Как увеличились чистые международные резервы НБУ в июне — Finance.ua

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Как увеличились чистые международные резервы НБУ в июне

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Как увеличились чистые международные резервы НБУ в июне
Как увеличились чистые международные резервы НБУ в июне
Как свидетельствуют данные НБУ, чистые международные резервы Национального банка в июне увеличились на 2,6% до 30,744 млрд долларов по сравнению с маем.
С начала года они увеличились на 5,6% с 29,102 млрд долларов.
Официальные резервные активы НБУ в июне увеличились на 1,2% до 45,065 млрд долларов, а с начала года увеличились на 2,9% с 43,795 млрд долларов.
При этом валовые резервные обязательства в июне уменьшились на 1,7% до 14,321 млрд долларов, а с начала года уменьшились на 2,5% с 14,694 млрд долларов.
Справка
  • за 2024 год чистые международные резервы выросли на 2,4% с 28,381 млрд долларов.
  • За 2023 год чистые резервы выросли на 54,6% с 18,322 млрд долларов.
  • За 2022 год чистые резервы сократились на 11,8% с 20,767 млрд долларов.
  • В 2021 году чистые международные резервы НБУ выросли на 14,6% с 18,144 млрд долларов до 20,765 млрд долларов.
  • В 2020 году чистые резервы увеличились на 14,5% с 15,785 млрд долларов.
По материалам:
Finance.ua
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