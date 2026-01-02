Доллар мягко начал 2026 год после самого значительного годового падения за 8 лет Сегодня 10:12 — Валюта

Доллар

Доллар США в пятницу слабо начал 2026 год после того, как в прошлом году испытал трудности относительно большинства валют.

Об этом пишет reuters

Уменьшение разницы в процентных ставках между США и другими экономиками бросило тень на рынок в прошлом году, в результате чего большинство валют резко выросли к доллару, за исключением японской иены.

Беспокойство по поводу дефицита бюджета США, мировой торговой войны и по поводу независимости Федеральной резервной системы повлияли на доллар, и эти проблемы, вероятно, сохранятся до 2026 года.

В первый торговый день года евро стабильно торговался на уровне $1,1752 после роста на 13,5% в прошлом году, тогда как фунт стерлингов последний раз покупался за $1,3473 после роста на 7,7% в 2025 году. Оба показателя продемонстрировали самый стремительный годовой рост с 2017 года.

Читайте также Гривна или валюта: что выгоднее для сохранения сбережений

Рынки Японии и Китая были закрыты в пятницу, что привело к небольшому объему торгов и незначительной динамике торгов.

Индекс доллара, который измеряет курс американской валюты по отношению к шести другим единицам, составил 98,186 после снижения на 9,4% в 2025 году, что стало самым большим падением за восемь лет.

«Мы наблюдали пик господства доллара», — сказал Кайл Родда, старший рыночный аналитик Capital.com. Несмотря на это, по его словам, в течение двух десятилетий не было двух лет подряд снижения индекса доллара.

«Я считаю, что его падение преувеличено и что относительная сила экономики США будет означать, что мы увидим ее восстановление в этом году».

Экономические данные, включая данные о занятости в США и безработице, должны быть опубликованы на следующей неделе, что даст представление о состоянии рынка труда и о том, какой может быть учетная ставка ФРС в этом году.

Значительная часть внимания в начале года будет сосредоточена на том, кого президент США Дональд Трамп изберет следующим главой ФРС, поскольку срок полномочий нынешнего главы Джерома Пауэлла истекает в мае.

Инвесторы готовятся к тому, что Трамп будет более снисходительным и снизит ставки после того, как он неоднократно критиковал Пауэлла и ФРС за то, что они не снизили ставки быстрее и существенно.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.