Какие расходы в месяц в Испании на двоих

Испания — страна, популярная среди украинцев. Одни едут туда в отпуска, другие переезжают в страну жить.

Украинка, живущая в Испании, раскрыла, сколько денег нужно для жизни в Испании на двоих. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на komvshan.ka

Жилье

Наиболее значительная статья расходов в этой стране для украинки — аренда жилья. За трехкомнатную квартиру с террасой, расположенную в хорошем районе и всего в пяти минутах от моря, приходится отдавать 1100 евро.

Но во время переезда в Испанию следует учесть, что владельцы, скорее всего, захотят оплату за полгода вперед, или выписку доходов, поэтому к таким расходам также следует быть готовыми.

За коммунальные услуги (свет, воду, интернет и счета за телефон) украинка платит еще 150 евро.

Еда на двоих выходит 500 евро в месяц — это обычная еда, без мяса акулы и лобстеров.

В кафе на один поход на двоих тратится примерно 40 евро.

На бензин приходится тратить примерно 100 евро в месяц и еще 40 евро идет на общественный транспорт.

Бьюти-услуги мужчины — 18 евро стрижка. Мои бьюти услуги — ноль евро, — добавила девушка.

20 евро в месяц тратится на спорт, а вот бегает по набережной украинка и занимается пилатесом на террасе бесплатно. Последняя категория расходов — это спонтанные покупки, и на них пара выделяет 200 евро.

Так что в месяц жизни в Испании двум людям нужно примерно 2300 евро.

Напомним, цены на жилье и продовольствие в Испании зависят от регионов. Летом мы писали, сколько стоит месяц жизни в Испании летом.

В Испании расходы в месяц зависят от региона страны, города или села и многих факторов. Например, в крупных городах: Барселоне, Мадриде и Валенсии расценки на жилье будут гораздо выше, чем в селах на севере и внутри страны.

Напомним, Мадрид — самый популярный город страны среди мигрантов. Стоимость аренды однокомнатной квартиры здесь обойдется от 950 евро в месяц в центре.

Еще один фактор, способствующий низкой стоимости жизни в Испании, — недорогая еда. В стране — мощное сельскохозяйственное производство множества местных продуктов, таких как сыр и вино, овощи и фрукты.

