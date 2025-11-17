Образование, медицина и культура: сравнение зарплат работников отраслей и соответствующих министерств Сегодня 09:03

Образование, медицина и культура: сравнение зарплат работников отраслей и соответствующих министерств

Зарплаты педагогов в Украине все еще значительно ниже средних по экономике. Также недостаточно оплачиваемыми остаются работники медицинской и культурной сферы.

Издание «Слово и дело» сравнило, как зарплаты учителей, медиков и работников культуры соотносятся с зарплатами сотрудников соответствующих министерств.

Министерство здравоохранения Украины

По данным Госстата за сентябрь 2025 года, штатные работники здравоохранительных учреждений в Украине в среднем получали зарплату 18,5 тыс. грн.

По данным Минфина, у Минздрава сравнительно больше заработная плата у специалистов, им в среднем начисляют 39,4 тыс. грн.

Сотрудники патронатной службы получают ежемесячно 56,1 тыс. грн.

Значительно выше заработная плата у руководства Минздрава, в частности: руководители структурных подразделений получают — 66,2 тыс. грн, то есть в 3,5 раза больше, чем у штатных работников больниц.

Что касается зарплат у высшего руководства Минздрава, то они в среднем составляют 129,5 тыс. грн, то есть — в 7 раз больше, чем получают штатные работники больниц.

Отметим, Кабинет Министров принял решение о повышении зарплат медицинским работникам, работающим в зонах активных и возможных боевых действий. Так, врачи будут получать 40 тыс. грн, а средний медицинский персонал — 27 тыс. грн. Подробнее об этом мы рассказывали здесь

Министерство образования и науки Украины

Средняя заработная плата украинских педагогов составляет 16,9 тыс. грн. Несколько выше средняя зарплата у ученых — 26,9 тыс. грн.

Относительно оплаты труда в Минобразования: работники, выполняющие функции обслуживания, получают в среднем 34,6 тыс. грн.

Сотрудники патронатной службы министерства — 37 тыс. грн, специалисты МОН профессионального уровня — 42,7 тыс. грн.

Зарплата руководителей структурных подразделений МОН примерно такая же, как у руководителей Минздрава — 67,4 тыс. грн (почти в четыре раза выше, чем у штатных работников школ).

Руководство министерства в среднем получает 134,7 тыс. грн заработной платы, что почти в 8 раз больше зарплаты обычных педагогов.

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины

Заработная плата штатных работников заведений культуры составляет в среднем 15,2 тыс. грн.

Относительно оплаты труда в Минкультуры: работники в сфере культуры получают чуть больше — 25,8 тыс. грн.

Зарплата специалистов, занимающихся непосредственно культурной политикой (например, эксперты по культурному наследию, искусствоведы, юристы) составляет 52,4 тыс. грн, а работников, выполняющих функции по обслуживанию — 68 тыс. грн.

Руководители структурных подразделений Минкультуры в среднем зарабатывают 80,4 тыс. грн (в 5,2 раза больше штатных работников учреждений культуры).

Заработные платы высшего руководства министерства составляют 93,9 тыс. грн — в более чем шесть раз больше зарплат работников учреждений культуры.

