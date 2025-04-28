Блекаут у Європі: у кількох країнах неочікувано зникло світло та інтернет — Finance.ua
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Блекаут у Європі: у кількох країнах неочікувано зникло світло та інтернет

Енергетика
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Блекаут у Європі: у кількох країнах неочікувано зникло світло та інтернет
Блекаут у Європі: у кількох країнах неочікувано зникло світло та інтернет
В Іспанії, Португалії та Андоррі сталося масове відключення електроенергії. Перебої торкнулися також частини Франції.
Про це повідомляє La Vanguardia.
При цьому Балеарські та Канарські острови залишилися з електропостачанням.
Внаслідок інциденту без світла залишилися будинки, підприємства та магазини по всій території Іспанії, зокрема у таких містах, як Мадрид, Барселона, Таррагона та Кастельон. Багато користувачів також повідомили про проблеми з мобільним зв’язком та доступом до даних та Wi-Fi.
В Red Elеctrica Española (REE) кажуть, що причини збою наразі з’явсовуються, всі доступні ресурси спрямовані на його ліквідацію. Представники компанії зазначили, що вже активовано плани з відновлення електропостачання у співпраці з промисловими підприємствами.
Енергетична компанія Endesa підтвердила, що збій охопив всю країну, однак наразі немає інформації, коли саме вдасться повністю відновити подачу електроенергії.
Через відключення електроенергії зупинилися швидкісні потяги AVE, а на станції Аточа в Мадриді розпочали евакуацію пасажирів. У Барселоні через перебої в електропостачанні зупинилися лінії метро та трамвайної мережі, тисячі пасажирів були евакуйовані. Частина міських світлофорів також вийшла з ладу.
Мадридський міжнародний аеропорт Барахас залишився знеструмленим, інші аеропорти по всьому регіону зупинилися.
У Лісабоні не працює метро, також є повідомлення про відсутність електрики у Нідерландах та Бельгії. Про причини масового збою в електромережі наразі не повідомляється.
ЗМІ пишуть, що проблеми в європейській електричній мережі стали причиною масштабних перебоїв на Піренейському півострові. Однією з можливих причин називають пожежу на південному заході Франції, на горі Аларік, яка пошкодила високовольтну лінію електропередачі між Перпіньяном і східною Нарбонною.
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