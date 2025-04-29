В Іспанії розслідують блекаут як можливий «комп'ютерний саботаж», — El Pais — Finance.ua
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В Іспанії розслідують блекаут як можливий «комп'ютерний саботаж», — El Pais

Світ
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В Іспанії розслідують блекаут як можливий «комп'ютерний саботаж», — El Pais
В Іспанії розслідують блекаут як можливий «комп'ютерний саботаж», — El Pais
Національний суд Іспанії відкрив справу щодо розслідування, чи не було масштабне відключення електроенергії 28 квітня «комп'ютерним саботажем».
Про це повідомляє видання El Pais.
Як повідомляє видання, слідчий суддя Національного суду Хосе Луїс Калама відкрив кримінальне провадження, щоб з’ясувати, чи могло відключення електроенергії в Іспанії 28 квітня бути «комп'ютерним саботажем проти критично важливої інфраструктури країни».
Зазначається, що якщо ця версія підтвердиться, то «це буде кваліфікуватися як терористичний злочин».
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Першими кроками розслідування має стати підготовка звітів Національним криптологічним центром та компанією Red Eléctrica протягом десяти днів без можливості подовження терміну — з викладенням причин блекауту.
Також суддя звернувся до Головного управління інформації поліції з проханням подати попередній звіт про подію у той самий десятиденний строк.

Блекаут у Європі

Нагадаємо, у понеділок, 28 квітня, масштабний блекаут охопив низку європейських країн, зокрема Іспанію, Францію та Португалію. Без електроенергії залишилися мільйони людей, виникли серйозні перебої в роботі транспорту, комунікацій, підприємств і критичної інфраструктури.
Як повідомляли ЗМІ, на повне відновлення енергопостачання в Іспанії може знадобитися від 6 до 10 годин. У країні навіть оголосили надзвичайний стан через блекаут.
При цьому причини знеструмлення досі невідомі.
Також повідомлялося, що розслідується версія кібератаки. Однак пізніше голова Євроради Антоніу Кошта спростував цю інформацію.
За матеріалами:
РБК-Україна
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