Чего ждать от курса на этой неделе — мнение банкира — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Чего ждать от курса на этой неделе — мнение банкира

Валюта
24
Чего ждать от курса на этой неделе — мнение банкира
Чего ждать от курса на этой неделе — мнение банкира
Рынок демонстрирует чередование небольших откатов с локальными всплесками спроса на валюту.
Об этом заявила член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.
Читайте также
Официальный курс гривны к доллару за последнюю неделю демонстрировал умеренную волатильность с общей тенденцией к плавному ослаблению гривны.
При этом динамика колебаний остается контролируемой, что свидетельствует об относительной стабильности валютного рынка при поддержке НБУ:
  • 7 июля — 41,7341 грн/$;
  • 8 июля — 41,7975 грн/$;
  • 9 июля — 41,8642 грн/$;
  • 10 июля — 41,7745 грн/$;
  • 11 июля — 41,8232 грн/$.
Читайте также

Наличный рынок

На наличном рынке в течение недели средние курсы доллара находились в достаточно узком диапазоне и почти все время держались у отметки 42,00 грн/$:
  • в понедельник курсы в обменниках колебались в пределах 41,51−41,96 грн/$, во вторник 41,42−41,98 грн/$,
  • в среду и четверг — 41,40 грн/$-41,96 грн/$,
  • в пятницу закрепились на 41,40/41,96 грн/$.
  • В среднем за неделю разница между официальным и наличным значением составила примерно 0,4%.

Валютный рынок

На валютном рынке Украины (ВРУ) колебания дневного изменения курса находились в пределах — 6…+14 коп., что свидетельствует об умеренной волатильности.
В понедельник котировки в течение дня менялись в сторону роста стоимости доллара и закончились его подорожанием за день на 14 копеек: с 41,73 грн/$ утром до 41,87 грн/$ в конце дня.
Второй день на прошлой неделе тоже отличился изменением стоимости доллара, однако уже в другую сторону: с 41,85 грн/$ утром до 41,79 грн/$ в конце дня, несмотря на колебания вверх-вниз до 41,85 грн/$ и 41,93 грн/$. По итогам вторника: -6 копеек за доллар. В среду, 9 июля, доллар плавно вырос на 4 копейки — с 41,73 грн/$ до 41,79 грн/$. А в пятницу наблюдалось плавное удешевление доллара на 4 копейки в течение дня — с 41,80 грн/$ до 41,76 грн/$.
Читайте также
Общий баланс за неделю — +11 копеек за доллар свидетельствует о незначительном ослаблении гривны. Рынок демонстрирует чередование небольших откатов с локальными всплесками спроса на валюту за счет внешних платежей и интервенций НБУ для сглаживания резких изменений. Влияние значительных денежных потоков — платежи правительства и валютообменные операции бизнеса — способствовало небольшому тренду на подорожание доллара, но сжатый диапазон дневных колебаний отражает сбалансированность спроса и предложения.
Объемы продаж регулятора в течение 7−11 июля увеличились по сравнению с предыдущей неделей — 30 июня-4 июля, но незначительно и составили $678,5 млн против $661,10 млн.
Чего ждать от курса на этой неделе — мнение банкира

Прогноз

На этой неделе ожидается относительная стабильность на валютном рынке с минимальной разницей между курсами на межбанке и наличном сегменте. Динамика курса по-прежнему будет определяться уровнем спроса на иностранную валюту.
Определенное давление на курс может повлиять на внешний фон — прежде всего постепенное укрепление доллара на глобальном рынке на фоне ожиданий сохранения высоких процентных ставок в США. Кроме того, к незначительной волатильности может привести возможное временное усиление спроса на доллар как безопасный актив из-за геополитических заявлений.
Как отметила эксперт, Национальный банк для поддержания стабильности и дальше будет сглаживать чрезмерные движения, будет продолжать соблюдать режим управляемой гибкости через валютные интервенции.
Стабильный доход с депозита — это легче, чем кажется. Выберите вариант под себя с помощью каталога Finance.ua.

Депозиты в банках

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems