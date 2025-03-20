Окупасам в Іспанії будуть відключати світло і воду — Finance.ua

Окупасам в Іспанії будуть відключати світло і воду
Суди в Барселоні в Іспанії дозволили відключати окупасам воду і світло.
Майже 60 суддів з Audiencia de Barcelona заявили про законність відключення водопостачання, електрики та газу в окупованих приміщеннях.
Раніше такий крок міг трактуватися як злочин, пов’язаний з примусом. Крім того, тепер не можна закривати справи про захоплення приміщень без попереднього встановлення особи загарбників. Тобто поліції спочатку доведеться провести розслідування.
Нагадаємо, у Барселоні проблема незаконного захоплення житла, або окупасів, є найбільш поширеною в Іспанії, де в 2023 році було зареєстровано 4610 таких випадків.
Раніше писали, що Іспанія посилює боротьбу з окупасами. Ухвалено закон про швидке виселення.
Так, конгрес Іспанії підтримав новий законопроєкт, який спрощує процедуру виселення незаконних поселенців, відомих як окупас.
Де найбільше окупасів
Після Барселони найвищі показники в Мадриді (1516 випадків) та Валенсії (828 випадків).
Довідка Finance.ua:
- Окупаси — це люди, які вселяються в порожні приміщення без дозволу. Ця практика стала популярною через економічні труднощі та дефіцит доступного житла. Процес виселення окупасів є складним через законодавство, яке захищає права мешканців.
- Це часто призводить до конфліктів і збитків для власників нерухомості. За офіційними даними, в Іспанії зафіксовано 15 289 випадків захоплення житла.
- За 2022 рік кількість «окупованого» житла знизилася у порівнянні з 2021 роком. Міністерство внутрішніх справ Іспанії повідомляло, що минулого року було зареєстровано 16 725 скарг на «окупасів», тобто щодня надходило майже 46 скарг.
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