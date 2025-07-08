Покупать или подождать: что будет с курсом доллара и евро — Finance.ua

Покупать или подождать: что будет с курсом доллара и евро Сегодня 15:01 — Валюта

Покупать или подождать: что будет с курсом доллара и евро

В начале июля доллар в Украине продолжил постепенно дешеветь, а евро, наоборот, стремительно дорожает. Это заставляет многих украинцев задуматься, в какой валюте выгоднее хранить средства и стоит ли вообще покупать евро или доллары.

Об этом рассказали главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус и президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас в комментарии Новости.

По словам Ивана Уса, курс евро может вырасти до 50 гривен уже в ближайшее время. Причина этого не в слабой гривне, а в ослаблении доллара на мировом валютном рынке.

«Я не исключаю, что Украина может увидеть курс 50 грн/евро. Здесь нужно смотреть, как себя будет вести Европейский банк. Потому что контролируемая девальвация, на которую пошел доллар — в принципе, будет нужна и европейской валюте», — пояснил экономист.

Он добавил, что сейчас евро действительно сильнее доллара, хотя конкуренция экономик ЕС и США отличается в пользу Соединенных Штатов.

Эксперт советует украинцам иметь в сбережениях как евро, так и доллары. Но с покупкой евро сейчас лучше не торопиться.

«Я понимаю, что не все могут себе это позволить. Но если уж решили в чем-то держать деньги, то желательно, чтобы все же это была хотя бы одна из этих двух валют, потому что скоро падение доллара остановится, и курс евро пойдет на спад», — отметил Ус.

По его мнению, это может произойти ближе к середине осени, но только в том случае, если Евросоюз начнет использовать финансовые инструменты для контролируемого снижения курса. В то же время серьезного падения евро эксперт не ожидает.

Андрей Дубас считает, что сейчас подходящий момент для покупки доллара.

«Покупать надо всегда на низкой цене. Когда валюта растет — ее покупать не стоит. Если мы говорим об иностранной валюте как инструменте сбережений, то сейчас можно покупать доллар», — сказал банкир.

Он также напомнил, что среди других инструментов для более надежных сбережений можно рассмотреть депозиты или ОВГЗ.

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