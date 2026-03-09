Новые дома в Украине будут строить с укрытиями
Президент Владимир Зеленский подписал Закон 4778-IX, который, в частности, обязывает обустраивать укрытия в ходе строительстве новых жилых и инфраструктурных объектов.
Закон предусматривает создание сети современных центров безопасности в общинах и включение схем защитных сооружений непосредственно в градостроительную документацию.
Законодательная база
Речь идет о законопроекте № 13454 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, формированию фонда защитных сооружений гражданской защиты, созданию классов и центров безопасности».
10 февраля документ поддержала Верховная Рада Украины — за него проголосовал 231 народный депутат.
Что предусматривают изменения
Документ предусматривает создание новых центров безопасности, классов безопасности, защищенного пространства и определяет порядок их функционирования.
Предусмотрено создание центров безопасности — специальных объектов, где в одном месте будут работать несколько экстренных служб.
В таких центрах могут размещаться пожарное депо с диспетчерским пунктом, пункт скорой помощи, полицейская станция, а также другие помещения, необходимые для обеспечения безопасности жителей общины.
Документ также регулирует создание разных типов защитных сооружений. В частности, речь идет о противорадиационных укрытиях, мобильных укрытиях и строительстве укрытий вместимостью до 50 человек из модульных конструкций в соответствии с национальными стандартами.
Кроме того, в учебных заведениях планируют создавать классы безопасности. Они могут быть как стационарными, так и мобильными (передвижными) и использоваться для обучения правилам пожарной безопасности, гражданской защиты и действиям в случае чрезвычайных ситуаций.
Также в законопроекте говорилось, что предприятие, которое ведет строительство, реконструкцию или капитальный ремонт, должно быть готово к проверке со стороны Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ). Чтобы избежать штрафов и остановки работ, важно иметь полный пакет документов, подтверждающий законность и безопасность строительства.
Основные задачи закона
Документ предусматривает:
- создание правовых основ для развития сети центров и классов безопасности;
- интеграцию формирования фонда защитных сооружений гражданской защиты в градостроительную документацию на всех уровнях;
- уточнение полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере гражданской защиты и градостроительства;
- цифровизацию процессов учета, в частности, аттестованных аварийно-спасательных служб и пожарно-спасательных подразделений;
- обеспечение эффективной работы субъектов гражданской защиты при организации мероприятий в особый период;
- устранение терминологических несогласований и устаревших норм в законодательстве.
Закон обязывает правительство в течение шести месяцев после его опубликования принять и привести в соответствие нормативно правовые акты, необходимые для реализации новых положений.
