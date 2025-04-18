Як перевірити, чи є ви у списку боржників в Іспанії — Finance.ua

Як перевірити, чи є ви у списку боржників в Іспанії Сьогодні 18:10 — Особисті фінанси

Як перевірити, чи є ви у списку боржників в Іспанії

В Іспанії навіть дрібний борг, такий як: за інтернет або мобільний зв’язок — може призвести до потрапляння у fichero de morosos (так званий «файл безнадійної заборгованості».)

Це вже мінус до кредитної історії, оренди житла чи навіть підключення тарифу.

Читайте також Оренда житла в Іспанії та Італії: які податки доведеться сплатити власнику

Як це працює

Це приватні бази даних боржників, якими користуються банки, телеком-компанії та інші сервіси:

ASNEF — найбільша база, де фіксуються як фінансові, так і комунальні борги.

Badexcug (Experian) — схожа, але з іншими джерелами інформації.

Що робити, якщо знайшли себе у списку

По-перше, що потрібно зробити — це перевірити борг. Це може бути помилка або застаріла інформація.

По-друге, якщо знайшли помилку — вимагайте видалення. Напишіть до компанії, що веде базу, і надайте документи.

По-третє, якщо борг реальний, то треба його погасити і підтвердити це.

Читайте також Окупасам в Іспанії будуть відключати світло і воду

Після оплати обов’язково надішліть підтвердження, щоб вас видалили з реєстру.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.