Цены на аренду в Испании будут расти: прогноз на 2026 год

Рынок аренды в Испании "будет остаться напряженным" в течение первой половины 2026 года, ожидается, что цены вырастут от 3% до 6% в годовом исчислении, согласно прогнозам Solvia.

Об этом пишет сайт недвижимости Испании и dealista.com

Где больше всего

Наибольший рост произойдет в прибрежных районах и крупных городах, где он может превысить 8%.

В отчете IV Market View говорится, что аренда будет продолжать быть «одним из основных источников давления» на рынок жилья, поскольку арендная плата растет практически по всей Испании, а в 16 провинциях регистрируется двузначный рост.

Читайте также Испания впервые признана самой привлекательной страной для инвестиций в недвижимость

Что касается рынка жилья, то ожидается рост объема сделок от 4 до 6% в условиях, когда «макроэкономическая и геополитическая неопределенность может влиять на принятие решений, хотя дефицит предложения и высокий спрос будут продолжать поддерживать активность».

Компания указывает на «осторожный оптимистический сценарий» в секторе в этом году, характеризующийся высокими уровнями продаж, возобновлением ипотечной активности, улучшением нового строительства и рынком, который «начинает демонстрировать более сдержанную эволюцию» благодаря предложению с «хроническим дефицитом» и «устойчивым» спросом.

Цены на жилье бьют рекорды

Средняя цена на жилье достигла исторических максимумов за последние три месяца прошлого года (2354 евро /квадратный метр, на 2,2% больше, чем в предыдущем квартале) как в новостройках (2500 евро), так и в подержанном жилье (2317 евро).

Прогнозируется дальнейший рост, учитывая дефицит жилья. В частности, оценивается рост цен от 6% до 9%, подкрепляемый «устойчивым спросом, стабильными финансовыми условиями и структурно недостаточным предложением», хотя это и рассматривается в рамках «более осторожного сценария».

Читайте также Аренда жилья в Испании: что нужно знать

В то же время предложение остается недостаточным для покрытия накопленного спроса. И хотя она ожидает, что жилищное строительство будет расти, с прогнозируемым ростом от 4% до 9% в течение года, она не видит «элементов, способных структурно исправить дефицит жилья, особенно для нового строительства», в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

Читайте также Поляки массово покупают жилье в Испании: где больше всего всего

