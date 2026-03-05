0 800 307 555
Муниципальное жилье для аренды: кто прошел на следующий этап (список)

Недвижимость
26
Муниципальное жилье для аренды: кто прошел на следующий этап (список)
Муниципальное жилье для аренды: кто прошел на следующий этап (список), www.freepik.com
Восемь общин прошли первый этап оценки в рамках экспериментального проекта по созданию муниципального (социального) жилья для аренды.
Об этом пишет Минразвития.
  • Это Львовская, Житомирская, Полтавская, Николаевская, Кременчуцкая, Бучанская, Обуховская и Дрогобицкая громад.
  • Так же они проведут участие в отборе из 25 тысяч, которые подали заявки.

Что предусматривается

Проект предусматривает строительство жилья, которое будет оставаться в собственности общин и сдаваться в аренду по ценам ниже рыночных, что определено в постановлении Правительства № 796.

Кто может орендовать

В первую очередь жильё могут орендовать:
  • внутренне перемешенные лица,
  • ветераны,
  • семьи загибших защитников,
  • учителя,
  • врачи и специалисты критической инфраструктуры.

Откуда деньги

Пилотный этап финансирует Европейский инвестиционный банк и Европейская комиссия.
Было запланировано 100 миллионов евро — поровну кредитных и грантовых средств из общего пакета в 400 миллионов евро выделенных по инициативе.
Участие в проекте предполагает также финансовую ответственность общин, в частности, их способность обслуживать кредит.
Ранее мы писали, что в 2026 году владельцы квартир, приобретенных по государственной программе «єОселя», не могут свободно сдавать такое жилье в аренду. Хотя на официальном сайте программы прямо не прописан запрет, условия кредитования и сама логика льготной ипотеки фактически ограничивают такую ​​возможность.
«єОселя» — это программа доступной ипотеки со ставкой 3% или 7% в зависимости от категории заемщика. Она предполагает приобретение жилья именно для собственного проживания.
Таким образом, использование квартиры как источника пассивного дохода может противоречить условиям договора с банком.
Программа имеет социальную цель. Государство компенсирует часть процентной ставки, чтобы люди могли приобрести собственное жилье для проживания, а не для инвестиций. Кроме того, квартира, приобретенная по «еОселе», находится в ипотеке банка до полного погашения кредита. Пока действует ипотека, собственник не может полностью свободно распоряжаться имуществом.
По материалам:
Finance.ua
Аренда жильяНедвижимостьВПЛ
Payment systems