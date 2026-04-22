Испания запускает план государственного жилья на 7 млрд евро для решения жилищного кризиса

Правительство Испании 21 апреля одобрило масштабный план решения жилищной проблемы страны, которая стала одной из главных политических уязвимостей премьер-министра Педро Санчеса накануне выборов следующего года.
Рост аренды жилья и стоимости жилья вытесняет многих испанцев с рынка, несмотря на недавний экономический бум.
Доходы не успевают за ростом, а аналитики говорят, что туризм и рост населения в городах, обусловленные иммиграцией, добавили нагрузки на предложение.
Что планируют
Новый план стоимостью 7 миллиардов евро утраивает государственные инвестиции в государственное жилье в течение следующих 4 лет. Он гарантирует, что субсидированное жилье не может быть переклассифицировано через несколько лет. Он также включает в себя помощь молодым арендаторам и покупателям жилья.
«Это значительный шаг вперед. Впервые за десятилетие есть серьезное бюджетное обязательство», — сказала Ралука Будиан, заместитель директора Обсерватории достойного жилья в бизнес-школе Esade, базирующейся в Барселоне.
Около 40% средств будет направлено на увеличение предложения государственного жилья, которого в Испании не хватает по сравнению со средним показателем по Европе.
Для сравнения, 30% будут выделены на ремонт недвижимости, заявило правительство. Это будет включать средства в повышение энергоэффективности домов и строительство в малонаселенных районах страны.
Остальные средства пойдут на субсидии, по большей части для молодежи.
«Общественность требует согласованности для решения основной проблемы, которая сейчас их волнует», — заявила во вторник министр жилищно-коммунального хозяйства Изабель Родригес. По данным государственной социологической службы CIS, вопрос жилья регулярно становится главным вопросом для граждан Испании.
По данным Евростата, стоимость жилья в Испании выросла почти на 13% в годовом исчислении к концу 2025 года.