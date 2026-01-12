Ущерб более чем на 5,5 млн грн: в Херсонской области разоблачили схему хищения средств на ремонте укрытий Сегодня 18:45 — Криминал



Правоохранители разоблачили директора подрядной компании и инженера технадзора, которые завладели 5,5 млн гривен на ремонте укрытий в Херсонской области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Как работала схема

По данным следствия, в конце 2023 года подрядчик заключил договоры с одной из общин Херсонского района на капитальный ремонт укрытия в опорном лицее. В документах он сознательно завысил объемы и стоимость работ и материалов.

В результате из бюджета перечислили более 4 миллионов гривен, из которых более полумиллиона были получены незаконно.

Инженер технадзора, который должен был гарантировать реальный контроль за работами, фактически самоустранился. Он без проверок согласовал акты с недостоверными сведениями, что привело к дополнительным убыткам бюджета почти на 490 тысяч гривен.

В 2024 году директор этой же компании повторил схему при реконструкции укрытия в одном из медицинских учреждений Херсона — объекта, который одновременно должен служить хранилищем при обстреле и местом оказания медицинской помощи. Завышенные объемы работ в отчетной документации позволили безосновательно получить из бюджета более 5 миллионов гривен.

Общая сумма ущерба в двух указанных производствах превышает 5,5 миллиона гривен.

Директору подрядной компании инкриминируют завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах и служебный подлог (ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины), инженеру технадзора — служебную халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

