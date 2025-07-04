Каким будет курс доллара осенью и до конца года — прогноз аналитиков Сегодня 09:03 — Валюта

Каким будет курс доллара осенью и до конца года — прогноз аналитиков

Украинский валютный рынок завершил первое полугодие 2025 года в относительно стабильном состоянии. Аналитики спрогнозировали, как изменится ситуация осенью и до конца года

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на консенсус-прогноз от аналитиков ведущих финансовых и инвестиционных институтов.

Прогнозы аналитиков Dragon Capital, КИТ Group и Concorde Capital сходятся в одном: стремительных овалов или взлетов не ожидается, но повышение давления на курс гривны возможно.

Аналитики КИТ Group, крупнейшего оператора рынка обмена валют, считают, что базовым сценарием остается курс в диапазоне 43−44,5 грн/доллар на конец года. Однако события могут развиваться по нескольким разным сценариям.

«Базовый сценарий на конец года — курс в диапазоне 43−44,5 грн/доллар с допустимыми ситуативными отклонениями в зависимости от развития внешних событий и действий регулятора», — отметили в КИТ Group.

В краткосрочной перспективе до осени возможен инерционно-стабильный сценарий с незначительными колебаниями. По оценкам компании, курс может остаться в пределах 41,5−42,5 грн/доллар, если не произойдет существенных внешних или внутренних шоков.

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«В такой среде риски девальвации, безусловно, существуют. Но их реализация зависит от ряда внешних и внутренних факторов, это не является предопределенным сценарием», — добавляют аналитики.

Подобные ориентиры озвучивают и специалисты Dragon Capital, недавно улучшившие собственный прогноз благодаря «существенным объемам финансовой помощи».

«Мы ожидаем, что НБУ вернется к контролируемому и постепенному ослаблению гривны во втором полугодии, когда темпы инфляции начнут снижаться. Однако, учитывая существенные объемы финансовой помощи, мы повысили прогноз резервов НБУ до 59 млрд долларов (с 41 млрд долларов) и снизили прогноз курса на конец года», — сообщили в инвест-группе.

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К концу 2025 года в Dragon ожидают курс 44 грн/доллар, хотя ранее предсказывали 45. Такой прогноз остается действующим при сохранении объемов помощи и прекращении активных боевых действий.

В Concorde Capital также не прогнозируют резкие курсовые изменения. По словам руководителя аналитического департамента компании Александра Паращия, курс будет оставаться под контролем благодаря политике НБУ и относительной предсказуемости макрофинансовых показателей.

«По этой причине среднегодовой курс будет составлять около 42 гривен с небольшим отклонением в ту или иную сторону. Однако даже с учетом этих факторов мы исходим из того, что базовый сценарий остается неизменным», — отметил Паращий, добавив, что имеется в виду курс на уровне 44 грн/доллар на конец года.

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В КИТ Group при этом не исключают сценарий контролируемой девальвации, которая может использоваться как инструмент бюджетной поддержки.

«Нельзя исключать, что определенная контролируемая девальвация может рассматриваться как способ бюджетной балансировки. Однако только при условии, что она не спровоцирует ажиотаж и будет оставаться в пределах контролируемых ожиданий», — отмечают в компании.

Таким образом, консолидированный консенсус-прогноз ключевых финансовых и инвестиционных институтов определяет осенний и годовой диапазон курса доллара в пределах 41,5−45 грн.

Это ориентир, который учитывает как сохранение стабильности, так и потенциальное влияние внешних и внутренних рисков. Однако все эксперты подчеркивают: для обвала гривны, которого опасаются украинцы, предпосылок пока нет.

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