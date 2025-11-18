НАБУ предлагает законодательно ввести учет ввоза наличной валюты в Украину Сегодня 10:05 — Валюта

НАБУ предлагает законодательно ввести учет ввоза наличной валюты в Украину

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что вряд ли сможет установить путь попадания в Украину крупной суммы наличной иностранной валюты, которую использовали фигуранты дела «Мидас». Там предлагают создать специальную форму учета ввоза иностранных наличных денег.

Об этом заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов, который ведет это дело, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Абакумова, это уже второй случай, когда в деле фигурирует значительная сумма в упаковке Федерального резервного банка США. Он отметил, что и в этот раз вряд ли удастся установить, как именно эти деньги попали в Украину.

Федеральная резервная система фиксирует, кому продает наличные деньги, но делает это только для операций в Европе. В Украине подобного механизма нет.

Предложение ввести учет

Представитель НАБУ предложил народным депутатам и Национальному банку создать специальную форму учета ввоза больших сумм иностранной наличности и фиксировать, кому она продается. Он считает, что это поможет избежать подобных ситуаций в будущем.

Ситуация с долларами в деле «Мидас»

В этом деле речь идет о примерно $4 млн «белых» долларов в упаковках ФРС, найденных у фигурантов. По словам заместителя главы Национального банка Украины Дмитрия Олийника, в Украине нет реестра, который позволил бы сверить штрих-коды и номера упаковок и определить происхождение купюр.

«По поводу того, как вообще купюры ввозятся. Сейчас есть 8 банков, которые импортируют доллары и евро в Украину. Далее несколько из них используют их только для собственного пользования, другие продают банкам, другим участникам финансового рынка», — описал текущее состояние ввоза наличной валюты представитель Нацбанка.

По его словам, в Украину импортируются миллиарды долларов, и выделить какой-либо отдельный миллион без наличия системы регистрации невозможно.

«Плюс импорт происходит не только во время войны, он постоянно происходил: вывозятся старые купюры, завозились новые, и узнать, где именно этот миллион был, был ли он в банке, был ли он на сером рынке, был ли он в какой-то инкассаторской компании или обменке, сейчас точно сказать невозможно», — констатировал Олийник.

НБУ уже начал сбор информации, чтобы обобщить, как банки торгуют валютой между собой и кто использует ее для собственных нужд. Однако Олийник подчеркнул, что речь идет об операциях на миллиарды долларов, поэтому отследить небольшие суммы сложно.

Как НБУ сообщил в комментарии Экономической правде, начиная с 24 февраля 2022 года, банки не имеют права выдавать клиентам наличную иностранную валюту в упаковке банкнот номиналом 100 долларов США с маркировкой эмитента.

«Постановлением Правления НБУ от 24.02.2022 № 18 на период действия военного положения в Украине установлено ограничение на выдачу со счета наличных денег в день — не более 100 тыс. грн в эквиваленте (на сегодня по курсу НБУ это ориентировочно 2 380 долларов США, в одной упаковке банкнот номиналом 100 долларов США находится значительно большая сумма)», — сказано в ответе регулятора.

Такое ограничение на объем снятия наличных распространяется как на физических, так и на юридических лиц. Обходить его банкам запрещается, отметили в Нацбанке и добавили, что следят за соблюдением этих ограничений, в частности, при проведении проверок.

«При выявлении нарушений НБУ принимает к банкам адекватные меры влияния, размер штрафных санкций может доходить до 1% уставного капитала, а должностные лица банков могут быть дисквалифицированы. При проведении проверок НБУ прорабатывает любую информацию, которая может быть учтена во время банковского надзора», — сообщили в Нацбанке.

НАБУ и САП разоблачили деятельность преступной организации, в состав которой входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы, известный в медиа бизнесмен, другие лица. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности, АО «НАЭК «Энергоатом», получение неправомерной выгоды и отмывание средств.

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Виктор Павлущик сообщил , что за две недели мая 2025 года из НАПК «вышло наружу» более четырех тысяч исходящих документов, которые агентство подвергнет детальному анализу в рамках служебного расследования относительно вероятного получения неправомерной выгоды НАПК, о чем говорилось на опубликованных записях по делу «Мидас».

