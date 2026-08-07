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Где в Украине самые дешевые и дорогие квадратные метры в новостройках (инфографика)

Недвижимость
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Жилье в новострое
Жилье в новострое
Несмотря на ощутимое снижение спроса на первичном рынке недвижимости, квадратные метры в украинских новостройках продолжают дорожать. В июле 2026 года стоимость жилья выросла в большинстве регионов страны, а в отдельных областях скачок оказался двузначным.
Об этом свидетельствуют аналитические данные Dim.Ria.

Где квадратный метр стоит дороже и дешевле всего

В июле средняя стоимость новостроек в основном росла. Безоговорочным лидером по стоимости остается Киев, где средняя цена достигла $1 476 за м² (+7% в месяц).
Наибольший ценовой скачок в июле зафиксирован в Николаевской области — цены выросли сразу на 15,5% (до $767/м²). Также заметно подорожали квадратные метры в Полтавской (6,1%) и Хмельницкой (4,1%) областях.
Снизились средние цены только в двух областях — Кировоградской (-3,9%) и Черкасской (-2,5%).

Топ-7 самых дорогих регионов Украины

(по средней стоимости м² в новостройках):
  1. г. Киев — $1 476 (+7,0%);
  2. Львовская обл. — $1 253 (+2,1%);
  3. Днепропетровская — $1 169 (+2,9%);
  4. Закарпатская — $1 168 (-0,3%);
  5. Черновицкая — $1 138 (+2,3%);
  6. Ивано-Франковская — $1 102 (+2,9%);
  7. Винницкая — $1 073 (+1,9%).
Где в Украине самые дешевые и дорогие квадратные метры в новостройках (инфографика)

Топ-7 самых дешевых регионов Украины

(по средней стоимости м² в новостройках):
  1. Запорожская обл. — $499 (+0,8%);
  2. Сумская - $585 (+0,6%);
  3. Харьковская — $762 (+0,8%);
  4. Николаевская — $767 (+15,5%);
  5. Тернопольская — $844 (+1,7%);
  6. Полтавская — $845 (+6,1%);
  7. Хмельницкая — $850 (+4,1%).
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Стоимость новых квартир в столице

В самой столице разрыв в ценах между районами остается колоссальным. Традиционно самое дорогое жилье сосредоточено в Печерском районе, где средняя стоимость составляет $2683/м², а максимальные планки достигают $6500/м².
Самые доступные варианты нового жилья можно найти в Деснянском районе — средняя цена здесь составляет $880/м² (стартуя от $730/м²).
Где в Украине самые дешевые и дорогие квадратные метры в новостройках (инфографика)
Вилка цен по районам Киева:
  • Печерский — $1 357 — $6 500;
  • Шевченковский — $900 — $3 100;
  • Подольский — $932 — $3 300;
  • Святошинский — $1 005 — $1 645;
  • Голосеевский — $943 — $2 850;
  • Оболонский — $1 087 — $2 020;
  • Соломенский — $845 — $2 000;
  • Днепровский — $908 — $1 492;
  • Дарницкий — $776 — $1 790;
  • Деснянский — $730 — $1 200.
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Спрос vs предложение

Несмотря на рост цен, интерес покупателей к первичной недвижимости продолжает снижаться на всей территории Украины. Наиболее ощутимое проседание спроса в июле зафиксировано в прифронтовых и центральных областях:
  • Запорожская обл. — -38%;
  • Харьковская - -22%;
  • Житомирская — -22%;
  • г. Киев — -21%;
  • Днепропетровская — -20%.
В целом девелоперы продолжают работать — в июле активность сохраняли 84% отделов продаж новостроек по стране.
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В течение месяца застройщики ввели в эксплуатацию 23 новых дома (в общей сложности 35 секций). Лидером по объемам ввода нового жилья стала Киевская область (8 секций, из которых 2 — непосредственно в Киеве) и Львовская область (7 секций).
Также новые секции сданы в Ровенской (6), Волынской (4), Ивано-Франковской (3), Закарпатской (3), а также по 1 секции в Одесской, Тернопольской, Хмельницкой и Житомирской областях.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Цены на квартирыНовостройкиКиевЖилая недвижимость
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