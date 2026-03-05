Муниципальное жилье для аренды: кто прошел на следующий этап (список)
Восемь общин прошли первый этап оценки в рамках экспериментального проекта по созданию муниципального (социального) жилья для аренды.
Об этом пишет Минразвития.
Области
- Это Львовская, Житомирская, Полтавская, Николаевская, Кременчуцкая, Бучанская, Обуховская и Дрогобицкая громад.
- Так же они проведут участие в отборе из 25 тысяч, которые подали заявки.
Что предусматривается
Проект предусматривает строительство жилья, которое будет оставаться в собственности общин и сдаваться в аренду по ценам ниже рыночных, что определено в постановлении Правительства № 796.
Кто может орендовать
В первую очередь жильё могут орендовать:
- внутренне перемешенные лица,
- ветераны,
- семьи загибших защитников,
- учителя,
- врачи и специалисты критической инфраструктуры.
Откуда деньги
Пилотный этап финансирует Европейский инвестиционный банк и Европейская комиссия.
Было запланировано 100 миллионов евро — поровну кредитных и грантовых средств из общего пакета в 400 миллионов евро выделенных по инициативе.
Участие в проекте предполагает также финансовую ответственность общин, в частности, их способность обслуживать кредит.
Ранее мы писали, что в 2026 году владельцы квартир, приобретенных по государственной программе «єОселя», не могут свободно сдавать такое жилье в аренду. Хотя на официальном сайте программы прямо не прописан запрет, условия кредитования и сама логика льготной ипотеки фактически ограничивают такую возможность.
«єОселя» — это программа доступной ипотеки со ставкой 3% или 7% в зависимости от категории заемщика. Она предполагает приобретение жилья именно для собственного проживания.
Таким образом, использование квартиры как источника пассивного дохода может противоречить условиям договора с банком.
Программа имеет социальную цель. Государство компенсирует часть процентной ставки, чтобы люди могли приобрести собственное жилье для проживания, а не для инвестиций. Кроме того, квартира, приобретенная по «еОселе», находится в ипотеке банка до полного погашения кредита. Пока действует ипотека, собственник не может полностью свободно распоряжаться имуществом.
