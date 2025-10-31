Как изменится курс доллара и евро в следующем месяце
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой назвал главные факторы, которые будут влиять на валютный рынок, пишет УНИАН.
Читайте также
Рост спроса на валюту
Осенью спрос на валюту традиционно растет. Это связано с активностью импортеров, покупающих валюту для необходимых закупок, прежде всего энергоресурсов.
Кроме того, активируется наличный рынок: граждане получают зарплаты, премии и бонусы/дивиденды и пытаются вложить их в том числе в более стабильные валюты, такие как доллар или евро.
Социально-экономические и военные факторы
К числу таких факторов относим развитие экономики, способность бизнеса работать в условиях войны и общий уровень цен (ожидается, что по итогам октября общий рост потребительских цен составит до 0,5−0,7%).
Военные риски остаются значительными, ведь враг пытается оставить Украину без газа, тепла и света, атакуя энергетическую инфраструктуру. Это заставляет бизнес и граждан готовиться к возможным отключениям и другим негативным последствиям войны.
По его словам, как и в прошлом году, ключевую роль в стабилизации рынка будет играть НБУ.
«Благодаря своей стратегии регулятор способен сглаживать колебания курса, удерживая курсовые показатели от внешнего давления и избегая резких скачков или сдвигов. По аналогии с прошлым годом можем предположить, что курсовой рост может быть медленным/контролируемым, тем самым успокаивая покупательский ажиотаж», — пояснил банкир.
После полугода относительного спокойствия на рынке ожидается медленный, но постепенный рост курса доллара и евро, поэтому коридоры заметно изменятся. Он считает, что изменения могут быть частыми, но незначительными с периодами пауз:
Стоимость доллара будет колебаться в пределах 41,8−42,5 грн;
Евро обойдется в диапазоне 48,5−50 грн.
Валютные поступления наших западных партнеров в ноябре перекроют основную часть расходов резервов, а их размер на 1 декабря составит не менее $47−47,5 млрд. Этого будет достаточно как для поддержки финансирования критического импорта, так и для страхования курса гривны на валютном рынке. Об этом говорится в прогнозе финансового аналитика Алексея Козырева.
По словам эксперта, НБУ допустит в ноябре-начале декабря плавную девальвацию гривны до уровня до 42,50−43,2 гривны за доллар и, соответственно, до уровней 49,50−50,3 гривен за евро (для снижения уровня диспропорций во внешней торговле, стимулирования экспортов и увеличения доходов бюджета от таможенных и других сборов, привязанных к официальному курсу).
Поделиться новостью
Также по теме
Как изменится курс доллара и евро в следующем месяце
Как изменился курс гривны в третьем квартале — отчет НБУ
МВФ хочет девальвировать гривну: в НБУ прокомментировали
Как диверсифицировать свои сбережения для тех, кто в Украине и за границей
Какой прогноз курса доллара и евро на ноябрь
Dragon Capital показали обновленный прогноз курса гривны до конца 2026 года