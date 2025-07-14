Доллар США снова может вести себя как рисковая валюта, — аналитики Goldman Sachs Сегодня 15:02 — Валюта

Доллар США снова может вести себя как рисковая валюта, — аналитики Goldman Sachs

Несмотря на недавнюю стабилизацию, доллар США снова демонстрирует признаки того, что его воспринимают не как «тихую гавань», а как актив с повышенным уровнем риска.

Об этом говорится в новом аналитическом обзоре Goldman Sachs Group Inc., пишет Bloomberg

По мнению аналитиков Карен Райхготт Фишман и Лекси Кантер, на настроения инвесторов влияет несколько факторов:

политическая неопределенность в США,

риски, связанные с торговыми тарифами,

угрозы независимости Федеральной резервной системы,

фискальные дисбалансы,

глобальная диверсификация портфелей американских активов.

Эти факторы могут спровоцировать новый период волатильности для доллара.

Аналитики отмечают, что резкое падение доллара в 2025 году было частично вызвано публичными заявлениями президента Дональда Трампа о возможном введении новых пошлин на импорт. Это вызвало опасение, что доллар постепенно теряет статус надежного актива во время кризиса.

Хотя аналитики Goldman Sachs не прогнозируют, что это произойдет, в краткосрочной перспективе ситуация все еще может оказаться достаточно нестабильной.

Данные и индикаторы

Согласно данным Bloomberg, текущая корреляция между долларом США и индикатором волатильности валют стран G10 является одной из самых низких за последние семь лет. Поэтому аналитики говорят, что это свидетельствует о том, что доллар все больше ведет себя как источник волатильности, а не инструмент защиты.

Исторически такая корреляция была стабильно положительной за последние 15 лет. Изменение этой динамики подвергает сомнению традиционное предположение об уменьшении расходов на хеджирование со снижением курса доллара.

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«Долгосрочные перспективы доллара остаются слабыми из-за дедолларизации, падения объемов глобальной торговли и изменения подходов к хеджированию. В то же время рынок уже существенно „распродал“ доллар, поэтому возможна краткосрочная коррекция — отскок», — говорит Саймон Вайт, стратег Bloomberg Markets Live.

Новые рыночные тенденции

Goldman Sachs также обращает внимание на нестандартное рыночное поведение в 2025 году.

Аналитики фиксируют:

рост случаев, когда доллар продают одновременно с американскими акциями — более чем в два раза чаще, чем в среднем за последнее десятилетие;

одновременное падение доллара, гособлигаций и акций США — тревожный сигнал для инвесторов, свидетельствующий о снижении доверия к американским активам в целом.

Эти сигналы, по мнению экспертов, могут свидетельствовать о структурных изменениях в глобальном восприятии доллара — из безопасной гавани в актив с рисками, что заслуживает более осторожного подхода.

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