Dragon Capital показали обновленный прогноз курса гривны до конца 2026 года Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Dragon Capital показали обновленный прогноз курса гривны до конца 2026 года

В рамках текущего режима гибкого инфляционного таргетирования, адаптированного к реалиям войны, валютно-курсовая политика НБУ остается подчиненной достижению инфляционной цели в 5%, а динамика курса гривны по отношению к доллару США определяется Нацбанком.

Об этом говорится в прогнозе Dragon Capital, предоставленном finance.ua.

НБУ учитывает многие факторы, включая риски для потребительской инфляции, ожидания населения, состояние платежного баланса и колебания доллара США к основным валютам на мировых рынках, особенно по отношению к евро.

При этом Нацбанк согласовывает краткосрочные движения курса с состоянием межбанковского валютного рынка, за исключением отдельных транзакций.

В течение января-сентября 2025 г. НБУ укрепил курс гривны по отношению к доллару США на 1,5%, после ослабления на 10% в 2024 г.

Изменение траектории, вероятно, отражает реакцию НБУ на высокую инфляцию, состояние платежного баланса и существенное ослабление доллара США против евро и других валют. Таким образом, гривна ослабла против евро на 9,3%, что поддержало конкурентоспособность украинских товаров по отношению к ЕС — крупнейшему торговому партнеру Украины.

Читайте также В Украине совершенствуют взаимодействие между налоговой и банками

Прогноз по курсу

Комбинация экономических факторов, которая формирует видение Нацбанка, свидетельствует в пользу относительно стабильного курса гривны к доллару США.

Риски

Поскольку потери от обстрелов критической инфраструктуры будут усиливать фундаментальное инфляционное давление, золотовалютные резервы НБУ будут оставаться на рекордно высоких уровнях, несмотря на рост дефицита внешней торговли, а консенсус-прогноз предполагает, что слабость доллара США по отношению к другим валютам сохранится.

Dragon Capital ожидает, что до конца года НБУ позволит курсу гривны незначительно ослабеть по отношению к доллару США на фоне сезонного роста спроса на иностранную валюту, однако будет воздерживаться от существенной девальвации.

Курс гривны

По обновленному прогнозу, курс гривны достигнет 43,0 грн/долл. США к концу 2025 г. и 44,0 грн/долл. США к концу 2026 г. по сравнению с 43,5 и 46,0, ожидаемыми ранее.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.