У НБУ есть дополнительные аргументы держать курс гривны по отношению к доллару крепким: аналитики рассказали, что происходит на валютном рынке — Finance.ua

У НБУ есть дополнительные аргументы держать курс гривны по отношению к доллару крепким: аналитики рассказали, что происходит на валютном рынке Сегодня 11:02 — Валюта

У НБУ есть дополнительные аргументы держать курс гривны по отношению к доллару крепким: аналитики рассказали, что происходит на валютном рынке

На прошлой неделе на валютном рынке Украины наблюдалось уменьшение спроса на иностранную валюту. Это позволило Национальному банку снизить объем интервенций и удержать колебания курса гривны.

Об этом говорится в еженедельной аналитике ICU.

За четыре рабочих дня минувшей недели чистая покупка валюты на межбанке уменьшилась на 20% до 343 млн долларов. Среднедневной объем также снизился со 125 млн до 86 млн долларов.

«В то же время в начале месяца традиционно активизировалась покупка валюты в розничном сегменте», — отметили аналитики.

Из-за обновления лимитов на покупку валюты в банковских приложениях спрос вырос вдвое, а чистая покупка валюты населением выросла на треть до более чем 75 млн долларов.

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За неделю регулятор продал 661 млн долларов из международных резервов. «НБУ в понедельник ослабил официальный курс гривны по отношению к доллару США на 14 копеек, но затем сохранял его в очень узком коридоре, 41.72−41.82 грн/$», — добавили в ICU.

В целом за неделю гривна ослабла на 0,2%. Евро на прошлой неделе подорожал на 0,7% как из-за незначительного ослабления гривны, так и из-за укрепления европейской валюты по отношению к доллару на международном рынке.

Наличный доллар в крупных банках подорожал на 0,25%. Спред между покупкой и продажей сузился, курс держался в пределах 41,5−42 грн/доллар, а некоторые банки продавали доллар даже дороже 42 гривны.

График: ICU

«В течение весны и июня доллар существенно ослаб по отношению к евро, потому и эффективный курс гривны несколько девальвировал. Поэтому НБУ пока имеет дополнительные аргументы держать курс гривны по отношению к доллару крепким, тем более при наличии достаточного ресурса для интервенций», — подытожили аналитики ICU.

Напомним, член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько прогнозирует , что НБУ продолжит активно смягчать колебания через интервенци, не допуская резких скачков — курс удержится в достаточно узких рамках.

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