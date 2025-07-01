Доллар начал новый год с худших результатов за более чем полвека — NYT Сегодня 18:42 — Валюта

Доллар начал новый год с худших результатов за более чем полвека, пишет NYT.

Валюта Соединенных Штатов ослабла более чем на 10% за последние шесть месяцев по сравнению с корзиной валют основных торговых партнеров страны.

Последний раз доллар настолько ослаб в начале года в 1973 году, после того, как США сделали масштабный шаг, который положил конец привязке доллара к золоту.

В этот раз на изменения повлияла политика президента Трампа, направленная на переосмысление мирового порядка из-за агрессивных торговых тарифов и более изоляционной внешней политики.

Комбинация торговых инициатив Трампа, беспокойство по поводу инфляции и роста государственного долга ослабила доллар, который также страдал от постепенного снижения доверия к роли Соединенных Штатов в глобальной финансовой системе.

Это значит, что для американцев стало дороже путешествовать за границу, а для иностранцев — менее привлекательно инвестировать в Соединенные Штаты, что снижает спрос, когда правительство пытается привлечь больше средств.

В то же время, более слабый доллар должен помочь американским экспортерам и сделать импорт более дорогим.

Интересно, что даже когда Трамп отступил от жесточайших тарифов, а фондовый рынок США восстановился после потерь в начале года, доллар продолжал пике.

«Проблема не в том, является ли доллар слабым или сильным, — говорит Стив Энглендер, глобальный руководитель исследований валют G10 в Standard Chartered. — Проблема в том, что это говорит о том, как мир воспринимает вашу политику».

Сначала доллар резко рос после переизбрания Трампа. Инвесторы на фондовом рынке, валютные игроки воспринимали это как знак экономического роста и бизнеса, что, вероятно, привлекло бы инвестиции со всего мира и увеличило спрос на доллар.

Однако такой энтузиазм длился недолго. После пика в середине января индекс доллара стал снижаться.

Надежды на поддержку бизнеса со стороны правительства сменили волнения по поводу устойчивой инфляции и влияния уже высоких процентных ставок на экономику и компании на фондовом рынке.

Далее заявление Трампа о тарифах, которые оказались намного выше, чем кто-либо из экономистов, инвесторов или аналитиков мог предположить, что вызвало панику на рынках — от акций, облигаций и доллара.

Инвесторы волновались, что инфляционное влияние от тарифов может сохранить высокие процентные ставки на более длительный период, что будет дополнительным бременем для экономики, которая уже начала демонстрировать признаки слабости.

Как пишет NYT, последствия недавнего падения доллара далеко идущие.

Для американских инвесторов более слабый доллар может стимулировать взгляд на другие страны.

Уже сейчас пенсионные фонды, в числе прочих инвесторов, заявляют, что они из-за этого больше внимания обращают на рынки за пределами США.

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