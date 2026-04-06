Испания впервые признана самой привлекательной страной для инвестиций в недвижимость Сегодня 18:00 — Недвижимость

Испания впервые заняла первое место в рейтинге самых привлекательных стран Европы для инвестиций в недвижимость.

Об этом идет речь в исследовании, проведенном консалтинговой компанией CBRE.

В 2025 году суммарный размер этих инвестиций превысил 18,4 млрд евро с ростом выше среднего по Европе (+31% в годовом исчислении, максимальный показатель с 2018 года).

В 2026 году CBRE прогнозирует новый рост инвестиций в Испании на 5−10% до 19−21 млрд евро в условиях денежной стабильности и улучшенных условий финансирования.

Отчет «European Investor Intentions Survey 2026» показал перспективы почти 700 инвесторов, базирующихся в Европе, и подтвердил «растущее предпочтение» в отношении юга европейского континента. За Испанией в рейтинге следуют Великобритания, Польша и Италия, а Португалия заняла шестое место.

Самые привлекательные города

Кроме того, второй год подряд Испания снова является единственной страной Европы, два города которой входят в пятерку самых привлекательных для иностранных инвесторов. Мадрид занимает второе место благодаря большому размеру рынка и динамичному экономическому росту, а Барселона — пятое.

Почему инвесторы выбирают Испанию

Исследование также показало, что почти половина иностранных инвесторов выбрали Испанию в качестве основного направления инвестиций из-за потенциала доходности, основанного на сильной экономике, высоком спросе на жилье и дефиците предложения в определенных сегментах.

Какие сегменты недвижимости в приоритете

Что касается отраслевых предпочтений, то:

34% респондентов остановили свой выбор на жилой недвижимости;

25% - на объектах логистики;

13% - на офисах;

12% - на помещениях для розничной торговли.

Ожидания инвесторов

Отчет показал, что около 9 из 10 инвесторов (89%) ожидают, что их покупательская активность увеличится или останется стабильной в 2026 году. При этом 83% считают, что активность продаж вырастет или сохранится на прежнем уровне.

