Жилищный кризис в Испании: на кого влияет больше всего Сегодня 11:05 — Недвижимость

Жилищный кризис в Испании: на кого влияет больше всего

Испания впервые заняла первое место в рейтинге наиболее привлекательных стран Европы для инвестиций в недвижимость. В то же время в Испании все большая часть старшего населения проживает в арендованном жилье.

Об этом пишет издание El Pais

Те, кто родился в период с конца 1950-х до середины 1970-х годов — первыми столкнулись с этой суровой реальностью.

Мнение эксперта

Профессор прикладной экономики Автономного университета Барселоны Хосеп Оливер описывает ситуацию как «бомбу с часовым механизмом». Он предостерегает, что правительство и государственная политика должны срочно приступить к решению этой проблемы.

Хотя большинство арендаторов в Испании — это люди от 30 до 40 лет, CaixaBank Research отмечает, что доля арендаторов от 45 до 65 лет выросла в последние годы.

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При этом данные Национального института статистики Испании подтверждают, что эта группа продолжает расти с каждым годом.

В 2024 году, по последним доступным данным, 14,9% домохозяйств, возглавляемых людьми в возрасте от 45 до 65 лет, арендовали жилье — это более чем вдвое превышает показатель 2004 года (6,5%). Среди домохозяйств, возглавляемых людьми в возрасте 65 лет и старше, этот показатель в 2024 году достиг 5,2% по сравнению с 3,2% двумя десятилетиями ранее.

Этот рост отражает структурные изменения на рынке, где арендовать жилье стремятся не только молодые люди. Напротив, эта тенденция охватывает более широкий возрастной диапазон.

Возраст арендаторов

Если разбивать по возрастным группам, то в Испании 32% всех домохозяйств, арендующих жилье, возглавляют люди в возрасте 50 лет и старше.

Испанцы тратят на него около 25% своего дохода. Однако картина меняется, если присмотреться к уровню доходов домохозяйств.

«Мы наблюдаем концентрацию аренды среди самых бедных домохозяйств», — объясняет Оливер.

Более 37% всех договоров аренды приходится на треть домохозяйств с низкими доходами, и они тратят 44% своего дохода на оплату аренды, что значительно превышает 30%, которые считаются максимально допустимой нагрузкой. После добавления других базовых расходов, таких как коммунальные услуги, у этих домохозяйств остается менее половины их дохода.

Причины

Существует несколько причин, по которым все больше людей вынуждены арендовать жилье. С одной стороны это естественная ситуация для иммигрантов среднего возраста. С другой — цены продолжают расти, а кредитование становится все менее доступным.

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«После ряда финансовых кризисов у части населения в возрасте от 50 до 60 лет отсутствует необходимый капитал, чтобы внести первоначальный взнос по ипотеке», — говорит вице-президент Мадридской ассоциации риэлторских компаний (AMADEI) Ана Солосабаль.

без разрешения. Эта практика стала популярной из-за экономических трудностей и дефицита доступного жилья. Процесс выселения оккупов сложный из-за законодательства, которое защищает права жителей. Это часто приводит к конфликтам и убыткам для владельцев недвижимости. Напомним, в Испании орудуют оккупации. Мы уже писали , что оккупы — это люди, которые вселяются в пустые помещенияЭта практика стала популярной из-за экономических трудностей и дефицита доступного жилья. Процесс выселения оккупов сложныйЭто часто приводит к конфликтам и убыткам для владельцев недвижимости.

Так, по официальным данным, еще в 2024 году зафиксировано 15289 случаев захвата жилья. Самые высокие показатели таких захватов в Барселоне, после нее — в Мадриде (1516 случаев) и Валенсии (828 случаев).

98,7% своей чистой зарплаты на аренду отдельного жилья в Испании. Также мы писали , что уровень жилищной самостоятельности молодежи в Испании в 2025 году снизился до 14,5%, что является самым плохим показателем за все время наблюдений. Молодому человеку, который работает, пришлось бы тратитьчистой зарплаты на аренду отдельного жилья в Испании.

Согласно данным, средняя чистая зарплата молодого человека составляет около 1190 евро в месяц, в то время как средняя стоимость аренды жилья достигает 1176 евро.

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