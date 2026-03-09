Какая цена на подержанное жилье в Испании в феврале: где купить дешевле (инфографика) Сегодня 17:00 — Недвижимость

Какая цена на подержанное жилье в Испании в феврале: где купить дешевле (инфографика)

В Испании согласно последнему индексу цен на недвижимость от idealista, цена на подержанное жилье выросла на 17,7% в годовом исчислении, достигнув 2673 евро/м².

Об этом пишет сайт недвижимости Испании idealista , который периодически проводит аналитические исследования рынка Испании.

Как пишет издание, этот показатель показал рост на 2,6% за последние три месяца, рост на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем и является самой высокой ценой на подержанное жилье в Испании с момента начала ведения учета idealista.

Цены на жилье растут двузначными темпами

Все автономные сообщества демонстрируют более высокие цены по сравнению с предыдущим годом.

Регион Мурсия (23,3%) лидирует по росту, далее следуют Андалусия (20,2%), Астурия (18,5%) и Кантабрия (17,8%).

Ниже среднего показателя по стране рост наблюдается в Мадридском сообществе (17,5%), Валенсийском сообществе (16,7%), Каталонии (13,6%), Арагоне (13,4%), Стране Басков (12,4%), Наварре (12%), Кастилии-Ла-Манче (11,9%) и Канарских островах (10,6%).

Ниже 10% роста наблюдается на Балеарских островах (9,2%), Эстремадуре (8,6%) и Кастилии и Леоне (8,6%).

Между тем, в Ла-Риохе (7,9%) и Галисии (7,4%) — рост самый низкий.

Балеарские острова с ценой €5228/м² - самое дорогое автономное сообщество, за ним следует Сообщество Мадрид (€4640/м²). Далее следуют Страна Басков (€3 476/м²), Канарские острова (€3 231/м²), Андалусия (€2 817/м²) и Каталония (€2 784/м²). На другом конце спектра находятся Эстремадура (€1042/м²), Кастилия-Ла-Манча (€1055/м²) и Кастилия и Леон (€1298/м²), которые являются наиболее доступными сообществами.

Цены выросли на 25% в провинциях Валенсия и Мурсия

Наибольший рост наблюдается в провинциях Валенсия (25,3%) и Мурсия, где ожидания продавцов выросли на 25,3%, далее следуют Толедо (19,3%), Альмерия (19%) и Астурия (18,5%).

В Мадриде цены выросли на 17,5%, а в провинции Барселона рост достиг 12,8%.

Балеарские острова остаются самой дорогой провинцией для покупки подержанного жилья (€5228/м 2 ), опережая Мадрид (€4640/м 2 ). За ними следуют Гипускоа (€4 280/м 2 ), Малага (€4 107/м 2 ), Санта-Крус-де-Тенерифе (€3 396/м 2 ), Бискайя (€3 330/м 2 ) и Барселона (€3 134/м 2 ).

Где купить дешевле всего

Сьюдад-Реаль является самой доступной провинцией с ценой 785 евро за квадратный метр. За ней следуют Куэнка (859 евро/м 2 ) и Хаэн (868 евро/м 2 ).

На фото: Куэнка

Где цены на подержанное жилье растут больше всего

Во всех провинциальных столицах, проанализированных idealista, за последние двенадцать месяцев наблюдался рост цен на подержанное жилье.

Наиболее значительный рост наблюдался в Леоне, где цены выросли на 23,1% за последний год. Далее следуют Мурсия (20,1%), Санта-Крус-де-Тенерифе (20%), Сьюдад-Реаль (19,9%) и Авила (18,4%).

И наоборот, Мелилья (2,6%) испытала наименьший рост в годовом исчислении, вместе с Луго (4,8%), Кадисом (5%) и Куенко (5,3%).

Среди основных рынков цены выросли в:

Валенсии (15,5%),

Мадриде (12,9%),

Малаге (11,1%),

Пальме (10,4%),

Сан-Себастьяне (10,4%),

Аликанте (9,9%),

Бильбао (9,8%),

Севилье (9,8%)

Барселоне (8,3%).

С этим ростом цена в Мадриде достигла €5914/м², тогда как в Барселоне она составляет €5144/м². Сан-Себастьян — самая дороая столица провинции в Испании с ценой €6 487/м². Самора, с другой стороны, наиболее доступна.

Ранее мы писали , что поляки массово скупают жилье в Испании. Жители Польши все больше инвестируют в недвижимость за границей. Испания — среди самых привлекательных направлений.

В 2025 году граждане Польши приобрели в Испании 4136 объектов недвижимости. Поляки занимают 8-е место среди иностранцев, купивших недвижимость и Испании (4,26% в 2025 году). Марбелья и Коста-дель-Соль являются самым популярным выбором среди поляков, ищущих недвижимость.

