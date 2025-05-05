Скільки коштує жити в Іспанії (житло, харчі, транспорт та інше) — Finance.ua
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Скільки коштує жити в Іспанії (житло, харчі, транспорт та інше)

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Скільки коштує жити в Іспанії (житло, харчі, транспорт та інше)
Скільки коштує жити в Іспанії (житло, харчі, транспорт та інше)
Багато громадян України обрали як безпечний притулок Іспанію. За даними Євростату, кількість українських біженців там сягнула понад 230 тисяч.
Найбільше — у Валенсії, Барселоні та Мадриді. Іспанська система підтримки пропонує безоплатне медобслуговування та інтеграційні програми.
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Житло

Мадрид є найпопулярнішим містом країни серед мігрантів. Вартість оренди однокімнатної квартири тут обійдеться приблизно в 950 євро (44,4 тис. грн) на місяць в центрі, тоді як на околиці можна знайти аналогічні пропозиції за 700−800 євро (32,7−37,4 тис. грн).
Оренда однокімнатної квартири в центрі Севільї обійдеться в 600 євро (28 тис. грн), а на околиці міста можна знайти хороші пропозиції за 400−450 євро (18,7−21 тис. грн).
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Орендарі також сплачують комунальні послуги за електроенергію, тепло, воду, вивіз сміття та обслуговування будинку. Остаточна сума суттєво залежатиме від сезону, але в середньому комунальні послуги за квартиру площею 80 квадратних метрів обійдуться до 150 євро (7 тис. грн) на місяць.

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Життя в Іспанії очима українки

Марія розповіла Finance.ua про досвід життя у Валенсії:
«Ми винаймаємо трикімнатну пусту квартиру на околицях міста в новобудовах (це дуже рідкісне явище тут), це єдиний варіант був для нас із собакою, за 1 500 євро (70 тис. грн) на місяць. Сюди входить місце в гаражі, басейн та мініковоркінг на прибудинковій території. Комунальні послуги становлять в середньому кожного місця від 110 до 150 євро (5,1−7 тис. грн)».
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Харчі
Ще одним фактором, який сприяє низькій вартості життя в Іспанії, є недорога їжа. Країна має потужну сільськогосподарську промисловість і виробляє багато місцевих продуктів, таких як сир і вино, овочі та фрукти.
Середні ціни на продукти:
  • хліб — 0,5−1 євро (23−47 грн);
  • м’ясо, 1 кг — 6−10 євро (280−467 грн);
  • молоко, 1 літр — 0,7−1,5 євро (33−70 грн);
  • оливкова олія — 4,7 євро (220 грн);
  • яйця 12 штук — 2,2 євро (103 грн);
  • банани, 1 кг — 1,5 євро (70 грн).
Обід в іспанському ресторані обійдеться приблизно в 20 євро (934 грн) на одну особу.
Витрати на транспорт
Безлімітний проїзний коштує від 20 до 60 євро (934−2 800 грн) на місяць на особу. Ціна залежить від регіону. Транспорт є важливим елементом під час розрахунку вартості життя в Іспанії. До прикладу, у Мадриді у метро проїзд в один кінець коштуватиме від 1,5 до 2 євро (70−93 грн), залежно від кількості станцій, які потрібно проїхати. Є варіант купити комбінований квиток вартістю 3 євро (140 грн), який покриває всю мережу метро Мадрида.
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Квиток у автобусі Мадрида коштує 1,5 євро (70 грн). Також в іспанських містах є можливість придбати проїзні квитки, які помітно знижують цінник на проїзд.
Літр пального коштує близько 1,7 євро (79 грн).
Догляд за дітьми
Варіанти догляду за дітьми в Мадриді (і в усій Іспанії) для дітей віком від 4 місяців, на вибір є як державні, так і приватні ясла. Державні дитячі садки субсидуються урядом і доступні, але місця можуть бути конкурентоспроможними.
Державні ясла (дошкільні):
  • вік: від 0 до 3 років
  • вартість: 150−200 євро (7−9,3 тис. грн) на місяць
  • графік: зазвичай з 9:00 до 13:00, з можливістю продовження до 17:00 за додаткову плату.
Приватні дитячі садки:
  • вік: від 0 до 3 років
  • вартість: близько 300 євро (14 тис. грн) або більше на місяць
  • розклад: такі ж години, як і в державних яслах, з можливістю продовження.
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Скільки коштує життя у країнах Європи

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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