В 2025 году на рынке появился 231 новый жилой комплекс

В 2025 году девелоперы ввели в эксплуатацию около 61 тысяч квартир, что на 8−9% меньше, чем годом ранее.

Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования ЛУН и NV Бизнес.

На рынке появился 231 новый жилищный комплекс, что на 16% больше, чем в 2024 году.

«В 2025 году девелоперы запустили на 16% больше новых ЖК, чем в 2024 году. Наибольшую динамику показал киевский регион, где стартовали 20 новых комплексов, что в три раза больше по сравнению с предыдущим годом, тогда как в области запустилось 29 ЖК, что в полтора раза больше, чем в 2024 году», — прокомментировала результаты исследования руководитель отдела по работе с застройщиками ЛУН Елена Унанян.

Наибольшая активность в Киевском регионе

Наибольшая активность девелоперов наблюдалась в столичном регионе. В Киеве стартовали продажи в 20 новых жилых комплексах, а в пригороде столицы в 29 новых проектах.

В целом в Киевском регионе было введено на 9% больше квартир, чем в 2024 году. В то же время, динамика между городом и областью существенно отличалась.

В Киеве количество сданных квартир уменьшилось на 2%, тогда как в Киевской области выросло на 24%. В результате на столичный регион пришлось около 40% всех введенных квартир в стране.

Ситуация во Львове и Одессе

Львов остается вторым по объему введенного жилья регионом. В 2025 году здесь было сдано на 16% меньше квартир, чем годом ранее. Доля города на общеукраинском рынке составила 12% против 13% в 2024 году.

На третьем месте по объему введенного жилья находится Одесский регион. Его доля составляла около 9% от общего объема введенного жилья, тогда как годом ранее — около 10%.

В самом городе Одесса количество сданных квартир выросло на 13%, тогда как в области оно сократилось на 62%.

Динамика в других регионах

Среди других городов разную динамику показали:

Ивано-Франковск — снижение объемов ввода жилья примерно на 25%;

Винница — рост на 45%;

наиболее заметную динамику показал Ужгород: объемы ввода жилья здесь выросли почти вдвое, хотя общая доля города на рынке пока составляет около 4% (против 2% годом ранее).

В Ужгороде количество сданных квартир выросло на 30%, а в области — в 6,5 раза. Всего в регионе было введено более 1200 квартир.

