Новые дома в Украине будут строить с укрытиями

Укриття стануть обов'язковими для нових житлових та інфраструктурних об'єктів

Президент Владимир Зеленский подписал Закон 4778-IX, который, в частности, обязывает обустраивать укрытия в ходе строительстве новых жилых и инфраструктурных объектов.

Закон предусматривает создание сети современных центров безопасности в общинах и включение схем защитных сооружений непосредственно в градостроительную документацию.

Законодательная база

Речь идет о законопроекте № 13454 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, формированию фонда защитных сооружений гражданской защиты, созданию классов и центров безопасности».

10 февраля документ поддержала Верховная Рада Украины — за него проголосовал 231 народный депутат.

Что предусматривают изменения

Документ предусматривает создание новых центров безопасности, классов безопасности, защищенного пространства и определяет порядок их функционирования.

Предусмотрено создание центров безопасности — специальных объектов, где в одном месте будут работать несколько экстренных служб.

В таких центрах могут размещаться пожарное депо с диспетчерским пунктом, пункт скорой помощи, полицейская станция, а также другие помещения, необходимые для обеспечения безопасности жителей общины.

Документ также регулирует создание разных типов защитных сооружений. В частности, речь идет о противорадиационных укрытиях, мобильных укрытиях и строительстве укрытий вместимостью до 50 человек из модульных конструкций в соответствии с национальными стандартами.

Кроме того, в учебных заведениях планируют создавать классы безопасности. Они могут быть как стационарными, так и мобильными (передвижными) и использоваться для обучения правилам пожарной безопасности, гражданской защиты и действиям в случае чрезвычайных ситуаций.

Также в законопроекте говорилось, что предприятие, которое ведет строительство, реконструкцию или капитальный ремонт, должно быть готово к проверке со стороны Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ). Чтобы избежать штрафов и остановки работ, важно иметь полный пакет документов, подтверждающий законность и безопасность строительства.

Основные задачи закона

Документ предусматривает:

создание правовых основ для развития сети центров и классов безопасности;

интеграцию формирования фонда защитных сооружений гражданской защиты в градостроительную документацию на всех уровнях;

уточнение полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере гражданской защиты и градостроительства;

цифровизацию процессов учета, в частности, аттестованных аварийно-спасательных служб и пожарно-спасательных подразделений;

обеспечение эффективной работы субъектов гражданской защиты при организации мероприятий в особый период;

устранение терминологических несогласований и устаревших норм в законодательстве.

Закон обязывает правительство в течение шести месяцев после его опубликования принять и привести в соответствие нормативно правовые акты, необходимые для реализации новых положений.

