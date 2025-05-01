Ціна блекауту в Іспанії: збитки розміром 1,6 мільярда євро — Finance.ua

Ціна блекауту в Іспанії: збитки розміром 1,6 мільярда євро Сьогодні 10:44

Ціна блекауту в Іспанії: збитки розміром 1,6 мільярда євро

Президент іспанської асоціації роботодавців Антоніо Гараменді оцінив вплив відключення електроенергії в країні у 0,1% ВВП або близько 1,6 мільярда євро, і звернувся до Консорціуму з питань страхових компенсацій для можливих претензій.

Про це пише The Corner.

«Це величезний вплив», — наголосив він.

Гараменді навів приклад, що запуск нафтопереробних заводів може зайняти тижні, інакше доменні печі галузі можуть постраждати.

Він також висловив жаль з приводу відсутності додаткової інформації про те, що сталося.

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«Я вважаю, що уряд мав би діяти швидше та постійно інформувати нас», — сказав президент асоціації.

Нагадаємо, в Іспанії та Португалії станом на ранок 29 квітня відновили електропостачання майже для всіх споживачів після масштабних відключень світла.

Іспанський оператор енергомережі Red Eléctrica повідомив, що станом на 6-ту годину ранку вівторка за місцевим часом було відновлено понад 99% енергопостачання після того, як мільйони людей провели ніч у темряві.

Іспанія є однією з країн-лідерів у переході до відновлюваної енергії та відмові від викопного палива, але криза, що сталася в понеділок, ймовірно, посилить занепокоєння щодо здатності енергомереж витримувати навантаження та зростаючої нестабільності енергопостачання з відновлюваних джерел.

Економічна Правда За матеріалами:

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