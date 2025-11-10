Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 12:00 — Валюта

Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира

Официальный курс гривны в период 3−7 ноября показал умеренное и контролируемое ослабление — около 0,46%, или 19 копеек. Движение было постепенным: самый большой шаг состоялся 3−4 ноября, далее изменения были минимальны.

Об этом Finance.ua рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

По ее словам, «гривна возобновила позиции до конца недели — рынок остался спокойным».

Официальный курс Национального банка был следующий:

3 ноября — 41,8924 грн/$;

4 ноября — 42,0409 грн/$;

5 ноября — 42,0725 грн/$;

6 ноября — 42,0671 грн/$;

7 ноября — 42,0836 грн/$.

Такая динамика свидетельствует о низкой волатильности и относительном равновесии между спросом и предложением на валютном рынке в течение недели.

Наличный рынок

В кассах банков прошедшая неделя прошла в режиме относительной стабильности и умеренной волатильности. Средний межпокупно-продажный уровень колебался около 41,94−41,98 грн/$ с незначительным пиком в середине недели и возвращением к начальному уровню к пятнице. Разрыв между курсом продажи и покупки сузился с примерно 0,55 грн в понедельник до 0,53 грн в пятницу.

Читайте также Реально ли сейчас обменять доллары 2003 года

Средние значения купли-продажи в понедельник на прошлой неделе равнялись 41,66/42,21 грн/$, во вторник составили 41,71/42,25 грн/$. Такие же курсы были в среду и четверг, а в пятницу немного опустились и составили 41,67/42,20 грн/$.

Так что спрос и предложение наличной валюты находились в относительном равновесии, а мгновенная наличная потребность клиентов удовлетворялась по стабильным условиям.

Курс на межбанке

Первая неделя ноября на межбанке началась почти на отметке конца предыдущей недели — на 41,95 грн/$, а завершился день на 42,05 грн/$ — несколько ниже, чем в понедельник ранее (27 октября было 42,09 грн/$).

Вторник, 4 ноября, открылся на 42,04 грн/$, почти так же и закрылся — 42,07 грн/$, минуя минимальные и максимальные отметки 42,02 грн/$ и 42,1 грн/$ соответственно.

Среда, как и вторник, ознаменовалась подешевлением гривны на 1 копейку — день начался на 42,06 грн/$, а закончился на 42,07 грн/$.

В середине недели активность немного выросла: в течение четверга котировки колебались между 42,14 грн/$ и 41,94 грн/$, а день закончился ближе к минимуму дня — на 41,98 грн/$.

Пятница, 7 ноября, началась со значений 41,99 грн/$ и минуя максимальную отметку дня 42,08 грн/$ завершился день на 41,83 грн/$.

В целом, рынок работал в рамках коррекций и технических колебаний. По сути — это нормальные краткосрочные подстройки спроса и предложения на рынке. В итоге недели гривна усилила позиции, укрепление составило 12 копеек, что составляет около 0,29%.

По итогам первой недели ноября объем чистых интервенций был почти на 17% меньше, чем в последнюю неделю октября. По информации регулятора, валютные интервенции 3−7 ноября составили $576,4 млн против $691,50 млн за период 27−31 октября.

Прогноз курса на неделю

В течение недели 10−14 ноября рынок вряд ли вступит в фазу резкого тренда — скорее, следует ожидать умеренной стабильности с эпизодическими кратковременными колебаниями. Котировки будут реагировать на текущие финансовые поступления и новости, но без мощного одностороннего потрясения, если только не появятся крупные и неожиданные валютные операции или кардинальные изменения в политике регулятора.

По словам Золотько, на динамику будут влиять прежде сезонная «логистика» платежных потоков, в частности график налоговых вычетов, а также внешние факторы — импортные потребности и международные поступления. Налоговые платежи способны усиливать внутридневные колебания ликвидности: для одних участников они временно уменьшают потребность в валюте, для других, наоборот, увеличивают ее. Однако сами по себе эти платежи редко создают устойчивую тенденцию, если не сопровождаются большими системными валютными потоками или изменением поведения регулятора.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.