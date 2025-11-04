Прогноз курса доллара и евро до 7 ноября (мнение эксперта) Сегодня 14:00 — Валюта

Уже со вторника, 4 ноября, клиенты банков будут оперативно закрывать свои валютные обязательства перед внешними контрагентами из-за опасений удорожания валюты.

Об этом говорит финансовый эксперт Алексей Козырев в статье , мы выбрали основное.

Большинство перечисленных в статье факторов, которые будут влиять на поведение участников валютного рынка в ближайшие дни, сработают против гривны. В этих условиях НБУ будет продолжать ежедневно выходить на торги с интервенциями по продаже доллара для сглаживания валютных колебаний курса доллара относительно гривны и закрытия дефицита валюты.

По его прогнозу, коридор по паре евро/доллар на международном рынке в этот период будет находиться в пределах от 1,145 до 1,169 доллара за евро.

При прогнозном коридоре по котировкам безналичного доллара на торгах в этот период в пределах от 41,65 до 42,30 грн курс евро на межбанке теоретически может находиться в пределах коридора от 47,68 до максимум 49,45 грн.

Но, учитывая политику НБУ «гибкого курсообразования» по отношению к доллару , которая сохраняется и косвенно сказывается и на курсе безналичного евро, прогнозный коридор евро на межбанке в период с 3 по 7 ноября, по его прогнозу, будет находиться в более узком диапазоне — от 48,15 до 48,9 гривен.

Наличный рынок

Валютные риски для владельцев обменников сейчас остаются высокими, а спрос на валюту со стороны граждан резко увеличился.

Поэтому финансисты на этой неделе особо не стесняясь расширят спрэд между покупкой и продажей: по доллару — до 20−30 копеек, а за евро — до 20−50 копеек.

По прогнозам эксперта, превышение покупки валюты гражданами над объемами ее продажи банкам и обменникам будет составлять на этой неделе ежедневно от $32 до $75 млн.

И оптовые, и розничные пункты обмена валют продолжат оперативно менять свои ценники в течение дня, в зависимости от того, что будет происходить на украинском межбанке и мировом рынке по паре евро/доллар.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет находиться в пределах коридора от 41,40 до 42,60 грн, а в в банках будет находиться в пределах коридора от 41,40 до 42,60 грн, а в обменниках финкомпаний — от 41,50 до 42,50 грн.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 48,00 до 49,30 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 48,15 до 49,20 гривен.

Выводы

В целом туманность перспектив окончания войны, сохранение геополитической напряженности в мире и значительный дефицит бюджета Украины на фоне растущих расходов на оборону продолжат оказывать существенное влияние на настроения всех участников украинского валютного рынка относительно возможной девальвации гривны до конца этого года по меньшей мере до 43−44 гривен за доллар и до 50−51 гривны за евро.

Ранее Алексей Козырев советовал, как диверсифицировать свои сбережения для тех, кто в Украине и за рубежом.

