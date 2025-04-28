Блекаут у Європі: у кількох країнах неочікувано зникло світло та інтернет — Finance.ua

Блекаут у Європі: у кількох країнах неочікувано зникло світло та інтернет Сьогодні 15:15 — Енергетика

Блекаут у Європі: у кількох країнах неочікувано зникло світло та інтернет

В Іспанії, Португалії та Андоррі сталося масове відключення електроенергії. Перебої торкнулися також частини Франції.

Про це повідомляє La Vanguardia.

При цьому Балеарські та Канарські острови залишилися з електропостачанням.

Внаслідок інциденту без світла залишилися будинки, підприємства та магазини по всій території Іспанії, зокрема у таких містах, як Мадрид, Барселона, Таррагона та Кастельон. Багато користувачів також повідомили про проблеми з мобільним зв’язком та доступом до даних та Wi-Fi.

В Red Elеctrica Española (REE) кажуть, що причини збою наразі з’явсовуються, всі доступні ресурси спрямовані на його ліквідацію. Представники компанії зазначили, що вже активовано плани з відновлення електропостачання у співпраці з промисловими підприємствами.

Енергетична компанія Endesa підтвердила, що збій охопив всю країну, однак наразі немає інформації, коли саме вдасться повністю відновити подачу електроенергії.

Через відключення електроенергії зупинилися швидкісні потяги AVE, а на станції Аточа в Мадриді розпочали евакуацію пасажирів. У Барселоні через перебої в електропостачанні зупинилися лінії метро та трамвайної мережі, тисячі пасажирів були евакуйовані. Частина міських світлофорів також вийшла з ладу.

Мадридський міжнародний аеропорт Барахас залишився знеструмленим, інші аеропорти по всьому регіону зупинилися.

У Лісабоні не працює метро, також є повідомлення про відсутність електрики у Нідерландах та Бельгії. Про причини масового збою в електромережі наразі не повідомляється.

ЗМІ пишуть, що проблеми в європейській електричній мережі стали причиною масштабних перебоїв на Піренейському півострові. Однією з можливих причин називають пожежу на південному заході Франції, на горі Аларік, яка пошкодила високовольтну лінію електропередачі між Перпіньяном і східною Нарбонною.

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