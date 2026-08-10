Цены на аренду жилья растут почти по всей Украине (инфографика) Сегодня 09:02 — Недвижимость

Арендованное жилье

Контраст на рынке аренды достиг пика: арендовать «однокомнатку» в Киеве сейчас обойдется почти в восемь раз дороже, чем в регионе с самыми низкими ценам.

Об этом свидетельствуют аналитические данные Dim.Ria

Так, украинский рынок аренды жилья в июле 2026 года вошел в фазу высокой турбулентности и активного роста цен. Пока предложение свободных квартир стремительно сокращается в большинстве регионов, спрос со стороны арендаторов достигает рекордных отметок.

Что с ценами

В июле абсолютным лидером по стоимости аренды остается Киев — средняя цена однокомнатной квартиры здесь достигла 30 000 грн, что на 11% больше показателей июня.

На втором месте находится Закарпатская область с отметкой 22 500 грн (цена осталась без изменений).

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Тройку самых дорогих регионов замыкают Львовщина и Черкасская область — в обеих областях средняя аренда 1-комнатной квартиры составляет 20 000 грн (+5% в месяц). Также в ТОП-5 вошли Днепропетровская (18200 грн) и Ивано-Франковская (18000 грн) области.

На противоположной стороне оказались прифронтовые и южные регионы, где цены остаются самыми низкими по стране.

7 самых дешевых областей Украины по средним ценам на аренду 1-комнатных квартир:

Херсонская область — 3 800 грн; Черниговская — 6 500 грн; Николаевская — 6 900 грн; Запорожская — 7 250 грн; Харьковская — 7 500 грн; Житомирская — 11 000 грн; Ровенская — 13 000 грн.

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Сколько стоит аренда в районах Киева

В июле цены в Киеве продолжили расти почти во всех районах города, однако стоимость существенно отличается в зависимости от района и количества комнат.

1-комнатные квартиры. Самым дорогим традиционно остается Печерский район — 38 000 грн (+6%). За ним следуют Шевченковский ( 31 700 грн ) и Подольский ( 25 000 грн ). Самый дешевый вариант для дешевой аренды — Деснянский район ( 13 500 грн , +4%).

Самым дорогим традиционно остается Печерский район — (+6%). За ним следуют Шевченковский ( ) и Подольский ( ). Самый дешевый вариант для дешевой аренды — Деснянский район ( , +4%). 2-комнатные квартиры. Ценовой диапазон варьируется от 17000 грн в Деснянском районе до 40500 грн на Печерске. При этом наиболее заметный рост цен на «двушки» зафиксирован в Подольском (+17%, до 29 250 грн) и Голосеевском (+13%, до 34 000 грн) районах.

Ценовой диапазон варьируется от в Деснянском районе до на Печерске. При этом наиболее заметный рост цен на «двушки» зафиксирован в Подольском (+17%, до 29 250 грн) и Голосеевском (+13%, до 34 000 грн) районах. 3-комнатные квартиры. Лидирует Печерск (52 000 грн), хотя здесь зафиксирован спад на 15% по сравнению с июнем. В Подольском районе же трехкомнатное жилье подорожало сразу на 25% (до 45 000 грн). Самый бюджетный трехкомнатный вариант можно найти в Деснянском районе — в среднем 15 800 грн.

Спрос рекордно растет: дисбаланс рынка увеличивается

Главным двигателем роста цен стал стремительный наплыв арендаторов. В июле интерес к арендуемому жилью повысился практически по всей стране.

Наибольший скачок заинтересованности соискателей жилья зафиксирован в Хмельницкой (+68%), Черновицкой (+65%) и Днепропетровской (+46%) областях.

В некоторых регионах наблюдается значительный дефицит предложения. Самый острый дисбаланс аналитики Dim. Ria отмечают в Тернопольской и Винницкой областях где на 1 свободное объявление приходится в среднем по 10 потенциальных арендаторов. Для сравнения, в Киеве это соотношение составляет 2 арендатора на 1 объявление.

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Параллельно с ростом спроса количество свободных квартир на рынке сокращается. В июле выбор арендованного жилья снизился практически во всех уголках Украины.

Больше всего предложений аналитики фиксируют в Черниговской (-20%), Сумской (-16%), Черновицкой (-14%), Львовской (-13%) и Черкасской (-11%) областях.

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