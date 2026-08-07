Где в Украине самые дешевые и дорогие квадратные метры в новостройках (инфографика)
Несмотря на ощутимое снижение спроса на первичном рынке недвижимости, квадратные метры в украинских новостройках продолжают дорожать. В июле 2026 года стоимость жилья выросла в большинстве регионов страны, а в отдельных областях скачок оказался двузначным.
Об этом свидетельствуют аналитические данные Dim.Ria.
Где квадратный метр стоит дороже и дешевле всего
В июле средняя стоимость новостроек в основном росла. Безоговорочным лидером по стоимости остается Киев, где средняя цена достигла $1 476 за м² (+7% в месяц).
Наибольший ценовой скачок в июле зафиксирован в Николаевской области — цены выросли сразу на 15,5% (до $767/м²). Также заметно подорожали квадратные метры в Полтавской (6,1%) и Хмельницкой (4,1%) областях.
Снизились средние цены только в двух областях — Кировоградской (-3,9%) и Черкасской (-2,5%).
Топ-7 самых дорогих регионов Украины
(по средней стоимости м² в новостройках):
- г. Киев — $1 476 (+7,0%);
- Львовская обл. — $1 253 (+2,1%);
- Днепропетровская — $1 169 (+2,9%);
- Закарпатская — $1 168 (-0,3%);
- Черновицкая — $1 138 (+2,3%);
- Ивано-Франковская — $1 102 (+2,9%);
- Винницкая — $1 073 (+1,9%).
Топ-7 самых дешевых регионов Украины
(по средней стоимости м² в новостройках):
- Запорожская обл. — $499 (+0,8%);
- Сумская - $585 (+0,6%);
- Харьковская — $762 (+0,8%);
- Николаевская — $767 (+15,5%);
- Тернопольская — $844 (+1,7%);
- Полтавская — $845 (+6,1%);
- Хмельницкая — $850 (+4,1%).
Стоимость новых квартир в столице
В самой столице разрыв в ценах между районами остается колоссальным. Традиционно самое дорогое жилье сосредоточено в Печерском районе, где средняя стоимость составляет $2683/м², а максимальные планки достигают $6500/м².
Самые доступные варианты нового жилья можно найти в Деснянском районе — средняя цена здесь составляет $880/м² (стартуя от $730/м²).
Вилка цен по районам Киева:
- Печерский — $1 357 — $6 500;
- Шевченковский — $900 — $3 100;
- Подольский — $932 — $3 300;
- Святошинский — $1 005 — $1 645;
- Голосеевский — $943 — $2 850;
- Оболонский — $1 087 — $2 020;
- Соломенский — $845 — $2 000;
- Днепровский — $908 — $1 492;
- Дарницкий — $776 — $1 790;
- Деснянский — $730 — $1 200.
Спрос vs предложение
Несмотря на рост цен, интерес покупателей к первичной недвижимости продолжает снижаться на всей территории Украины. Наиболее ощутимое проседание спроса в июле зафиксировано в прифронтовых и центральных областях:
- Запорожская обл. — -38%;
- Харьковская - -22%;
- Житомирская — -22%;
- г. Киев — -21%;
- Днепропетровская — -20%.
В целом девелоперы продолжают работать — в июле активность сохраняли 84% отделов продаж новостроек по стране.
В течение месяца застройщики ввели в эксплуатацию 23 новых дома (в общей сложности 35 секций). Лидером по объемам ввода нового жилья стала Киевская область (8 секций, из которых 2 — непосредственно в Киеве) и Львовская область (7 секций).
Также новые секции сданы в Ровенской (6), Волынской (4), Ивано-Франковской (3), Закарпатской (3), а также по 1 секции в Одесской, Тернопольской, Хмельницкой и Житомирской областях.
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