Где в медицине платят больше всего: кого ищут

Медианная зарплата в категории за этот период выросла на 20% - с 16 700 до 20 000 гривен.
Самые высокие медианные зарплаты среди указанных специальностей в июле имели:
фельдшеры — 28 625 гривен;
фармацевты — 25 250 гривен;
стоматологи — 24 500 гривен;
медсестры — 14 250 гривен;
санитары — 12 500 гривен.
Руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина рассказала, что дефицит кадров уже вышел за пределы рабочих профессий и заметен, в частности, в медицине.
«Это профессии, требующие длительного обучения, а краткосрочные курсы переквалификации невозможны. В медицине цикл подготовки специалистов намного дольше, поэтому быстро закрывать такие вакансии — сложно», — сказала она.
Среди факторов, усиливающих кадровый дефицит, эксперт называет мобилизационные процессы и миграцию.
Образование
В медицине есть положительная тенденция. По данным Минздрава по состоянию на 13 августа, по государственному заказу в медицинские учреждения высшего образования зачислили на 15% больше поступающих, чем в прошлом году.
Государство также увеличивает объемы госзаказа на отдельные специальности с учетом потребности Украины в таких специалистах.
По опросу OLX Работа, проведенным в июне 2026 года, 16% респондентов рассматривали сегодня для поступления медицину и здравоохранение. Это четвёртый результат среди направлений, которые называли участники опроса. Впереди — IT и компьютерные науки, транспорт и логистика, продажи и торговля.
Ранее мы писали, что в 2026 году в Украине повысили заработные платы врачам. В частности, доходы работников экстренной медицинской помощи выросли более чем на 10 тыс. грн по сравнению с прошлым годом. Об этом во время выступления в Верховной Раде сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Министр также сообщил о росте зарплат в первичном звене медицины. В марте 2026 года средняя зарплата врача «первички» составила 30,5 тыс. грн.
По словам Ляшко, расчет министерства свидетельствует о наличии ресурса для дальнейшего увеличения выплат медикам. В Минздраве считают, что уровень зарплат врачей может вырасти до 35 тыс. грн.