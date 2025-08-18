Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 13:00 — Валюта

Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира

На этой неделе не прогнозируется фундаментальных изменений, которые сильно повлияют на курс валют

Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

«Рынок на этой неделе — стабильный в общем измерении, долгосрочных изменений курса пока не отмечается», — отметила Золотько.

Курс за период 11−15 августа был относительно стабильным, с незначительным — 0,15% - ростом и минимальными колебаниями. Эти пять дней прошли без признаков резкого тренда или высокой турбулентности.

Официальный курс на прошлой неделе был таким:

11 августа — 41,3895 грн/$;



12 августа — 41,4490 грн/$;

13 августа — 41,4268 грн/$;

14 августа — 41,5149 грн/$;

15 августа — 41,4500 грн/$.

Наличный рынок

Движение курса в кассах банков в течение прошлой недели носило преимущественно технический характер и не сопровождалось резкими шоками или существенными фундаментальными событиями.

По словам эксперта, узкий диапазон колебаний свидетельствует об отсутствии интенсивного спроса или предложения и об умеренной уверенности участников рынка. Ежедневно курс доллара менялся незначительно — в начале недели на 1−2 копейки рос:

в понедельник он колебался в пределах 41,12−41,65 грн/$;

во вторник — 41,13−41,66 грн/$;

в среду — 41,14−41,68 грн/$;

в четверг опустился до 41,13−41,65 грн/$;

в пятницу достиг минимума недели — 41,06−41,60 грн/$.

Неделя характеризовалась стабильностью и незначительными коррекциями — курс остался в узком коридоре без признаков системного давления.

Межбанк

Межбанковский рынок находился в узком диапазоне, но с заметными внутридневными всплесками. Общий недельный тренд — практически флэт.

Неделя стартовала с укрепления гривны: с 41,41 грн/$ до 41,36 грн/$, имея пиковые значения 41,46 грн/$ в течение понедельника. Во вторник доллар подорожал на 10 копеек: 41,37 грн/$ утром и 41,47 грн/$ вечером, минуя максимальную отметку 41,49 грн/$ в середине дня. В среду максимальные котировки были в середине дня на уровне 41,56 грн/$, притом что день стартовал с 41,48 грн/$, а завершился на 41,3 грн/$ — дневное удешевление доллара составило 18 копеек. Котировки в четверг стартовали с 41,41 грн/$ и опускались и поднимали до отметок 41,34 грн/$ и 41,51 грн/$ соответственно, однако день закончился на той же отметке, что и начался — 41,41 грн/$. Пятница на межбанковском рынке прошла под знаком удешевления доллара на 20 копеек: с 41,42 грн/$ до 41,22 грн/$.

«Неделя прошла в рамках технических колебаний с незначительным укреплением гривны — на 5 копеек, рынок остается умеренно ликвидным и без признаков системного напряжения», — отметила Золотько.

Национальный банк на прошлой неделе снизил размер своих валютных интервенций почти на 28% по сравнению с неделей ранее. Согласно официальному отчету регулятора, общая валютная продажа НБУ с 11 по 15 августа составила $607,8 млн. Это самый низкий показатель за последние 4 месяца. Также регулятору на прошлой неделе удалось приобрести $0,06 млн.

Прогноз на эту неделю

«На этой неделе на фоне ожидаемого сезонного увеличения предложения валюты на рынке и режима управляемой гибкости от Национального банка на ВРУ можно ожидать ровную ситуацию: колебания не должны превысить 1,5% от текущего уровня. Пока нет фундаментального шока, который мог бы вывести курс за пределы этого диапазона», — прогнозирует эксперт.

