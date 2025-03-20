Окупасам в Іспанії будуть відключати світло і воду — Finance.ua

Окупасам в Іспанії будуть відключати світло і воду Сьогодні 18:00 — Нерухомість

Окупасам в Іспанії будуть відключати світло і воду

Суди в Барселоні в Іспанії дозволили відключати окупасам воду і світло.

Майже 60 суддів з Audiencia de Barcelona заявили про законність відключення водопостачання, електрики та газу в окупованих приміщеннях.

Раніше такий крок міг трактуватися як злочин, пов’язаний з примусом. Крім того, тепер не можна закривати справи про захоплення приміщень без попереднього встановлення особи загарбників. Тобто поліції спочатку доведеться провести розслідування.

Нагадаємо, у Барселоні проблема незаконного захоплення житла, або окупасів, є найбільш поширеною в Іспанії, де в 2023 році було зареєстровано 4610 таких випадків.

Раніше писали, що Іспанія посилює боротьбу з окупасами. Ухвалено закон про швидке виселення.

Так, конгрес Іспанії підтримав новий законопроєкт, який спрощує процедуру виселення незаконних поселенців, відомих як окупас.

Де найбільше окупасів

Після Барселони найвищі показники в Мадриді (1516 випадків) та Валенсії (828 випадків).

Довідка Finance.ua:

Окупаси — це люди, які вселяються в порожні приміщення без дозволу. Ця практика стала популярною через економічні труднощі та дефіцит доступного житла. Процес виселення окупасів є складним через законодавство, яке захищає права мешканців.

Це часто призводить до конфліктів і збитків для власників нерухомості. За офіційними даними, в Іспанії зафіксовано 15 289 випадків захоплення житла.

За 2022 рік кількість «окупованого» житла знизилася у порівнянні з 2021 роком. Міністерство внутрішніх справ Іспанії повідомляло, що минулого року було зареєстровано 16 725 скарг на «окупасів», тобто щодня надходило майже 46 скарг.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.