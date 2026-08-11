Жилищный кризис в Испании: на кого влияет больше всего

Испания впервые заняла первое место в рейтинге наиболее привлекательных стран Европы для инвестиций в недвижимость. В то же время в Испании все большая часть старшего населения проживает в арендованном жилье.
Те, кто родился в период с конца 1950-х до середины 1970-х годов — первыми столкнулись с этой суровой реальностью.
Мнение эксперта
Профессор прикладной экономики Автономного университета Барселоны Хосеп Оливер описывает ситуацию как «бомбу с часовым механизмом». Он предостерегает, что правительство и государственная политика должны срочно приступить к решению этой проблемы.
Хотя большинство арендаторов в Испании — это люди от 30 до 40 лет, CaixaBank Research отмечает, что доля арендаторов от 45 до 65 лет выросла в последние годы.
При этом данные Национального института статистики Испании подтверждают, что эта группа продолжает расти с каждым годом.
В 2024 году, по последним доступным данным, 14,9% домохозяйств, возглавляемых людьми в возрасте от 45 до 65 лет, арендовали жилье — это более чем вдвое превышает показатель 2004 года (6,5%). Среди домохозяйств, возглавляемых людьми в возрасте 65 лет и старше, этот показатель в 2024 году достиг 5,2% по сравнению с 3,2% двумя десятилетиями ранее.
«Мы наблюдаем концентрацию аренды среди самых бедных домохозяйств», — объясняет Оливер.
Более 37% всех договоров аренды приходится на треть домохозяйств с низкими доходами, и они тратят 44% своего дохода на оплату аренды, что значительно превышает 30%, которые считаются максимально допустимой нагрузкой. После добавления других базовых расходов, таких как коммунальные услуги, у этих домохозяйств остается менее половины их дохода.
Причины
Существует несколько причин, по которым все больше людей вынуждены арендовать жилье. С одной стороны это естественная ситуация для иммигрантов среднего возраста. С другой — цены продолжают расти, а кредитование становится все менее доступным.
«После ряда финансовых кризисов у части населения в возрасте от 50 до 60 лет отсутствует необходимый капитал, чтобы внести первоначальный взнос по ипотеке», — говорит вице-президент Мадридской ассоциации риэлторских компаний (AMADEI) Ана Солосабаль.
Напомним, в Испании орудуют оккупации. Мы уже писали, что оккупы — это люди, которые вселяются в пустые помещения без разрешения. Эта практика стала популярной из-за экономических трудностей и дефицита доступного жилья. Процесс выселения оккупов сложный из-за законодательства, которое защищает права жителей. Это часто приводит к конфликтам и убыткам для владельцев недвижимости.
Так, по официальным данным, еще в 2024 году зафиксировано 15289 случаев захвата жилья. Самые высокие показатели таких захватов в Барселоне, после нее — в Мадриде (1516 случаев) и Валенсии (828 случаев).
Также мы писали, что уровень жилищной самостоятельности молодежи в Испании в 2025 году снизился до 14,5%, что является самым плохим показателем за все время наблюдений. Молодому человеку, который работает, пришлось бы тратить 98,7% своей чистой зарплаты на аренду отдельного жилья в Испании.
Согласно данным, средняя чистая зарплата молодого человека составляет около 1190 евро в месяц, в то время как средняя стоимость аренды жилья достигает 1176 евро.