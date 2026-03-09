0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новые дома в Украине будут строить с укрытиями

Недвижимость
38
Укриття стануть обов'язковими для нових житлових та інфраструктурних об'єктів
Укриття стануть обов'язковими для нових житлових та інфраструктурних об'єктів
Президент Владимир Зеленский подписал Закон 4778-IX, который, в частности, обязывает обустраивать укрытия в ходе строительстве новых жилых и инфраструктурных объектов.
Закон предусматривает создание сети современных центров безопасности в общинах и включение схем защитных сооружений непосредственно в градостроительную документацию.

Законодательная база

Речь идет о законопроекте № 13454 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, формированию фонда защитных сооружений гражданской защиты, созданию классов и центров безопасности».
10 февраля документ поддержала Верховная Рада Украины — за него проголосовал 231 народный депутат.

Что предусматривают изменения

Документ предусматривает создание новых центров безопасности, классов безопасности, защищенного пространства и определяет порядок их функционирования.
Предусмотрено создание центров безопасности — специальных объектов, где в одном месте будут работать несколько экстренных служб.
В таких центрах могут размещаться пожарное депо с диспетчерским пунктом, пункт скорой помощи, полицейская станция, а также другие помещения, необходимые для обеспечения безопасности жителей общины.
Документ также регулирует создание разных типов защитных сооружений. В частности, речь идет о противорадиационных укрытиях, мобильных укрытиях и строительстве укрытий вместимостью до 50 человек из модульных конструкций в соответствии с национальными стандартами.
Читайте также
Кроме того, в учебных заведениях планируют создавать классы безопасности. Они могут быть как стационарными, так и мобильными (передвижными) и использоваться для обучения правилам пожарной безопасности, гражданской защиты и действиям в случае чрезвычайных ситуаций.
Также в законопроекте говорилось, что предприятие, которое ведет строительство, реконструкцию или капитальный ремонт, должно быть готово к проверке со стороны Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ). Чтобы избежать штрафов и остановки работ, важно иметь полный пакет документов, подтверждающий законность и безопасность строительства.

Основные задачи закона

Документ предусматривает:
  • создание правовых основ для развития сети центров и классов безопасности;
  • интеграцию формирования фонда защитных сооружений гражданской защиты в градостроительную документацию на всех уровнях;
  • уточнение полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере гражданской защиты и градостроительства;
  • цифровизацию процессов учета, в частности, аттестованных аварийно-спасательных служб и пожарно-спасательных подразделений;
  • обеспечение эффективной работы субъектов гражданской защиты при организации мероприятий в особый период;
  • устранение терминологических несогласований и устаревших норм в законодательстве.
Закон обязывает правительство в течение шести месяцев после его опубликования принять и привести в соответствие нормативно правовые акты, необходимые для реализации новых положений.
По материалам:
Судебно-юридична газета
Жилая недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems