Іспанія і Португалія розкрили деталі відновлення світла після блекауту — Finance.ua

Іспанія і Португалія розкрили деталі відновлення світла після блекауту Сьогодні 11:15 — Енергетика

Іспанія і Португалія розкрили деталі відновлення світла після блекауту

В Іспанії та Португалії станом на ранок 29 квітня відновили електропостачання майже для всіх споживачів після масштабних відключень світла.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Іспанський оператор енергомережі Red Eléctrica повідомив, що станом на 6-ту годину ранку вівторка за місцевим часом було відновлено понад 99% енергопостачання після того, як мільйони людей провели ніч у темряві.

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Португальський оператор електророзподільчих мереж E-Redes повідомив, що відновив електропостачання для 6,2 млн із 6,5 млн своїх клієнтів, згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ.

Майже через 24 години після початку аварії влада Іспанії все ще не повідомила офіційну причину відключення. Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив у телевізійному зверненні в понеділок увечері, що «аналізуються всі можливі причини».

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Національний оператор залізниць Іспанії Renfe повідомив у вівторок, що частина рейсів, зокрема між Мадридом і Барселоною, вже працює у звичному режимі.

Деякі приміські маршрути навколо Мадрида також почали відновлювати роботу, однак метро в іспанській столиці залишалося зупиненим. Найбільший оператор аеропортів Іспанії Aena попередив про подальші перебої з авіарейсами.

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Іспанія є однією з країн-лідерів у переході до відновлюваної енергії та відмові від викопного палива, але криза, що сталася в понеділок, ймовірно, посилить занепокоєння щодо здатності енергомереж витримувати навантаження та зростаючої нестабільності енергопостачання з відновлюваних джерел, пише газета Financial Times.

Економічна Правда За матеріалами:

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