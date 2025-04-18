Як перевірити, чи є ви у списку боржників в Іспанії — Finance.ua

Як перевірити, чи є ви у списку боржників в Іспанії
В Іспанії навіть дрібний борг, такий як: за інтернет або мобільний зв’язок — може призвести до потрапляння у fichero de morosos (так званий «файл безнадійної заборгованості».)
Це вже мінус до кредитної історії, оренди житла чи навіть підключення тарифу.
Як це працює
Це приватні бази даних боржників, якими користуються банки, телеком-компанії та інші сервіси:
ASNEF — найбільша база, де фіксуються як фінансові, так і комунальні борги.
Badexcug (Experian) — схожа, але з іншими джерелами інформації.
Що робити, якщо знайшли себе у списку
- По-перше, що потрібно зробити — це перевірити борг. Це може бути помилка або застаріла інформація.
- По-друге, якщо знайшли помилку — вимагайте видалення. Напишіть до компанії, що веде базу, і надайте документи.
- По-третє, якщо борг реальний, то треба його погасити і підтвердити це.
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Після оплати обов’язково надішліть підтвердження, щоб вас видалили з реєстру.
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