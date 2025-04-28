Україна готова допомогти Європі у відновленні енергомереж — Галущенко — Finance.ua
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Україна готова допомогти Європі у відновленні енергомереж — Галущенко

Енергетика
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Україна готова допомогти Європі у відновленні енергомереж — Галущенко
Україна готова допомогти Європі у відновленні енергомереж — Галущенко
Україна заявила про готовність допомогти європейським партнерам відновити стабільність енергомереж. Пропозиція включає обмін досвідом, набутим під час російських атак на енергетичну інфраструктуру.
28 квітня в Іспанії та Португалії сталося масштабне відключення електроенергії, що залишило мільйони людей без електрики.
Міжнародний аеропорт Мадрида «Барахас» залишився без електрики, погасло табло рейсів. До того ж на виході з аеропорту утворилися величезні черги прибулих пасажирів, щоб зловити таксі через перебої в роботі мережі мадридського метро.
В Андалусії вирішили скасувати навчання в низці шкіл у другій половині дня.
В багатьох містах сьогодні внаслідок блекауту спостерігалися перебої з мобільним зв’язком, інтернетом і Wi-Fi.
За матеріалами:
РБК-Україна
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