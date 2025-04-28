Де найчастіше оселяються трудові мігранти в Іспанії — Finance.ua

Де найчастіше оселяються трудові мігранти в Іспанії
За даними Міністерства інклюзивності, соціального забезпечення та міграції Іспанії, 24% всіх іноземців, які прибули до Іспанії на заробітки, обрали Каталонію.
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- далі йдуть Мадрид (20,3%),
- Валенсія (12,6%),
- Андалусія (12,4%).
За останні десять років Іспанія прийняла 1,3 мільйона трудових мігрантів.
70% з них змогли почати нове життя в цих чотирьох регіонах, де найбільше робочих місць.
Нагадаємо, з 3 квітня 2025 року для здачі квартири в туристичну оренду в Іспанії необхідно отримати дозвіл від сусідів. Про це пишуть ЗМІ Іспанії.
Основні зміни у законі:
- Тепер потрібно отримати згоду трьох-п'ятих сусідів для легальної оренди.
- Якщо дозвіл не отримано — діяльність буде заборонено.
- У разі порушення будь-який мешканець може вимагати негайного припинення діяльності та звернутися до суду.
Контроль туристичної оренди: сусіди можуть не лише дозволяти, а й обмежувати чи забороняти таку діяльність Додаткові витрати: за згоду на оренду можна встановити додатковий внесок на утримання будинку, але не більше 20%.
При цьому ринок оренди Іспанії стає все більш незбалансованим через зростання і переважання попиту і зменшення пропозиції.
Поєднання цих двох факторів призводить до того, що ціни на оренду не припиняють зростати, а боротьба за оренду житла стає все більш запеклою.
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