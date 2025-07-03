Что происходит с долларом и как это влияет на Украину — Finance.ua

Что происходит с долларом и как это влияет на Украину Сегодня 14:04 — Валюта

Что происходит с долларом и как это влияет на Украину

Доллар США продолжает снижаться к основным мировым валютам. Это ослабление имеет несколько фундаментальных причин, которые следует понимать в контексте глобальных экономических процессов.

Об этом в комментарии Finance.ua рассказал инвестор, эксперт по международным финансовым рынкам и криптовалют Михаил Пацан.

Почему ослабляется доллар

По словам эксперта, в первую очередь мы наблюдаем массовый отток капитала из американских инвестиционных активов, особенно из государственных облигаций США. Инвесторы активно пересматривают свои портфели из-за ожиданий роста инфляции после введения новых торговых пошлин. Когда инфляция растет, центральные банки вынуждены повышать процентные ставки, что делает существующие облигации менее привлекательными и снижает их стоимость.

Особенно мощное давление на доллар оказывает Япония — один из крупнейших держателей американских государственных облигаций в мире. Банк Японии начал активно продавать иностранные активы, что создает дополнительное давление на американскую валюту. Это часть стратегии японского центробанка по поддержке собственной валюты и экономики.

Комбинация этих факторов — отток капитала, ожидание инфляции и политические риски — создает идеальный шторм для доллара. Политическая неопределенность в отношении торговой политики США дополнительно усугубляет ситуацию, поскольку инвесторы предпочитают избегать рисков и перемещают капитал в более стабильные юрисдикции.

Как это влияет на мировую экономику

Мировая экономика переживает исторический процесс дедолларизации, который в последние годы набирает обороты. Компании и страны все чаще заключают торговые контракты не в долларах, а в альтернативных валютах — евро, британских фунтах, китайских юанях. Этот процесс не случайный, а отражает стремление экономических агентов уменьшить зависимость от американской валюты и связанных с ней рисков.

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Уменьшение количества долларов в глобальной экономике естественно приводит к падению его курса, но парадоксально это может оказать ограниченное влияние на мировую экономику в целом. Постепенный переход от долларовой монополии к более диверсифицированной валютной системе может даже стабилизировать глобальные финансовые рынки в долгосрочной перспективе.

Однако переходный период может сопровождаться повышенной волатильностью и необходимостью адаптации финансовых институтов к новым реалиям. Страны, которые исторически зависели от долларовых резервов, вынуждены пересматривать свои валютные стратегии и искать новые инструменты для сохранения стоимости.

Как это затронет Украину и повлияет на рядового украинца

Для украинских потребителей последствия ослабления доллара будут ощутимыми и болезненными. Несмотря на то, что доллар ослабевает глобально, гривна традиционно демонстрирует еще большую волатильность, особенно в условиях военного времени.

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Наиболее ощутимым это влияние будет для семейных бюджетов из-за роста цен на товары и услуги. Поскольку значительная часть потребительской корзины украинцев состоит из продуктов питания, многие из которых импортируются или зависят от импортных компонентов, семьи могут столкнуться с ростом расходов минимум на 11% в течение года. Это особенно критично для уязвимых слоев населения, которые и так находятся под давлением военной экономики.

Помимо продуктов питания подорожают топливо, коммунальные услуги, медикаменты и другие импортные товары. Для рядового украинца это означает необходимость более тщательного планирования семейного бюджета и поиска способов дополнительного заработка или экономии.

Кто выиграет от нынешней ситуации и можно ли ею воспользоваться с выгодой

Текущая ситуация создает уникальные возможности для тех, кто способен адаптироваться к новым экономическим реалиям. Крупнейшими победителями становятся технологические компании, отвечающие на глобальные тренды цифровизации. Особенно перспективны инвестиции в инфраструктурные проекты — дата-центры, разработчиков микрочипов, компании кибербезопасности. Эти сектора демонстрируют устойчивый рост вне зависимости от валютных колебаний.

Процесс дедолларизации стимулирует интерес к криптовалюту как альтернативному средству сохранения стоимости. Биткоин все чаще рассматривается как «цифровое золото» — актив, который может сохранять стоимость в условиях валютной нестабильности.

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Альткоины, такие как Ethereum и Solana, также показывают потенциал благодаря своей технологической основе и практическому применению.

Для украинских инвесторов важно диверсифицировать портфель, включив как традиционные активы (недвижимость, ценные металлы), так и инновационные инструменты ( криптовалюты , акции технологических компаний). Ключ к успеху — не полагаться на один актив, а распределять риски между разными классами инвестиций.

Что будет дальше и к чему готовиться

Прогнозирование экономического будущего — всегда сложная задача, но некоторые тенденции можно предсказать с высокой вероятностью. Курс гривны, скорее всего, продолжит колебаться под давлением как внутренних, так и внешних факторов. Поэтому украинцам критически важно иметь стратегию сохранения сбережений, которая предусматривает инвестирование в активы, приносящие доход выше уровня инфляции.

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Разумный подход к управлению личными финансами предполагает сочетание консервативных и рисковых инвестиций. Часть средств целесообразно содержать в менее рисковых активах (депозиты в стабильных банках, государственные облигации), а часть — в более динамичных инструментах, включая криптовалюты и акции перспективных компаний. Такая диверсификация поможет оградить сбережения от инфляции и валютных рисков.

Важнейшей инвестицией для каждого украинца должна стать финансовая грамотность. Понимание экономических процессов, умение анализировать рыночные тенденции и принимать обоснованные финансовые решения — это не роскошь, а необходимость. В условиях военного времени и экономической нестабильности финансовая безопасность становится столь же важной, как и физическая безопасность, и обеспечивает возможность достойной жизни независимо от внешних обстоятельств.

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