Где больше всего сдали квартир в 2025 году (инфографика)

В Украине объемы введенного в эксплуатацию нового жилья по итогам 2025 года уменьшились на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 9,55 млн кв. м.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает «Интерфакс-Украина».

По итогам 2025 года больше всего жилья введено в Киевской области — 1,99 млн кв. м (22,5 тыс. квартир), что на 2,3% больше показателя предыдущего года.

В Киеве в прошлом году в эксплуатацию введено 1,19 млн кв. м жилья (-15,6%) или 18,3 тыс. квартир.

По данным Госстата, наибольший рост объемов ввода жилья в 2025 году кроме Одесской области зафиксирован также в Николаевской — на 51,6% по отношению к 2024 году, до 51 тыс. кв. м (556 квартир), Харьковской — плюс 41,7%, до 247,7 тыс. кв. м (3,1 тыс. квартир).

Всего за прошлый год в эксплуатацию введено 117,5 тыс. квартир, что на 0,7% больше 2024 года.

Ранее мы писали , как свидетельствуют результаты совместного исследования ЛУН и NV Бизнес, на рынке появился 231 новый жилой комплекс, что на 16% больше, чем в 2024 году. Наибольшая активность девелоперов наблюдалась в столичном регионе. В Киеве стартовали продажи в 20 новых жилых комплексах, а в пригороде столицы в 29 новых проектах.

Проект предусматривает строительство жилья, которое будет оставаться в собственности общин и будет сдаваться в аренду по ценам ниже рыночных. Также ранее говорилось , что восемь общин прошли первый этап оценки в рамках экспериментального проекта по созданию муниципального (социального) жилья для аренды.Проект предусматривает строительство жилья, которое будет оставаться в собственности общин и будет сдаваться в аренду по ценам ниже рыночных.

Участие в проекте подразумевает также финансовую ответственность общин, в частности их способность обслуживать кредит.

малодоступной, а ипотека — избирательно доступной. В то же время, рынок жилья в Украине формально живой — сделки заключаются, цены меняются, ипотека работает. Однако для большинства семей покупка собственного жилья без займа остается

По данным НБУ, в I-III кварталах 2025 года заключено 238 тыс. сделок купли-продажи жилья — это всего на 7% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Наиболее активными остаются Киев и Киевская область (19,1 тыс. и 17 тыс. сделок соответственно), а также Днепропетровская и Харьковская области (16,8 тыс. и 14 тыс.).

Доля новостроек в общем объеме сделок растет в основном в западных регионах. В других областях спрос сдерживается рисками безопасности и несоответствием между ценами и ожиданиями покупателей.

За девять месяцев 2025 года в результате воздушных атак повреждено вдвое больше жилья, чем за аналогичный период 2024 года. Это напрямую влияет на настроения покупателей.

