Муниципальное жилье для аренды: кто прошел на следующий этап (список)

Восемь общин прошли первый этап оценки в рамках экспериментального проекта по созданию муниципального (социального) жилья для аренды.

Об этом пишет Минразвити я.

Области

Это Львовская, Житомирская, Полтавская, Николаевская, Кременчуцкая, Бучанская, Обуховская и Дрогобицкая громад.

Так же они проведут участие в отборе из 25 тысяч, которые подали заявки.

Что предусматривается

Проект предусматривает строительство жилья, которое будет оставаться в собственности общин и сдаваться в аренду по ценам ниже рыночных, что определено в постановлении Правительства № 796

Кто может орендовать

В первую очередь жильё могут орендовать:

внутренне перемешенные лица,

ветераны,

семьи загибших защитников,

учителя,

врачи и специалисты критической инфраструктуры.

Откуда деньги

Пилотный этап финансирует Европейский инвестиционный банк и Европейская комиссия.

Было запланировано 100 миллионов евро — поровну кредитных и грантовых средств из общего пакета в 400 миллионов евро выделенных по инициативе.

Участие в проекте предполагает также финансовую ответственность общин, в частности, их способность обслуживать кредит.

Ранее мы писали, что в 2026 году владельцы квартир, приобретенных по государственной программе «єОселя», не могут свободно сдавать такое жилье в аренду. Хотя на официальном сайте программы прямо не прописан запрет, условия кредитования и сама логика льготной ипотеки фактически ограничивают такую ​​возможность.

«єОселя» — это программа доступной ипотеки со ставкой 3% или 7% в зависимости от категории заемщика. Она предполагает приобретение жилья именно для собственного проживания.

Таким образом, использование квартиры как источника пассивного дохода может противоречить условиям договора с банком.

Программа имеет социальную цель. Государство компенсирует часть процентной ставки, чтобы люди могли приобрести собственное жилье для проживания, а не для инвестиций. Кроме того, квартира, приобретенная по «еОселе», находится в ипотеке банка до полного погашения кредита. Пока действует ипотека, собственник не может полностью свободно распоряжаться имуществом.

