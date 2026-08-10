Цены на аренду жилья растут почти по всей Украине (инфографика)

Контраст на рынке аренды достиг пика: арендовать «однокомнатку» в Киеве сейчас обойдется почти в восемь раз дороже, чем в регионе с самыми низкими ценам.
Об этом свидетельствуют аналитические данные Dim.Ria.
Так, украинский рынок аренды жилья в июле 2026 года вошел в фазу высокой турбулентности и активного роста цен. Пока предложение свободных квартир стремительно сокращается в большинстве регионов, спрос со стороны арендаторов достигает рекордных отметок.
Что с ценами
В июле абсолютным лидером по стоимости аренды остается Киев — средняя цена однокомнатной квартиры здесь достигла 30 000 грн, что на 11% больше показателей июня.
На втором месте находится Закарпатская область с отметкой 22 500 грн (цена осталась без изменений).
Тройку самых дорогих регионов замыкают Львовщина и Черкасская область — в обеих областях средняя аренда 1-комнатной квартиры составляет 20 000 грн (+5% в месяц). Также в ТОП-5 вошли Днепропетровская (18200 грн) и Ивано-Франковская (18000 грн) области.
На противоположной стороне оказались прифронтовые и южные регионы, где цены остаются самыми низкими по стране.
7 самых дешевых областей Украины по средним ценам на аренду 1-комнатных квартир:
В июле цены в Киеве продолжили расти почти во всех районах города, однако стоимость существенно отличается в зависимости от района и количества комнат.
1-комнатные квартиры. Самым дорогим традиционно остается Печерский район — 38 000 грн (+6%). За ним следуют Шевченковский (31 700 грн) и Подольский (25 000 грн). Самый дешевый вариант для дешевой аренды — Деснянский район (13 500 грн, +4%).
2-комнатные квартиры. Ценовой диапазон варьируется от 17000 грн в Деснянском районе до 40500 грн на Печерске. При этом наиболее заметный рост цен на «двушки» зафиксирован в Подольском (+17%, до 29 250 грн) и Голосеевском (+13%, до 34 000 грн) районах.
3-комнатные квартиры. Лидирует Печерск (52 000 грн), хотя здесь зафиксирован спад на 15% по сравнению с июнем. В Подольском районе же трехкомнатное жилье подорожало сразу на 25% (до 45 000 грн). Самый бюджетный трехкомнатный вариант можно найти в Деснянском районе — в среднем 15 800 грн.
Спрос рекордно растет: дисбаланс рынка увеличивается
Главным двигателем роста цен стал стремительный наплыв арендаторов. В июле интерес к арендуемому жилью повысился практически по всей стране.
Наибольший скачок заинтересованности соискателей жилья зафиксирован в Хмельницкой (+68%), Черновицкой (+65%) и Днепропетровской (+46%) областях.
В некоторых регионах наблюдается значительный дефицит предложения. Самый острый дисбаланс аналитики Dim. Ria отмечают в Тернопольской и Винницкой областях где на 1 свободное объявление приходится в среднем по 10 потенциальных арендаторов. Для сравнения, в Киеве это соотношение составляет 2 арендатора на 1 объявление.