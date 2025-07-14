Чего ждать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 13:02 — Валюта

Чего ждать от курса на этой неделе — мнение банкира

Рынок демонстрирует чередование небольших откатов с локальными всплесками спроса на валюту.

Об этом заявила член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

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Официальный курс гривны к доллару за последнюю неделю демонстрировал умеренную волатильность с общей тенденцией к плавному ослаблению гривны.

При этом динамика колебаний остается контролируемой, что свидетельствует об относительной стабильности валютного рынка при поддержке НБУ:

7 июля — 41,7341 грн/$;

8 июля — 41,7975 грн/$;

9 июля — 41,8642 грн/$;

10 июля — 41,7745 грн/$;

11 июля — 41,8232 грн/$.

Наличный рынок

На наличном рынке в течение недели средние курсы доллара находились в достаточно узком диапазоне и почти все время держались у отметки 42,00 грн/$:

в понедельник курсы в обменниках колебались в пределах 41,51−41,96 грн/$, во вторник 41,42−41,98 грн/$,

в среду и четверг — 41,40 грн/$-41,96 грн/$,

в пятницу закрепились на 41,40/41,96 грн/$.

В среднем за неделю разница между официальным и наличным значением составила примерно 0,4%.

Валютный рынок

На валютном рынке Украины (ВРУ) колебания дневного изменения курса находились в пределах — 6…+14 коп., что свидетельствует об умеренной волатильности.

В понедельник котировки в течение дня менялись в сторону роста стоимости доллара и закончились его подорожанием за день на 14 копеек: с 41,73 грн/$ утром до 41,87 грн/$ в конце дня.

Второй день на прошлой неделе тоже отличился изменением стоимости доллара, однако уже в другую сторону: с 41,85 грн/$ утром до 41,79 грн/$ в конце дня, несмотря на колебания вверх-вниз до 41,85 грн/$ и 41,93 грн/$. По итогам вторника: -6 копеек за доллар. В среду, 9 июля, доллар плавно вырос на 4 копейки — с 41,73 грн/$ до 41,79 грн/$. А в пятницу наблюдалось плавное удешевление доллара на 4 копейки в течение дня — с 41,80 грн/$ до 41,76 грн/$.

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Общий баланс за неделю — +11 копеек за доллар свидетельствует о незначительном ослаблении гривны. Рынок демонстрирует чередование небольших откатов с локальными всплесками спроса на валюту за счет внешних платежей и интервенций НБУ для сглаживания резких изменений. Влияние значительных денежных потоков — платежи правительства и валютообменные операции бизнеса — способствовало небольшому тренду на подорожание доллара, но сжатый диапазон дневных колебаний отражает сбалансированность спроса и предложения.

Объемы продаж регулятора в течение 7−11 июля увеличились по сравнению с предыдущей неделей — 30 июня-4 июля, но незначительно и составили $678,5 млн против $661,10 млн.

Прогноз

На этой неделе ожидается относительная стабильность на валютном рынке с минимальной разницей между курсами на межбанке и наличном сегменте. Динамика курса по-прежнему будет определяться уровнем спроса на иностранную валюту.

Определенное давление на курс может повлиять на внешний фон — прежде всего постепенное укрепление доллара на глобальном рынке на фоне ожиданий сохранения высоких процентных ставок в США. Кроме того, к незначительной волатильности может привести возможное временное усиление спроса на доллар как безопасный актив из-за геополитических заявлений.

Как отметила эксперт, Национальный банк для поддержания стабильности и дальше будет сглаживать чрезмерные движения, будет продолжать соблюдать режим управляемой гибкости через валютные интервенции.

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