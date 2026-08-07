Сколько стоят квартиры на «вторичке» в Украине

Разница в стоимости жилья в Украине в зависимости от региона остается впечатляющей: за цену одной однокомнатной квартиры в элитном районе Киева можно приобрести более десяти аналогичных квартир на юге страны.
Об этом свидетельствуют аналитические данные Dim.Ria.
Где самые дешевые квадратные метры
По данным аналитиков, разрыв между самой дорогой и дешевой областью составляет более 5 раз. Дешевое 1-комнатное вторичное жилье традиционно предлагают в прифронтовых и центральных областях.
Выбор покупателей в июле также расширился. Количество выставленных на продажу квартир выросло в большинстве регионов Украины.
Настоящим лидером по приросту предложения стал Киев, где количество объявлений выросло сразу на 47%. Существенное пополнение базы жилья также зафиксировано в Кировоградской (18%), Киевской (12%), Ровенской (10%) и Сумской (10%) областях.