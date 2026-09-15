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Где в медицине платят больше всего: кого ищут

Личные финансы
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Где в медицине платят больше всего: кого ищут
Где в медицине платят больше всего: кого ищут
Для подготовки врачей и других специалистов нужны годы, а на кадровую ситуацию влияют война, мобилизация и миграция.
Сегодня в Украине растет потребность работодателей в медицинских работниках, однако быстро закрыть такие вакансии сложно.
Об этом сообщает OLX Работа.
В июле 2026 года количество вакансий в категории «Медицина/фармацевтика» было почти вдвое больше, чем в июле 2022 года.
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Наиболее популярные вакансии

Стоматологи, медсестры, фармацевты, санитары, заведующие аптеками и фельдшеры.
Работодатели ищут зубных техников, реабилитологов, логопедов, сиделок и ассистентов врача.
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Зарплаты

Медианная зарплата в категории за этот период выросла на 20% - с 16 700 до 20 000 гривен.
Самые высокие медианные зарплаты среди указанных специальностей в июле имели:
  • фельдшеры — 28 625 гривен;
  • фармацевты — 25 250 гривен;
  • стоматологи — 24 500 гривен;
  • медсестры — 14 250 гривен;
  • санитары — 12 500 гривен.
Руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина рассказала, что дефицит кадров уже вышел за пределы рабочих профессий и заметен, в частности, в медицине.
«Это профессии, требующие длительного обучения, а краткосрочные курсы переквалификации невозможны. В медицине цикл подготовки специалистов намного дольше, поэтому быстро закрывать такие вакансии — сложно», — сказала она.
Среди факторов, усиливающих кадровый дефицит, эксперт называет мобилизационные процессы и миграцию.

Образование

В медицине есть положительная тенденция. По данным Минздрава по состоянию на 13 августа, по государственному заказу в медицинские учреждения высшего образования зачислили на 15% больше поступающих, чем в прошлом году.
Государство также увеличивает объемы госзаказа на отдельные специальности с учетом потребности Украины в таких специалистах.
По опросу OLX Работа, проведенным в июне 2026 года, 16% респондентов рассматривали сегодня для поступления медицину и здравоохранение. Это четвёртый результат среди направлений, которые называли участники опроса. Впереди — IT и компьютерные науки, транспорт и логистика, продажи и торговля.
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Ранее мы писали, что в 2026 году в Украине повысили заработные платы врачам. В частности, доходы работников экстренной медицинской помощи выросли более чем на 10 тыс. грн по сравнению с прошлым годом. Об этом во время выступления в Верховной Раде сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Министр также сообщил о росте зарплат в первичном звене медицины. В марте 2026 года средняя зарплата врача «первички» составила 30,5 тыс. грн.
По словам Ляшко, расчет министерства свидетельствует о наличии ресурса для дальнейшего увеличения выплат медикам. В Минздраве считают, что уровень зарплат врачей может вырасти до 35 тыс. грн.
По материалам:
Finance.ua
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