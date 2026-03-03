0 800 307 555
Можно ли сдавать в аренду квартиру в ипотеке по «єОселя»

Недвижимость
42
Квартиры, купленные по программе єОселя, предусмотренные для собственного проживания
В 2026 году владельцы квартир, приобретенных по государственной программе «єОселя», не могут свободно сдавать такое жилье в аренду. Хотя на официальном сайте программы прямо не прописан запрет, условия кредитования и сама логика льготной ипотеки фактически ограничивают такую ​​возможность.
«єОселя» — это программа доступной ипотеки со ставкой 3% или 7% в зависимости от категории заемщика. Она подразумевает приобретение жилья именно для собственного проживания.

Что говорят эксперты

Риелтор Снежана Кулинич отмечает, что квартира, купленная по программе, должна быть основным местом жительства владельца и его семьи.
«В случае выявления нарушения банк может потребовать досрочного погашения кредита или применить штрафные санкции. В некоторых случаях — инициировать расторжение договора», — отмечает Кулинич.
Таким образом использование квартиры в качестве источника пассивного дохода может противоречить условиям договора с банком.

Почему действуют такие ограничения

Программа имеет социальную цель. Государство компенсирует часть процентной ставки, чтобы люди могли приобрести собственное жилье для проживания, а не для инвестиций.
Кроме того, квартира, приобретенная по «єОселя», находится в ипотеке банка до полного погашения кредита. Пока действует ипотека, владелец не может полностью свободно распоряжаться имуществом.
В большинстве случаев банки включают в договоры пункт о запрете передавать жилье в пользование третьим лицам без письменного согласия кредитора. Нарушение этого условия может привести к штрафам или требованию досрочно вернуть кредит.
Когда сдавать квартиру все же можно

Полноценно распоряжаться жильем владелец может после полного погашения кредита и снятия ипотечного обременения. Тогда никаких ограничений аренды уже не будет.
Во время действия ипотеки аренда возможна только при письменном согласии банка. Окончательное решение зависит от условий конкретного контракта и политики денежного учреждения.
Ранее мы сообщали, что с февраля действуют обновленные правила участия в программе «єОселя». В частности, ужесточились условия относительно площади и стоимости квартир.
ИпотекаЄОселяЖилая недвижимостьКвартира
