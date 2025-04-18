Як перевірити, чи є ви у списку боржників в Іспанії — Finance.ua
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Як перевірити, чи є ви у списку боржників в Іспанії

Особисті фінанси
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Як перевірити, чи є ви у списку боржників в Іспанії
Як перевірити, чи є ви у списку боржників в Іспанії
В Іспанії навіть дрібний борг, такий як: за інтернет або мобільний зв’язок — може призвести до потрапляння у fichero de morosos (так званий «файл безнадійної заборгованості».)
Це вже мінус до кредитної історії, оренди житла чи навіть підключення тарифу.
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Як це працює

Це приватні бази даних боржників, якими користуються банки, телеком-компанії та інші сервіси:
ASNEF — найбільша база, де фіксуються як фінансові, так і комунальні борги.
Badexcug (Experian) — схожа, але з іншими джерелами інформації.
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Що робити, якщо знайшли себе у списку

  • По-перше, що потрібно зробити — це перевірити борг. Це може бути помилка або застаріла інформація.
  • По-друге, якщо знайшли помилку — вимагайте видалення. Напишіть до компанії, що веде базу, і надайте документи.
  • По-третє, якщо борг реальний, то треба його погасити і підтвердити це.
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Після оплати обов’язково надішліть підтвердження, щоб вас видалили з реєстру.

Медичне (туристичне) страхування за кордон

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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