Dim.Ria

Где самые дешевые квадратные метры

По данным аналитиков, разрыв между самой дорогой и дешевой областью составляет более 5 раз. Дешевое 1-комнатное вторичное жилье традиционно предлагают в прифронтовых и центральных областях.

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ТОП-7 самых дешевых регионов Украины

по средней стоимости 1-комнатной квартиры (июль 2026):

Херсонская область — $17 000; Запорожская — $18 000; Николаевская — $19 500; Сумская — $24 000; Харьковская — $25 000; Кировоградская — $26 500; Днепропетровска — $36 000.

На противоположной стороне рейтинга оказались Киев ($89 500), Львовская ($79 000), Ивано-Франковская ($75 000) и Закарпатская ($75 000) области.

Что касается месячной динамики, то наибольший скачок цен зафиксирован в Одесской области (+5%), в то время как больше всего подешевело жилье на Черниговщине (-6%) и Кировоградщине (-5%).

Сколько стоит «вторичка» в столице

Традиционно самым дорогим рынком остается Киев. Однако даже в пределах столицы ценники существенно отличаются в зависимости от месторасположения.

Печерский район удерживает безоговорочное лидерство: средняя стоимость 1-комнатной квартиры здесь составляет $180 000, 2-комнатной — $220 000, а 3-комнатной — $312 600.

удерживает безоговорочное лидерство: средняя стоимость 1-комнатной квартиры здесь составляет $180 000, 2-комнатной — $220 000, а 3-комнатной — $312 600. В тройку самых дорогих также входят Шевченковский ($107 000 за 1-комнатную) и Подольский ($99 000) районы.

($107 000 за 1-комнатную) и ($99 000) районы. Самым дешевым районом столицы остается Деснянский , где 1-комнатную квартиру можно приобрести в среднем за $49 000, 2-комнатную — за $65 000, а 3-комнатную — за $77 000.

, где 1-комнатную квартиру можно приобрести в среднем за $49 000, 2-комнатную — за $65 000, а 3-комнатную — за $77 000. В категории доступного жилья также оказались Святошинский ($62 000 за «однокомнатку») и Оболонский ($68 000) районы.

Спрос и предложение оживают

Наибольшая активность со стороны покупателей зафиксирована в Сумской (+18%), Кировоградской (+17%), Полтавской (+15%) и Одесской (+13%) областях.

В то же время, падение интереса наблюдалось на Херсонщине (-16%), а также в Киевской, Тернопольской и Запорожской областях (по -4% в каждой).

Выбор покупателей в июле также расширился. Количество выставленных на продажу квартир выросло в большинстве регионов Украины.

Настоящим лидером по приросту предложения стал Киев, где количество объявлений выросло сразу на 47%. Существенное пополнение базы жилья также зафиксировано в Кировоградской (18%), Киевской (12%), Ровенской (10%) и Сумской (10%) областях.

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