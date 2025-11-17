Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 13:02 — Валюта

Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира

Официальный курс гривны в период 10−14 ноября показал небольшую волатильность в пределах стабильного диапазона, без признаков резкого или длительного тренда. За период 10−14 ноября официальный курс вырос на 0,0859 грн, что составляет примерно 0,2% - то есть общее ослабление гривны было умеренным.

Об этом Finance.ua рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

Официальный курс Национального банка был следующий:

10 ноября — 41,9782 грн/$;

11 ноября — 41,9559 грн/$;

12 ноября — 42,0139 грн/$;

13 ноября — 42,0377 грн/$;

14 ноября — 42,0641 грн/$.

Наличный курс

Курс наличного доллара в кассах банков на прошлой неделе был стабильным — незначительное повышение до четверга и коррекция в конце недели без признаков высокой волатильности.

Средние значения купли-продажи в понедельник на прошлой неделе были на уровне 41,68/42,21 грн/$, во вторник, как и на прошлой неделе, составляли 41,71/42,25 грн/$. В среду — 41,72/42,24 грн/$, в четверг немного поднялись — 41,75/42,27 грн/$, а в пятницу — опустились — 41,73/42,26 грн/$.

Как отмечает банкир, такие цифры свидетельствуют о сбалансированном спросе и предложении в наличном сегменте, рынок реагировал умеренно. Это типичная картина для периода без резких внешних новостей: операции проходили в условиях низкой краткосрочной непредсказуемости, так что большой потребности в активных коррекциях курса не наблюдалось.

Курс на межбанке

Начало прошедшей недели стартовало с 41,91 грн/$, а завершился день на 42,06 грн/$ — почти так же, как понедельником ранее (3 октября было 42,05 грн/$); вторник, 11 ноября, открылся на закрытии понедельника — 42,06 грн/$, а закончился укреплением гривны на 16 копеек — на отметке 41,9 грн/$.

Среда началась на 41,95 грн/$ — это был минимум дня, и, минуя максимальную отметку 42,12 грн/$, закончилась на 42,09 грн/$.

Четверг стартовал с 42,15 грн/$, в течение дня котировки достигали 42,18 41,95 грн/$, а день закрылся на 41,95 грн/$, почти на минимуме дня (41,94 грн/$).

Пятница, 14 ноября, началась с минимальных значений дня — 41,95 грн/$, к середине дня котировки поднимались до 42,08 грн/$, а завершился день на 42,00 грн/$.

Амплитуда между самой высокой точкой недели (42,18 грн/$) и самой низкой (41,90 грн/$) составила 28 копеек. В итоге рынок сохранил относительную устойчивость вокруг отметки 42,00 грн/$ и, несмотря на кратковременные колебания, общий тренд за неделю был нейтрально-слабым — гривна испытала незначительное ослабление — на 9 копеек.

По итогам второй недели ноября объем чистых интервенций составил $700,9 млн. Это почти на 22% больше, чем неделей ранее, однако это не самая высокая цифра осени — в период 6−10 октября 2025 года валютные интервенции составляли $734,2 млн. Кроме того, на прошлой неделе регулятору удалось приобрести $0,3 млн.

В течение 17−21 ноября рынок, скорее всего, сохранится в узком коридоре вокруг текущих отметок. Дневная незначительная волатильность может происходить в обе стороны в зависимости от объемов клиентских и банковских операций и разовых крупных продаж или покупки валюты.

Прогноз курса на неделю

Золотько прогнозирует, что курс будет формироваться под влиянием нескольких взаимосвязанных факторов.

Во-первых, внутренняя монетарная ситуация: замедление инфляции до 10,9% в годовом исчислении уменьшает инфляционное давление и частично снижает рыночные ожидания относительно необходимости дополнительного усиления монетарной политики, что способствует стабильности курса. Одновременно Национальный банк удерживает учетную ставку на уровне 15,5%, что оставляет инструменты влияния на рынок и сдерживает чрезмерные колебания. Эти факты уменьшают возможность резкой девальвации.

Однако, как отмечает эксперт, это влияние не ликвидирует другие риски — внешняя финансовая помощь, энергетика, поведение населения, поэтому рынок будет чувствительным к разовым негативным новостям.

Во-вторых, внешний баланс и резервная позиция. Рекордные международные резервы — около $49,5 млрд на 1 ноября — дают Нацбанку запас прочности для интервенций в случае повышенного спроса на валюту, и этот фактор ограничивает потенциал для панического ослабления гривны в течение недели. Если поступит помощь, это создаст благоприятный фундамент для удержания курса в упомянутом коридоре.

В-третьих, рыночное поведение населения и бизнеса: соотношение спроса и предложения валюты остаются ключевыми ежедневными драйверами. Если население начнет массово покупать валюту или банки сконцентрируют продажи или покупки в определенные дни из-за депозитных или платежных нужд, это оперативно отразится на котировках. Энергетические риски и военная ситуация также остаются внешним фоном, способным быстро изменить рыночную тональность в случае эскалации. При отсутствии новых сильных потрясений в ближайшие недели сценарий будет контролируемым, однако риски остаются.

