Популярні польські магазини Pepco з’являться в Україні Сьогодні 12:45 — Світ

Магазин Pepco

Польська мережа дискаунтерів Pepco офіційно підтвердила вихід на український ринок. Компанія планує тестовий запуск магазинів у «ретельно відібраних регіонах» України.

Про це заявив генеральний директор групи Стівен Борхерт у звіті за перше півріччя 2026 фінансового року, пише Wiadomosci Handlowe.

Зазначимо, що Pepco спеціалізується на продажу недорогого одягу, товарів для дому, декору, дитячих речей та сезонної продукції. Станом на 2026 рік компанія має понад 4 тис. магазинів у 18 країнах і входить до складу Pepco Group. Бренд працює у більшості країн Центральної та Східної Європи та активно розширює присутність у Західній Європі.

Що про це відомо

Борхерт зазначив, що рішення про запуск в Україні ухвалили через високу впізнаваність бренду серед українських покупців.

«Ми розпочинаємо обережну спробу виходу до окремих регіонів України. Це ринок, де бренд Pepco вже дуже впізнаваний і має значний потенціал для розвитку групи в найближчі роки», — заявив гендиректор Борхерт.

Водночас у Pepco наголосили, що під час відкриття магазинів ключовим фактором буде безпека працівників. Адже військові ризики залишаються актуальними.

Чутки про вихід Pepco на ринок України з’явилися ще на початку квітня-2026. Тоді медіа та деякі учасники ринку стверджували , що вже тривав пошук оптимальних локацій, а також велися перемовини з підрядниками щодо проведення робіт з облаштування на окремих обʼєктах.

Зазначалося, що відкриття перших точок заплановані на 2026 рік. Попередньо, йшлося по 5−10 магазинів.

Не лише Україна: Pepco відкриватиме сотні нових магазинів

Загалом компанія оголосила про масштабне розширення в усій Європі. У 2027−2030 роках Pepco планує відкрити щонайменше 600 нових магазинів у країнах Західної Європи. Фактично йдеться про подвоєння нинішньої мережі в цьому регіоні.

За підсумками першого півріччя 2026 фінансового року група отримала 2,47 млрд євро виручки — це на 5% більше, ніж роком раніше. Базова EBITDA зросла на 17,5% - до 516 млн євро, а чистий прибуток після оподаткування підскочив більш ніж на 52%.

Основний бренд Pepco забезпечив 2,3 млрд євро доходу. У компанії заявляють, що мережа демонструє шостий поспіль квартал зростання продажів.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.