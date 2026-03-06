0 800 307 555
Где в Украине больше всего вводят жилья — исследование

Недвижимость
29
В 2025 году на рынке появился 231 новый жилой комплекс
В 2025 году девелоперы ввели в эксплуатацию около 61 тысяч квартир, что на 8−9% меньше, чем годом ранее.
Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования ЛУН и NV Бизнес.
На рынке появился 231 новый жилищный комплекс, что на 16% больше, чем в 2024 году.
«В 2025 году девелоперы запустили на 16% больше новых ЖК, чем в 2024 году. Наибольшую динамику показал киевский регион, где стартовали 20 новых комплексов, что в три раза больше по сравнению с предыдущим годом, тогда как в области запустилось 29 ЖК, что в полтора раза больше, чем в 2024 году», — прокомментировала результаты исследования руководитель отдела по работе с застройщиками ЛУН Елена Унанян.

Наибольшая активность в Киевском регионе

Наибольшая активность девелоперов наблюдалась в столичном регионе. В Киеве стартовали продажи в 20 новых жилых комплексах, а в пригороде столицы в 29 новых проектах.
В целом в Киевском регионе было введено на 9% больше квартир, чем в 2024 году. В то же время, динамика между городом и областью существенно отличалась.
В Киеве количество сданных квартир уменьшилось на 2%, тогда как в Киевской области выросло на 24%. В результате на столичный регион пришлось около 40% всех введенных квартир в стране.
Рейтинг застройщиков в Киеве
Рейтинг застройщиков в Киеве, lun.ua

Ситуация во Львове и Одессе

Львов остается вторым по объему введенного жилья регионом. В 2025 году здесь было сдано на 16% меньше квартир, чем годом ранее. Доля города на общеукраинском рынке составила 12% против 13% в 2024 году.
Рейтинг застройщиков во Львове
Рейтинг застройщиков во Львове, lun.ua
На третьем месте по объему введенного жилья находится Одесский регион. Его доля составляла около 9% от общего объема введенного жилья, тогда как годом ранее — около 10%.
В самом городе Одесса количество сданных квартир выросло на 13%, тогда как в области оно сократилось на 62%.
Рейтинг застройщиков в Одессе
Рейтинг застройщиков в Одессе, lun.ua

Динамика в других регионах

Среди других городов разную динамику показали:
  • Ивано-Франковск — снижение объемов ввода жилья примерно на 25%;
  • Винница — рост на 45%;
  • наиболее заметную динамику показал Ужгород: объемы ввода жилья здесь выросли почти вдвое, хотя общая доля города на рынке пока составляет около 4% (против 2% годом ранее).
В Ужгороде количество сданных квартир выросло на 30%, а в области — в 6,5 раза. Всего в регионе было введено более 1200 квартир.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьКвартираРынок недвижимостиЗастройщикиНовостройки
