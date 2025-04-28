Блекаут в Європі: однією з версій масштабних відключень світла в Іспанії розглядають кібератаку — Finance.ua

Блекаут в Європі: однією з версій масштабних відключень світла в Іспанії розглядають кібератаку Сьогодні 18:45 — Енергетика

Блекаут в Європі: однією з версій масштабних відключень світла в Іспанії розглядають кібератаку

Іспанське агентство з кібербезпеки INCIBE розслідує можливість того, що масштабне відключення електроенергії було спричинене кібератакою.

Про це повідомляє The Telegraph

Уряд країни також додав, що працює над тим, щоб визначити точну причину відключень.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес разом із третьою віцепрезиденткою уряду та міністеркою з питань екологічного переходу й демографічних викликів Сарою Аагесен прибув до центру управління національного оператора електромережі Red Eléctrica, «розібратися в причинах інциденту».

Зазначається, що іспанський уряд працює над з’ясуванням причин та наслідків інциденту і мобілізує всі ресурси для його якнайшвидшого вирішення.

«Ми будемо передавати всю доступну інформацію після її ретельної перевірки та підтвердження», — йдеться у заяві, яку цитує The Guardian.

ЗМІ також цитують слова старшого директора Red Eléctrica Едуардо Прієто про те, що відновлення енергопостачання по всій країні може зайняти «від шести до десяти» годин. Водночас він відмовився від коментарів щодо причин відключення.

Європейська комісія повідомила, що перебуває в контакті з національними органами влади Іспанії та Португалії, а також із Європейською мережею системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E) у зв’язку з масовими відключеннями електроенергії.

«Комісія контактує з національними органами влади Іспанії та Португалії, а також з ENTSO-E, щоб зрозуміти основну причину та наслідки ситуації. Комісія буде продовжувати стежити за ситуацією і забезпечувати безперебійний обмін інформацією між усіма зацікавленими сторонами. Відповідно до чинного законодавства ЄС (Кодекс аварійних і відновлювальних мереж), існують протоколи для відновлення функціонування системи», — йдеться у заяві.

Повідомляється, що Андорра та Бельгія також постраждали від відключень.

Нагадаємо, у великих частинах Іспанії та Португалії, зокрема у Мадриді і Лісабоні, у понеділок сталося масштабне відключення електроенергії. Також повідомляється про відключення у деяких районах Франції.

Відключення електроенергії, зокрема, торкнулося транспортної системи, включно з роботою аеропортів. Із метро Барселони і Мадрида довелося евакуювати пасажирів. Світлофори в низці міст не працюють.

Укрінформ За матеріалами:

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