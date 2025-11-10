0 800 307 555
Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира

Валюта
1191
Официальный курс гривны в период 3−7 ноября показал умеренное и контролируемое ослабление — около 0,46%, или 19 копеек. Движение было постепенным: самый большой шаг состоялся 3−4 ноября, далее изменения были минимальны.
Об этом Finance.ua рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.
По ее словам, «гривна возобновила позиции до конца недели — рынок остался спокойным».
Официальный курс Национального банка был следующий:
  • 3 ноября — 41,8924 грн/$;
  • 4 ноября — 42,0409 грн/$;
  • 5 ноября — 42,0725 грн/$;
  • 6 ноября — 42,0671 грн/$;
  • 7 ноября — 42,0836 грн/$.
Такая динамика свидетельствует о низкой волатильности и относительном равновесии между спросом и предложением на валютном рынке в течение недели.

Наличный рынок

В кассах банков прошедшая неделя прошла в режиме относительной стабильности и умеренной волатильности. Средний межпокупно-продажный уровень колебался около 41,94−41,98 грн/$ с незначительным пиком в середине недели и возвращением к начальному уровню к пятнице. Разрыв между курсом продажи и покупки сузился с примерно 0,55 грн в понедельник до 0,53 грн в пятницу.
Средние значения купли-продажи в понедельник на прошлой неделе равнялись 41,66/42,21 грн/$, во вторник составили 41,71/42,25 грн/$. Такие же курсы были в среду и четверг, а в пятницу немного опустились и составили 41,67/42,20 грн/$.
Так что спрос и предложение наличной валюты находились в относительном равновесии, а мгновенная наличная потребность клиентов удовлетворялась по стабильным условиям.

Курс на межбанке

  • Первая неделя ноября на межбанке началась почти на отметке конца предыдущей недели — на 41,95 грн/$, а завершился день на 42,05 грн/$ — несколько ниже, чем в понедельник ранее (27 октября было 42,09 грн/$).
  • Вторник, 4 ноября, открылся на 42,04 грн/$, почти так же и закрылся — 42,07 грн/$, минуя минимальные и максимальные отметки 42,02 грн/$ и 42,1 грн/$ соответственно.
  • Среда, как и вторник, ознаменовалась подешевлением гривны на 1 копейку — день начался на 42,06 грн/$, а закончился на 42,07 грн/$.
  • В середине недели активность немного выросла: в течение четверга котировки колебались между 42,14 грн/$ и 41,94 грн/$, а день закончился ближе к минимуму дня — на 41,98 грн/$.
  • Пятница, 7 ноября, началась со значений 41,99 грн/$ и минуя максимальную отметку дня 42,08 грн/$ завершился день на 41,83 грн/$.
В целом, рынок работал в рамках коррекций и технических колебаний. По сути — это нормальные краткосрочные подстройки спроса и предложения на рынке. В итоге недели гривна усилила позиции, укрепление составило 12 копеек, что составляет около 0,29%.
По итогам первой недели ноября объем чистых интервенций был почти на 17% меньше, чем в последнюю неделю октября. По информации регулятора, валютные интервенции 3−7 ноября составили $576,4 млн против $691,50 млн за период 27−31 октября.

Прогноз курса на неделю

В течение недели 10−14 ноября рынок вряд ли вступит в фазу резкого тренда — скорее, следует ожидать умеренной стабильности с эпизодическими кратковременными колебаниями. Котировки будут реагировать на текущие финансовые поступления и новости, но без мощного одностороннего потрясения, если только не появятся крупные и неожиданные валютные операции или кардинальные изменения в политике регулятора.
По словам Золотько, на динамику будут влиять прежде сезонная «логистика» платежных потоков, в частности график налоговых вычетов, а также внешние факторы — импортные потребности и международные поступления. Налоговые платежи способны усиливать внутридневные колебания ликвидности: для одних участников они временно уменьшают потребность в валюте, для других, наоборот, увеличивают ее. Однако сами по себе эти платежи редко создают устойчивую тенденцию, если не сопровождаются большими системными валютными потоками или изменением поведения регулятора.
По материалам:
Finance.ua
