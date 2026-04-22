Испания запускает план государственного жилья на 7 млрд евро для решения жилищного кризиса

Правительство Испании 21 апреля одобрило масштабный план решения жилищной проблемы страны, которая стала одной из главных политических уязвимостей премьер-министра Педро Санчеса накануне выборов следующего года.

Об этом пишет Еuronews

Ситуация с жильем в Испании

Рост аренды жилья и стоимости жилья вытесняет многих испанцев с рынка, несмотря на недавний экономический бум.

Доходы не успевают за ростом, а аналитики говорят, что туризм и рост населения в городах, обусловленные иммиграцией, добавили нагрузки на предложение.

Что планируют

Новый план стоимостью 7 миллиардов евро утраивает государственные инвестиции в государственное жилье в течение следующих 4 лет. Он гарантирует, что субсидированное жилье не может быть переклассифицировано через несколько лет. Он также включает в себя помощь молодым арендаторам и покупателям жилья.

«Это значительный шаг вперед. Впервые за десятилетие есть серьезное бюджетное обязательство», — сказала Ралука Будиан, заместитель директора Обсерватории достойного жилья в бизнес-школе Esade, базирующейся в Барселоне.

Около 40% средств будет направлено на увеличение предложения государственного жилья, которого в Испании не хватает по сравнению со средним показателем по Европе.

Для сравнения, 30% будут выделены на ремонт недвижимости, заявило правительство. Это будет включать средства в повышение энергоэффективности домов и строительство в малонаселенных районах страны.

Остальные средства пойдут на субсидии, по большей части для молодежи.

«Общественность требует согласованности для решения основной проблемы, которая сейчас их волнует», — заявила во вторник министр жилищно-коммунального хозяйства Изабель Родригес. По данным государственной социологической службы CIS, вопрос жилья регулярно становится главным вопросом для граждан Испании.

По данным Евростата, стоимость жилья в Испании выросла почти на 13% в годовом исчислении к концу 2025 года.

Испания занимает одно из последних мест среди стран Организации экономического сотрудничества и развития по количеству арендованного государственного жилья, имея менее 2% доступного предложения.

Средний показатель по ОЭСР составляет 7%. Во Франции он составляет 14%, в Великобритании — 16%, а в Нидерландах — 34%.

В прошлом Испания строила жилье за ​​государственные средства, которое впоследствии переходило в частную собственность. После продажи оно исчезало из государственного жилищного фонда.

