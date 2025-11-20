Что будет с долларом до конца года, и стоит ли скупать валюту Вчера 20:07 — Валюта

Что будет с долларом до конца года, и стоит ли скупать валюту

Несмотря на осенне-зимние энергетические и военные вызовы, до конца года не следует ожидать значительных курсовых колебаний — они будут происходить в приемлемых пределах.

Об этом заявил глава правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

Прогнозы и риски для валютного рынка

Банкир считает, что в ближайшие полтора месяца валютный рынок может находиться под значительным давлением внешних факторов. В то же время активная позиция НБУ — в частности взвешенная монетарная стратегия и эффективный режим «управляемой гибкости» — способны оградить рынок от резких валютных колебаний.

По его мнению, в этом году вряд ли повторится ситуация декабря 2024 года, когда, чтобы насытить спрос, регулятор потратил $5,3 млрд на валютные интервенции, что стало антирекордом, ведь в обычном режиме объемы интервенций вдвое меньше.

«В прошлом году давление на валютный рынок было невероятным. Во-первых, последствия вражеских обстрелов объектов инфраструктуры повлекли за собой падение экономических показателей. А спрос на валюту в условиях неопределенности кое-где на 30% превышал предложение. Регулятор как основной игрок был вынужден привлечь механизм интервенций, чтобы погасить ажиотаж, часто вызванный негативными ожиданиями бизнеса и граждан. И самое главное — ему удалось стабилизировать рынок, а курсовые изменения были медленными и сдержанными», — напомнил Мамедов.

Он отмечает, что в этом году ситуация во многом похожа.

Во-первых, обстрелы врага продолжаются и наносят большой ущерб энергосистеме, что автоматически влияет на экономику.

обстрелы врага продолжаются и наносят большой ущерб энергосистеме, что автоматически влияет на экономику. Во-вторых, начался сезон повышенного спроса на валюту, вызванный ежегодными выплатами премий, бонусов и дивидендов.

начался сезон повышенного спроса на валюту, вызванный ежегодными выплатами премий, бонусов и дивидендов. В-третьих, среди предпринимателей доминирует состояние неопределенности: во избежание рисков они «страхуются», повышая цены на товары и услуги — это прямой источник инфляционного роста.

«Рост цен — это фактор, побуждающий граждан искать способы не потерять покупательную способность своих сбережений. В отличие от прошлого года, НБУ создало условия, побуждающие развитие гривневых депозитов. Конечно, традиционно значительная часть свободных средств может попасть на валютный рынок, однако мы не исключаем, что большая часть средств будет размещена именно на гривневых вкладах», — предположил банкир.

В то же время Мамедов убежден, что до конца 2025 года ситуация на валютном рынке будет относительно спокойной, а курсовые колебания — в приемлемых пределах. Он прогнозирует коридоры 42−43,5 грн за доллар и 49−51,5 грн за евро. Такие показатели, по его мнению, будут полностью соответствовать состоянию экономики страны.

«Ожидается, что в ежегодном измерении инфляция по итогам декабря не превысит 10%, а совокупно за ноябрь-декабрь составит 1−1,5%. То есть отсутствуют причины для беспокойства. Я убежден, что в этом году ситуация в конце года будет значительно лучше, чем в прошлом, хоть и имеем достаточно не совсем хороших аналогий. Но благодаря своевременным действиям НБУ удастся остановить потенциально угрожающие тенденции. Несмотря на войну, разрушительные обстрелы инфраструктуры, валютный рынок остается достаточно защищенным от любых потрясений», — подчеркнул эксперт.

Стоит ли украинцам скупать валюту

Мамедов также обратил внимание на то, как гражданам максимально защитить свои сбережения и стоит ли запасаться валютой.

Он подчеркнул, что гривневые депозиты сохраняют высокую доходность, которая, по меньшей мере, гарантирует сохранение покупательной способности вложенных средств. Сравнивая доходность гривневых и валютных вкладов, банкир отметил, что сейчас разница колоссальная: доходность гривневых депозитов в 12 раз выше.

Он привел пример: вклад сроком на 1 год на сумму 20 тыс. грн по средней ставке 14,5% годовых с учетом налогов даст чистый доход более 2 тыс. грн.

Если же на эту сумму приобрести доллары по условному курсу 43 грн/$, получим около $465. Разместив их на долларовый депозит сроком на 1 год под среднюю ставку 1,2% годовых, доход составит $5,58, а после уплаты налогов — около $4. Проведя обратную конвертацию по курсу покупки (условно 43,5 грн/$), получим чистый доход около 174 грн.

Относительно скупки валюты эксперт советует подходить взвешенно. По его словам, неработающие деньги рано или поздно теряют свой «вес».

«Понимаем, что традиционное внимание граждан к наличной валюте связано с несколькими факторами: от привычки, что валюта является чем-то гарантированным (ассоциативным „золотом“), до бытовых потребностей, например, переводами близкими за границу. Однако следует помнить, что инфляция есть и в США, и в ЕС, то есть ни доллар, ни евро не полностью защищены от инфляционных потерь. Следовательно, со временем любые наличные денежные средства могут потерять часть своей стоимости», — акцентирует эксперт.

По его мнению, наиболее взвешенным решением является диверсификация рисков: хранить средства равными долями в разных валютах (в том числе и на депозитах), а часть в наличных. Пропорция может быть почти одинаковой.

Украинские банки заинтересованы в росте доверия к национальной валюте. Есть все основания переключить внимание с валюты на гривневые инструменты сбережения. В то же время любое решение следует принимать в соответствии с индивидуальными потребностями и краткосрочными планами, подытожил Мамедов.

