Украинцы увеличили покупку долларов и евро в банках — Finance.ua

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Украинцы увеличили покупку долларов и евро в банках

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Украинцы увеличили покупку долларов и евро в банках
Украинцы увеличили покупку долларов и евро в банках
В июне украинцы несколько повысили спрос на доллары и евро в банках, но в целом он остается ниже, чем в начале 2025 года.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, на которые ссылается РБК-Украина.
В июне 2025 года население продало банкам наличной и безналичной валюты на сумму 1,822 млрд долларов в эквиваленте, а купило на 2,104 млрд долларов. То есть чистая покупка составляла 282,2 млн долларов.

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По сравнению с маем объем покупки вырос на 13,8%. Всего с начала года украинцы приобрели в банках 3,878 млрд долларов.
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина
Напомним, в июне доллар на наличном рынке держался в пределах 41,70−41,90 грн, а к концу месяца немного подорожал. В результате курс вырос на 20 копеек до 41,90 грн. Евро за месяц подорожал на 2 гривны, до 49,35 грн.
В июне на межбанке курс доллара был на 10−20 копеек выше, чем в мае.
Официальный курс доллара в июне колебался от 41,44 до 41,87 грн. За месяц он вырос на 12 копеек с 41,52 до 41,64 грн. Это ниже, чем было в конце 2024 года (42,03 грн/доллар).
Как сообщали аналитики ICU, во второй половине июня Национальный банк столкнулся со значительным увеличением дефицита валюты на рынке, поэтому был вынужден увеличивать интервенции, чтобы не допустить ослабления гривны до 42 грн/$.
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По материалам:
РБК-Україна
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