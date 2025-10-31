Как изменится курс доллара и евро в следующем месяце Сегодня 15:00 — Валюта

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой назвал главные факторы, которые будут влиять на валютный рынок, пишет УНИАН.

Рост спроса на валюту

Осенью спрос на валюту традиционно растет. Это связано с активностью импортеров, покупающих валюту для необходимых закупок, прежде всего энергоресурсов.

Кроме того, активируется наличный рынок: граждане получают зарплаты, премии и бонусы/дивиденды и пытаются вложить их в том числе в более стабильные валюты, такие как доллар или евро.

Социально-экономические и военные факторы

К числу таких факторов относим развитие экономики, способность бизнеса работать в условиях войны и общий уровень цен (ожидается, что по итогам октября общий рост потребительских цен составит до 0,5−0,7%).

Военные риски остаются значительными, ведь враг пытается оставить Украину без газа, тепла и света, атакуя энергетическую инфраструктуру. Это заставляет бизнес и граждан готовиться к возможным отключениям и другим негативным последствиям войны.

По его словам, как и в прошлом году, ключевую роль в стабилизации рынка будет играть НБУ.

«Благодаря своей стратегии регулятор способен сглаживать колебания курса, удерживая курсовые показатели от внешнего давления и избегая резких скачков или сдвигов. По аналогии с прошлым годом можем предположить, что курсовой рост может быть медленным/контролируемым, тем самым успокаивая покупательский ажиотаж», — пояснил банкир.

После полугода относительного спокойствия на рынке ожидается медленный, но постепенный рост курса доллара и евро, поэтому коридоры заметно изменятся. Он считает, что изменения могут быть частыми, но незначительными с периодами пауз:

Стоимость доллара будет колебаться в пределах 41,8−42,5 грн;

Евро обойдется в диапазоне 48,5−50 грн.

Валютные поступления наших западных партнеров в ноябре перекроют основную часть расходов резервов, а их размер на 1 декабря составит не менее $47−47,5 млрд. Этого будет достаточно как для поддержки финансирования критического импорта, так и для страхования курса гривны на валютном рынке. Об этом говорится в прогнозе финансового аналитика Алексея Козырева.

По словам эксперта, НБУ допустит в ноябре-начале декабря плавную девальвацию гривны до уровня до 42,50−43,2 гривны за доллар и, соответственно, до уровней 49,50−50,3 гривен за евро (для снижения уровня диспропорций во внешней торговле, стимулирования экспортов и увеличения доходов бюджета от таможенных и других сборов, привязанных к официальному курсу).

